Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Дан старт строительству завода по производству медизделий Печать
20.04.2017 10:39

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» заложила первый  камень в основание будущего предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. В торжественном мероприятии принял участие зампред подмосковного правительства – министр  инвестиций и инноваций Денис Буцаев. 

В Особой экономической зоне «Дубна» уже стало доброй традицией в день визита заместителя председателя правительства  Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открывать новые предприятия,  давать старт  строительству новых  производств. Не стала  исключением и его поездка 11 апреля  на совещание по развитию подмосковной территории и заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». Перед деловыми встречами Денис Буцаев  сказал слова напутствия коллективу компании «Гранат Био Тех» – на правобережном участке особой экономической зоны резидент начал  строительство предприятия по производству одноразовых медицинских изделий.

Открыл торжественную церемонию закладки первого камня в основание будущего завода генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. Он подробно остановился на каждом этапе реализации проекта,  особо отметив, что работы ведутся с опережением намеченных графиков. Напомним, что общая площадь трех корпусов будущего научно-производственного комплекса составит  17 000 кв. метров. Предполагается, что при выходе предприятия на полную мощность выпускаемая компанией «Гранат Био Тех» инновационная продукция займет до 30% доли отечественного рынка вакуумных пробирок для взятия венозной крови.

– Этот резидент присоединился к нам в 2016 году и уже подготовил территорию и вышел на стройку, – сказал Денис Буцаев после презентации проекта. – К концу следующего года компания планирует запустить первую очередь  – предприятие по производству специальных конкурентоспособных контейнеров для медицинских целей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта – более миллиарда рублей.

Резидента поздравили с началом строительства глава Дубны Вячеслав Мухин и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который заверил, что Управляющая компания готова на любом этапе осуществления проекта оказать всю необходимую инвестору помощь и поддержку.

Итак, дан старт строительству еще одного завода в Особой экономической зоне «Дубна». На новом производстве планируется создать 152 рабочих места. В компании «Гранат Био Тех» заверили, что запустят предприятие на полгода раньше намеченного срока. А это означает, что уже  к концу 2018 года резидент начнет выпуск одноразовой медицинской продукции для отечественных клинико-диагностических лабораторий. Медицинские изделия будут дешевле импортных аналогов. По словам Дениса Буцаева, инновационная продукция  дубненского резидента будет крайне перспективна и с точки зрения экспортного потенциала.

Светлана ЖУКОВА

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Апреля 2017 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 21 Апреля (cbr.ru)
byrBYR30.05(+0.14)
usdUSD56.42(+0.24)
eurEUR60.61(+0.35)
uah10 UAH21.08(+0.11)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо