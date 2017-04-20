12 апреля инспекторы ГИБДД провели рабочее совещание с представителями АО «Производственно-техническое объединения городского хозяйства». В рамках встречи инспекторы представили статистику нарушений правил дорожного движения за три месяца текущего года, познакомили с новостями законодательства, а также заострили внимание на наиболее важных для водителей моментах, возникающих на дороге.

Инспекторы рассказали об эксплуатации транспортных средств, оснащенных тахографами, уточнив, какие меры административного воздействия могут применяться к водителю и должностному лицу, которому принадлежит транспортное средство, если будут выявлены нарушения.

Не остались без внимания правила проезда пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД напомнили, что невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение на виновного административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей. Причем понятие «уступить дорогу» означает, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Особое внимание было уделено правилам перевозки детей, в частности, инспекторы напомнили о необходимости использования специальных удерживающих устройств и правильном использовании ремня безопасности: он должен располагаться посередине ключицы, чтобы избежать удушения в момент срабатывания ремня безопасности.

В завершение встречи сотрудники ГИБДД рассказали о правилах оформления извещений о ДТП без участия сотрудников ГИБДД, заострив внимание на том, что если соблюдены все условия (выставлен знак аварийной остановки, оба участника согласны с определением вины каждого из них и ущерб не превышает 50 тысяч рублей), то необходимо обратиться в страховую компанию не позднее 5 дней с момента оформления дорожно-транспортного происшествия.

Кирилл ОРЛОВ