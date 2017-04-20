Накануне Дня экологических знаний, который ежегодно отмечают во многих странах 15 апреля, в лицее «Дубна» состоялся первый экологический урок в рамках Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!»

Его ведущими стали сами дети. В частности, в роли учителя выступила ученица 11 класса лицея Ольга Афанасьева. Школьники 9 класса обсуждали актуальную в масштабах нашей страны и мира тему – «Свобода от отходов». В наглядной форме была раскрыта проблема раздельного сбора и утилизации отходов. Как подчеркнул региональный координатор проекта «Экология России» Александр Орлов, уроки «Сделаем вместе!» позволят повысить социальную культуру и активность детей, осведомленность школьников в обращении с отходами и помогут выявить эколидеров и потенциальных активистов в экологической сфере.

Тема акции 2017 года – обращение с отходами. Во время экологических уроков школьники больше узнают об экологических проблемах, связанных с отходами, жизненном цикле вещей и осознанном потреблении, а также о раздельном сборе и переработке отходов в новые вещи.

«Сделаем вместе!» – ежегодная просветительская акция в рамках федерального проекта «Экология России». 2017 год – Год экологии в России, когда вопросы экологического образования особенно актуальны. Вот почему в этом году Всероссийская акция «Сделаем вместе!» охватит все регионы России. Экоуроки являются обязательными элементами акции. Кроме них, будут проведены и другие социально-экологические мероприятия и конкурсы, по итогам которых в регионах определят эколидеров и потенциальных активистов в экологической сфере. Победители конкурса получат возможность провести отдых в международных детских центрах «Артек» и «Орленок».

Анастасия Григоренко