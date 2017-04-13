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Эвакуация за семь минут Печать
13.04.2017 08:33

Третий урок в разгаре, а школу почему-то покидают ученики. Парами, вместе с педагогами, они удаляются на безопасное расстояние. Здание оцеплено полицией, неподалёку – пожарные и «скорая».  Так  что же случилось в дубненской школе №5? 

Первоклассник Сергей Токаренко  впервые участвовал в тренировке  по эвакуации,  но паники не было. Спокойно и быстро первоклашки собрались и парами вышли из класса. «Когда я услышал три звонка,  мне немножко стало страшно, – рассказывает Сергей. – Я побежал со своим другом в раздевалку, думал, что школа взорвется, хорошо, что приехала полиция».

В пятой школе 4 этажа, всего три выхода и очень маленькая раздевалка. Все 500 человек одновременно в ней не помещаются,  поэтому для эвакуации продумана специальная схема. Младшие классы выходят в первую очередь, старшие их пропускают, стоя на лестницах и в рекреациях.

«После первых же тренировок мы поняли, что в раздевалке  образуется большое скопление детей, – поясняет  учитель  младших  классов Александра  Петушкова.  – Решили, что каждый класс  с каждого этажа будет эвакуироваться один за другим, а не выходить одновременно в коридор. Мы выходим, строимся и идем в раздевалку. Спокойно друг за другом выходим на улицу. Это намного эффективнее и безопаснее».

В дубненских школах учения проходят постоянно. Но пятой  повезло больше остальных – у нее, единственной в городе, есть опыт настоящей эвакуации. Она уже проводилась  несколько лет назад, тоже в учебное время. Специалисты оценили её на  пять с плюсом.

«Зимой,  в минус 25,  поступил звонок в МЧС Московской области, что в  школе № 5 заложена бомба, – вспоминает заместитель директора школы по безопасности Артем Соколов. – Мы быстро собрали детей, одели, холодно ведь было, и смогли за пять минут эвакуироваться, несмотря на то, что раздевалка небольшая и выходов всего три».

По легенде, в рекреации на втором этаже школы  в мусорной урне обнаружен подозрительный предмет. Поэтому, кроме полиции, пожарных и медиков, вызвали кинологов с собакой. Она показала, что взрывчатки внутри нет, можно возвращаться в школу.

«Учения прошли на хорошем уровне, мы увидели, что педагогический состав готов к действиям в чрезвычайных условиях, – подвел  итоги начальник управления безопасности администрации Дубны Владимир Потапенко. – Есть отдельные недостатки, недоработки. Мы их на антитеррористической комиссии разберем, разъясним, как действовать правильно в той или иной ситуации, чтобы в дальнейшем исключить подобные недочеты».

Не существует четких нормативов по эвакуации. Максимум на сборы – 10 минут. Главное, чтобы никого не забыли в здании, не было давки и паники, и дети вышли на улицу одетые. Пятая школа в рамки уложилась – собралась за семь минут.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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