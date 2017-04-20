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"Сделаем вместе!" Печать
20.04.2017 10:37

Накануне Дня экологических знаний, который ежегодно отмечают во многих странах 15 апреля, в лицее «Дубна» состоялся первый экологический урок в рамках Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!» 

Его ведущими стали сами дети.  В частности,  в   роли учителя выступила ученица 11 класса лицея Ольга Афанасьева.  Школьники 9 класса  обсуждали  актуальную  в масштабах нашей страны и мира тему  – «Свобода от отходов». В наглядной форме была раскрыта проблема раздельного сбора и утилизации отходов. Как подчеркнул  региональный  координатор  проекта «Экология России» Александр  Орлов,  уроки «Сделаем вместе!» позволят повысить социальную культуру и активность детей, осведомленность школьников в обращении с отходами и помогут выявить эколидеров  и потенциальных активистов в экологической сфере.

Тема акции 2017 года – обращение с отходами. Во время экологических уроков  школьники  больше узнают  об экологических проблемах, связанных с отходами,  жизненном цикле вещей и осознанном потреблении, а также о раздельном сборе и переработке отходов в новые вещи.

«Сделаем вместе!» – ежегодная просветительская  акция в рамках федерального  проекта «Экология России».  2017 год –  Год экологии в России, когда  вопросы экологического образования особенно актуальны. Вот почему в этом году  Всероссийская акция «Сделаем вместе!» охватит все регионы России. Экоуроки  являются обязательными элементами акции. Кроме них,  будут проведены и другие социально-экологические мероприятия и конкурсы, по итогам которых в регионах определят эколидеров и потенциальных активистов в экологической сфере. Победители конкурса получат возможность провести отдых в международных детских центрах «Артек» и «Орленок».

Анастасия Григоренко

 
 

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