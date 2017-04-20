Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» заложила первый камень в основание будущего предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. В торжественном мероприятии принял участие зампред подмосковного правительства – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

В Особой экономической зоне «Дубна» уже стало доброй традицией в день визита заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открывать новые предприятия, давать старт строительству новых производств. Не стала исключением и его поездка 11 апреля на совещание по развитию подмосковной территории и заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». Перед деловыми встречами Денис Буцаев сказал слова напутствия коллективу компании «Гранат Био Тех» – на правобережном участке особой экономической зоны резидент начал строительство предприятия по производству одноразовых медицинских изделий.

Открыл торжественную церемонию закладки первого камня в основание будущего завода генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. Он подробно остановился на каждом этапе реализации проекта, особо отметив, что работы ведутся с опережением намеченных графиков. Напомним, что общая площадь трех корпусов будущего научно-производственного комплекса составит 17 000 кв. метров. Предполагается, что при выходе предприятия на полную мощность выпускаемая компанией «Гранат Био Тех» инновационная продукция займет до 30% доли отечественного рынка вакуумных пробирок для взятия венозной крови.

– Этот резидент присоединился к нам в 2016 году и уже подготовил территорию и вышел на стройку, – сказал Денис Буцаев после презентации проекта. – К концу следующего года компания планирует запустить первую очередь – предприятие по производству специальных конкурентоспособных контейнеров для медицинских целей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта – более миллиарда рублей.

Резидента поздравили с началом строительства глава Дубны Вячеслав Мухин и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который заверил, что Управляющая компания готова на любом этапе осуществления проекта оказать всю необходимую инвестору помощь и поддержку.

Итак, дан старт строительству еще одного завода в Особой экономической зоне «Дубна». На новом производстве планируется создать 152 рабочих места. В компании «Гранат Био Тех» заверили, что запустят предприятие на полгода раньше намеченного срока. А это означает, что уже к концу 2018 года резидент начнет выпуск одноразовой медицинской продукции для отечественных клинико-диагностических лабораторий. Медицинские изделия будут дешевле импортных аналогов. По словам Дениса Буцаева, инновационная продукция дубненского резидента будет крайне перспективна и с точки зрения экспортного потенциала.

Светлана ЖУКОВА