Прокуратурой города Дубны осуществляется надзор за исполнением федерального законодательства, в рамках которого на постоянной основе производится мониторинг изменений в действующем законодательстве. Ответственность за заведомо ложный донос Статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. Общественная опасность таких преступлений состоит в том, что они приводят к возрастанию нагрузки на правоохранительные органы, нарушают их работу, а также могут повлечь необоснованное возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности невиновного лица. Заведомо ложное сообщение может содержать любые сведения, которые правоохранительные органы будут рассматривать как повод для возбуждения уголовного дела: о событии преступления, доказательствах преступления, совершении преступления конкретным субъектом и тому подобное. Преступление по данной статье окончено с момента поступления доноса в соответствующий правоохранительный орган, наделенный правом возбуждения уголовного дела. Заведомо ложный донос может быть устным, письменным, выполненным по телефону или другими способами. Не имеет значения и то, представился доносчик своим именем или вымышленным, поскольку даже анонимные заявления, содержащие сведения о готовящемся или совершенном преступлении, должны быть проверены органом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий. За заведомо ложный донос к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее возраста 16 лет. Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, а также лишение свободы на срок до 2 лет. За донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ), предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 3 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения, то есть за фальсификацию, имитацию доказательственных фактов, и наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет. О возмещении расходов на ремонт авто В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 10.03.2017 N 6-П определено, что в случае причинения вреда транспортному средству потерпевшему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства. Конституционный суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» они предполагают – исходя из принципа полного возмещения вреда – возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности. При этом Конституционный суд РФ в числе прочего отметил, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены требования о возмещении разницы между страховой выплатой и фактическим размером причиненного ущерба, не лишено права ходатайствовать о назначении соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера подлежащего выплате возмещения и выдвигать иные возражения. В частности, размер возмещения, подлежащего выплате лицом, причинившим вред, может быть уменьшен судом, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Кроме того, такое уменьшение допустимо, если в результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред (например, когда при восстановительном ремонте детали, узлы, механизмы, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной своевременной замене в соответствии с требованиями по эксплуатации транспортного средства, были заменены на новые). Установление подобного рода обстоятельств является прерогативой суда, который в силу присущих ему дискреционных полномочий, необходимых для осуществления правосудия и вытекающих из принципа самостоятельности судебной власти, разрешает дело на основе установления и исследования всех его обстоятельств, что однако не предполагает оценку судом доказательств произвольно и в противоречии с законом. Э.В. Михолан, и.о. прокурора Дубны