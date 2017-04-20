14 апреля, накануне 90-летнего юбилея, ушла из жизни талантливый педагог, замечательная женщина Тамара Михайловна Приходько. Трудно поверить, что нет с нами Тамары Михайловны, которая всегда излучала энергию, оптимизм, бодрость духа! Это большая потеря не только для ее семьи, родных и близких, но и для всей педагогической общественности города. Тамара Михайловна начала свою педагогическую деятельность молоденькой девушкой – учительницей начальных классов в мужской средней школе №44 города Ярославля. Это было непросто – работать с мальчишками, когда в классе их более сорока. Тем более что и время было непростое – трудные послевоенные 1946-1949 годы. Но педагогу удалось найти подход к ученикам, руководствуясь природной мудростью, уважением к своим подопечным. Она вкладывала в них не только знания, но и душу. Вызывало удивление, что Тамара Михайловна помнила их имена, школьные события, особенности системы образования того времени, своих старших коллег, которые передали ей бесценный опыт. Работая в школе, она закончила физико-математическое отделение Ярославского государственного педагогического института им. Ушинского, а уже в 1949 году стала учителем математики и заведующей учебной частью. Приехав 1958 году вместе с мужем, Леонидом Леонидовичем Приходько, в Дубну, Тамара Михайловна работала учителем математики и завучем в школе №8 (с 1961 по 1983 годы). Заведовать учебной частью всегда нелегко, но особенно когда общество становится все более требовательным к образовательному процессу, а ребята стремятся поступить в профессиональные и высшие учебные заведения. Быть мудрым руководителем большого педагогического коллектива педагогу помогали методическая грамотность, профессионализм, доброе, но и требовательное отношение к своим коллегам, обаяние и харизма. Она являлась примером как для педагогов, так и для многочисленных учеников. Неоценим вклад Тамары Михайловны Приходько в развитие и совершенствование образовательного процесса: открытие первых математических классов, внедрение обучения программированию, физико-математическая школа ОИЯИ, помощь молодым учителям, подбор педагогических кадров. Имена учителей, работавших с ней, стали легендой: М.С. Жохов, Д.Н. Белл, Е.П. Мамаева, Т.Н. Антонова, Г.В. Морозова, Д.А. Глазова, Т.М. Бескровная, В.М. Куликов, А.С. Комкова, Л.П. Гребенюк, Н.В. Неганова, В.Г. Полякова, Л.В. Перелыгина, В.А. Артюх, Л.Б. Зернова и многие другие. Тамара Михайловна была любящей и любимой мамой, бабушкой, прабабушкой. Она смогла передать самым близким людям прекрасные черты своего характера и качества, которыми наградила ее судьба – настойчивость, стремление к поставленной цели, доброту и неиссякаемое жизнелюбие. Тамара Михайловна достойно шла по сложной жизненной дороге, трудясь во благо будущих поколений, в любой ситуации подавая достойный пример всем нам! Ее ценные советы помогали нам набираться жизненного опыта! Жизненный путь этой неординарной женщины, верного своим идеям педагога может служить примером для каждого из нас. Светлая память о Тамаре Михайловне Приходько навсегда сохранится в сердцах ее коллег и учеников. Коллеги и ученики *** У каждой эпохи свои учителя. Нас учили послевоенные учителя. Дисциплина, требовательность к себе и ученикам были их общими чертами. Тамара Михайловна была не просто учителем, она была завучем. Честно говоря, мы ее побаивались за строгость. Утренняя линейка дежурного класса. Тамара Михайловна обходит строй старшеклассников, обращая внимание на все: опрятно ли выглядим, на месте ли комсомольский значок, красная повязка дежурного, сменная обувь. Четким, командным голосом инструктирует и отправляет всех на посты. В памяти осталось главное качество ее характера, отношение к ученикам – ДОБРОТА. Тамара Михайловна знала всех ребят в школе. Могла остановить вполне успешного ученика и недоуменно спросить: «Как же так? Почему у тебя «четверка» по истории? Немедленно выучить и исправить!» И обязательно проверит по журналам и не забудет похвалить. Она уважала нас, поэтому к любому ее замечанию или поручению мы относились ответственно. Мы благодарны Тамаре Михайловне за ее труд, внимание, уважение и даже строгость и навсегда сохраним о ней добрую память. Благодарные ученики