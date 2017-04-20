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Темпы будут ускорены Печать
20.04.2017 11:00

11 апреля заместитель председателя правительства Московской области  – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев  посетил с рабочим визитом ОЭЗ «Дубна». Цель визита – проверка готовности инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ и строительства объектов резидентов.  Он осмотрел инфраструктуру, провел совещание по развитию территории, а также принял участие в заседании Наблюдательного совета. 

Глава инвестиционного блока Подмосковья осмотрел таможенный терминал, дороги, инженерные сети и очистные сооружения, а также строящиеся и уже введенные в эксплуатацию научно-производственные корпуса компаний-резидентов на двух участках ОЭЗ «Дубна».

– Мы видим некоторое отставание по дорогам, на это обратили отдельное внимание, – прокомментировал Денис Буцаев. – На таможенном посту подрядчик вышел, работает, но темп работ необходимо  ускорить. Достаточно хороший темп по очистным сооружениям. Мы также посетили несколько предприятий, которые достраиваются и будут вводиться в 2017 году, и те,  которые начали свое строительство совсем недавно, но уже  хорошими  темпами выходят на строительную готовность.

В текущем году 17 новых компаний начинают строительство собственных предприятий, еще  7 инвесторов продолжат строительство и намерены  сдать объекты в эксплуатацию. Что касается замечаний по таможенному комплексу  на правобережной площадке, то он должен быть достроен к августу 2017 года. Комплекс состоит из административного здания, бокса досмотра и площадки для транспорта. На завершение строительных, монтажных и пусконаладочных работ,  закупку и установку оборудования требуется еще 60 млн  рублей.

После осмотра территории в Конгресс-центре состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие представители областного правительства, городской  администрации, руководители АО «ОЭЗ», Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и подрядных организаций, ведущих строительство,  а также компании-резиденты. Речь шла об ускорении работ по завершению строительства инфраструктуры, решении проблемных для резидентов вопросов. О развитии  инфраструктуры и взаимодействии с инвесторами участникам совещания подробно доложил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Денис Буцаев принял участие в заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». Совет  рассмотрел 5 проектов потенциальных резидентов, которые  будут представлены на ближайший Экспертный совет при правительстве Московской области для заключения соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ «Дубна». Свои проекты представили компании  «Дубненский завод пластмасс», «КИВИ Процессинг», «Нацтехрезерв», «С-Компонент Дубна» и «Инновационные защитные покрытия».

– Нам бы очень хотелось, чтобы они присоединились к большой семье резидентов ОЭЗ «Дубна», – сказал Денис Буцаев. – Все компании высокотехнологичные, представляют самые различные отрасли - медицину, биотехнологии, новые материалы и др.  ОЭЗ достаточно дифференцированно подходит к привлечению инвесторов, что нас также радует. Это свидетельствует о высоком потенциале и самой особой экономической зоны, и Подмосковья. Фактически все резиденты, которые приходят на нашу территорию, для своих проектов находят и научные кадры, и технологии, которые используют.

Денис Буцаев отметил активное участие резидентов в инновационных преобразованиях региона и в очередной раз назвал ОЭЗ «Дубна» одной из перспективных зон  России:

– Так считают и наши федеральные коллеги. Это лучшая ОЭЗ технико-внедренческого типа и одна из лучших среди всех ОЭЗ по числу резидентов, количеству и качеству созданной инфраструктуры, по тем экономическим показателям, которые зона демонстрирует. В настоящий момент я могу сказать, что ОЭЗ «Дубна» исчерпала свободные земельные участки,  и мы работаем над присоединением нового участка в 30 гектаров, который позволит нам принимать новых  резидентов. Наша  основная задача – проследить за качеством инвестиций,  сроками ввода и созданием тех объектов, которые по соглашениям резиденты должны создавать. И,  естественно, мы будем работать над тем, чтобы и дальше ОЭЗ развивалась в этом отношении.

Светлана ЖУКОВА
 

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