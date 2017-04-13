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Как избежать штрафов Печать
13.04.2017 08:35

На встрече руководителей предприятий и предпринимателей с начальником  Территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александром Трухиным, состоявшейся в Торгово-промышленной палате города Дубны, обсуждались  требования законодательства по надлежащему содержанию территорий и объектов предприятий. 

Участники  встречи узнали  о предупредительных мерах, позволяющих избежать штрафов, которые реализуются в рамках взаимодействия  Госадмтехнадзора  Московской области и торгово-промышленных палат Подмосковья.

Александр Трухин рассказал об  основных направлениях  проверок  Госадмтехнадзора, требованиях законодательства в области содержания территорий и объектов, предъявляемых к юридическим лицам и предпринимателям, подчеркнув открытость  Госадмтехнадзора для консультаций предпринимателей по этим вопросам. Чтобы не быть голословным, А. Трухин привел ряд конкретных примеров из практики.

Он подчеркнул, что  плановые проверки Госадмтехнадзор согласовывает с органами Прокуратуры Российской Федерации, и этот план проверок общедоступен и известен предпринимателям, однако отдельная категория проверок  осуществляется по жалобам граждан и  не требует согласования. В последнее время количество обращений граждан в Госадмтехнадзор  значительно увеличилось, работы прибавилось, хотя штат сотрудников территориального отдела небольшой.

В качестве профилактической меры, предупреждающей возможность наложения штрафных санкций на бизнес, Александр Трухин привел опыт взаимодействия органов Госадмтехнадзора с Торгово-промышленной палатой Дубны и рядом  других общественных объединений, привлечение к работе общественных инспекторов.

О взаимодействии торгово-промышленных палат Московской области с территориальными органами  Госадмтехнадзора  в рамках программы «Общественная защита» проинформировал руководитель отдела ТПП Московской области Александр Жильцов.  В частности, он отметил, что организация и проведение акций общественного контроля по вопросам чистоты и порядка на объектах и прилегающих территориях предприятий в муниципальных образованиях Московской области способствовали существенному снижению штрафных санкций, налагаемых на организации и предпринимателей. Члены общественных советов при территориальных органах Госадмтехнадзора, в состав которых входят представители ТПП, внештатные инспекторы Госадмтехнадзора, представители администрации муниципальных образований, в ходе рейдов выявляют потенциальные нарушения и дают рекомендации предпринимателям и руководителям организаций по их устранению в разумные сроки, одновременно сообщая о размере возможных штрафных санкций за эти нарушения. Таким образом, своевременно устраняя выявленные нарушения,  предприниматели обеспечивают себе защиту от штрафов со стороны надзорных органов.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ

 
 

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