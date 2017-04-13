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"Царь моря" Печать
13.04.2017 08:37

В преддверии 200-летия со дня рождения нашего великого соотечественника, художника-мариниста И.К. Айвазовского в Дубненской  муниципальной библиотеке левобережья состоялась  беседа-видеопрезентация под названием «Царь моря» о жизни и творчестве И.К. Айвазовского. 

Ведущая –  кандидат биологических наук,  лауреат премии «Наше Подмосковье» Лариса Петровна Бобкова, познакомила собравшихся с любопытными фактами из жизни художника.

Если спросить  любого  человека,  знает ли он имя Айвазовского, как правило,  ответ будет один: «Да, конечно, знаю. Он море рисовал».  Действительно,  именно морские пейзажи прославили Ивана Константиновича Айвазовского.  За  свою жизнь он написал более 6000 картин и устроил более 125 персональных выставок.

Иван  Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 г. в Феодосии, в армянской семье. С детства наблюдение за жизнью моря и рисование стало любимейшим его занятием. Его талант был замечен и поддержан профессионалами и меценатами уже в детстве.

Учился Айвазовский в столичной Академии художеств, а также несколько лет в Италии у европейских мастеров живописи, и  уже  тогда его считали  знаменитым художником. Многие  академии мира избрали его своим почётным членом. Увенчанного европейской славой мастера назначили в Петербурге первым художником Главного морского штаба.

Основная творческая жизнь Айвазовского прошла в родной Феодосии. Здесь родились на свет его знаменитые полотна. Он обладал способностью передать движение и дыхание моря. Военно-морской тематике он остался верен всю жизнь.

Мастер-маринист прожил плодотворную творческую жизнь, стал основателем русского романтизма в морской пейзажной живописи, воспитал талантливых учеников, был любим и почитаем народом. Практически всю жизнь Айвазовский жил и работал в Феодосии. Он построил в этом городе гимназию и библиотеку, археологический музей и картинную галерею. По его настоянию в Феодосии был проведен в водопровод, благодаря его хлопотам  сооружен торговый порт, проведена железная дорога.

Несомненно,  что факты из жизни известных художников, касающиеся их рождения, образования, быта, несложно отыскать в библиотеках. Но не всякий обратит внимание на  события, которые не так заметны в их жизни, но столь значимы в творческой деятельности.

Лариса Петровна Бобкова познакомила присутствующих с наиболее значимыми событиями в жизни Айвазовского. И это было настолько интересно, что полтора часа, которые длилась лекция, пролетели как одно мгновение. Все это время на большом экране, расположенном в читальном зале библиотеки, чередовались любопытные слайды – места, с которыми была связана жизнь художника, его знаменитые полотна. На специальном стенде разместилась литература, посвященная И.К. Айвазовскому.

Наверное, читателям интересно узнать, почему Л.П. Бобкова,  биолог по образованию, обратилась к этой теме?  На этот вопрос Лариса Петровна ответила так: «Когда-то я прочла любопытные биографические книги Людмилы Третьяковой,  и  меня это так захватило, что я решила:  не могу в себе держать столько интересной информации! Буду передавать ее людям. Организовала  группу  (сейчас в ней  12 человек),  которая собирается у меня дома. И вот уже более четырех лет я рассказываю людям о выдающихся личностях, оставивших заметный след в истории. Это династии Демидовых, Боткиных, Строгановых, Ришелье, Чайковский, Чехов, Коллонтай. Знакомила дубненцев с творчеством  Левитана, и вот сейчас – Айвазовский.  Это невероятно  увлекательно,  когда находишь  в интернете интересный материал. Я загораюсь, ищу дальше. У меня подобных  записей множество.  Выписываю, потом систематизирую,  размышляю, как все это можно преподнести».

Можно только восхищаться этой  увлеченной  женщиной, которая в   зрелые годы  сумела сохранить юношеские пытливость ума, жажду знаний, ясность мысли  и такую прекрасную память.

Татьяна Белова

 
 

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