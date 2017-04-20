Дубненские автоинспекторы провели конкурс среди юных инспекторов движения.

Несмотря на моросящий дождь и прохладный ветер, 13 апреля юные инспектора движения из образовательных учреждений города соревновались между собой.

Среди испытаний, которые подготовили для них организаторы конкурса, были билеты на знания правил дорожного движения, основ медицинской помощи, а также фигурное вождение велосипеда.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда № 31(с) Дубненского территориального управления «Мособлпожспас» проверила отряды ЮИД на знание основ медицинской помощи, не только теории, но и на практике, а сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна экзаменовали детей на знание ПДД. Еще одним испытанием стало вождение велосипеда на время!

По итогам конкурса первое место среди учеников 5-6 классов заняли отряды ЮИД школы №1 и школы №2, второе место досталось отряду ЮИД школы №4, на третьем месте отряды ЮИД гимназии №11 и школы №7.

Среди школьников 7-8 классов лучшими стали учащиеся гимназии №3, на втором месте отряд ЮИД гимназии №8. Поздравляем ребят с заслуженной победой!

Кирилл Орлов