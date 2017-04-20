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Прокуратура разъясняет Печать
20.04.2017 09:43

Прокуратурой города Дубны осуществляется надзор за исполнением федерального законодательства, в рамках которого на постоянной основе производится мониторинг изменений в действующем законодательстве. 

Ответственность за заведомо ложный донос

Статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Общественная опасность таких преступлений состоит в том, что они приводят к возрастанию нагрузки на правоохранительные органы, нарушают их работу, а также могут повлечь необоснованное возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности невиновного лица.

Заведомо ложное сообщение может содержать любые сведения, которые правоохранительные органы будут рассматривать как повод для возбуждения уголовного дела: о событии преступления, доказательствах преступления, совершении преступления конкретным субъектом и тому подобное.

Преступление по данной статье окончено с момента поступления доноса в соответствующий правоохранительный орган, наделенный правом возбуждения уголовного дела.

Заведомо ложный донос может быть устным, письменным, выполненным по телефону или другими способами. Не имеет значения и то, представился доносчик своим именем или вымышленным, поскольку даже анонимные заявления, содержащие сведения о готовящемся или совершенном преступлении, должны быть проверены органом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий.

За заведомо ложный донос к уголовной ответственности может быть привлечено лицо,  достигшее возраста 16 лет.

Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает  наказание  в виде штрафа  в размере до 120 тыс. рублей  или  в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо  обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, а также  лишение  свободы на срок до 2 лет.

За донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого  преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ),  предусмотрено наказание в виде штрафа в размере  от 100  до 300 тыс. рублей  или  в размере заработной платы или  иного дохода  осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными  работами  на  срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 3  ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации  предусматривает уголовную ответственность за донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения,  то есть за фальсификацию, имитацию  доказательственных фактов, и наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет.

О возмещении расходов на ремонт авто

В соответствии с Постановлением Конституционного  суда РФ от 10.03.2017 N 6-П определено, что в случае причинения вреда транспортному средству потерпевшему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных  характеристик  поврежденного транспортного средства.

Конституционный  суд  РФ признал не противоречащими  Конституции РФ взаимосвязанные положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» они предполагают – исходя из принципа полного возмещения вреда – возможность  возмещения потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности.

При этом Конституционный суд РФ в числе прочего отметил, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены требования о возмещении разницы между страховой выплатой и фактическим размером причиненного ущерба, не лишено права ходатайствовать о назначении соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера подлежащего выплате возмещения и выдвигать иные возражения. В частности,  размер возмещения, подлежащего выплате лицом,  причинившим вред, может быть уменьшен судом, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью,  что существует иной,  более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.

Кроме того, такое уменьшение допустимо, если в результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред (например, когда при восстановительном ремонте детали, узлы, механизмы, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной своевременной  замене в соответствии с требованиями по эксплуатации транспортного средства, были заменены на новые).

Установление подобного рода обстоятельств  является прерогативой суда, который в силу присущих ему дискреционных полномочий, необходимых для осуществления правосудия и вытекающих из принципа самостоятельности судебной власти, разрешает дело на основе установления и исследования всех его обстоятельств, что однако не предполагает оценку судом  доказательств произвольно и в противоречии с законом.

Э.В. Михолан, и.о. прокурора  Дубны

 
 

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