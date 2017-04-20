– Вправе ли коллектор сообщить работодателю должника о наличии у последнего просроченной задолженности, если должник своего согласия на это не давал? – Нет, закон запрещает коллектору без согласия должника передавать третьим лицам или делать доступными для них персональные данные должника, сведения о наличии у него просроченной задолженности и ее взыскании. Подобные действия коллекторов нарушают Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие должника на передачу информации третьим лицам должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа и содержать согласие должника на обработку его персональных данных. При этом должник в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу, которому оно дано. Вне зависимости от наличия согласия должника не допускается раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника. (Части 3, 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».) – В какое время коллектор может прийти домой к должнику и как часто коллектор вправе звонить должнику? – Коллектор может прийти домой к должнику в рабочие дни с 8:00 до 22:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни с 9:00 до 20:00.

В иное время коллекторам запрещено общаться с должниками. Коллекторы не могут звонить должнику более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Личные встречи коллекторов с должниками ограничены законом одним разом в неделю. (Статья 7 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».) – Куда может быть подана жалоба на неправомерные действия коллекторов? – В настоящее время жаловаться на коллекторов можно в несколько инстанций: в Федеральную службу судебных приставов; в правоохранительные органы (полиция, прокуратура); в Центральный банк Российской Федерации; в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств – НАПКА (в случае, если коллекторское агентство состоит в указанной ассоциации. Информацию о коллекторских агентствах, которые состоят в НАПКА, можно узнать на официальном сайте НАПКА). – Правомерны ли действия судебных приставов, выставивших на торги квартиру, которая является единственным жильем для матери и ее четырех детей. Арест на квартиру был наложен в рамках уголовного дела (4 года назад муж заявительницы совершил имущественное преступление, признан виновным и отбывает наказание). – Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации запрещает обращать взыскание на жилое помещение (его часть), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственно пригодным для постоянного проживания помещением. Исключение из этого правила составляет случай, когда жилое помещение является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. Поскольку в указанном случае квартира является единственным жильем, она не является предметом ипотеки, обращение на нее взыскания недопустимо. – 14-летний ребенок зарегистрирован в квартире, в которой учетная норма на одного человека ниже установленной в муниципальном образовании. Опекун ребенка интересуется, можно ли подать документы в органы опеки и попечительства для включения опекаемого в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения жильем. – Пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлен перечень обстоятельств, при которых проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом помещении, закрепленном за ними ранее, признается невозможным. В частности, одним из обстоятельств является то, что общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения. В этом случае указанные лица по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, подлежат обеспечению благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда. В Московской области сводный список детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, формируется Министерством образования Московской области. В указанный список включаются лица, достигшие возраста 14 лет.