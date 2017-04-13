Третий урок в разгаре, а школу почему-то покидают ученики. Парами, вместе с педагогами, они удаляются на безопасное расстояние. Здание оцеплено полицией, неподалёку – пожарные и «скорая». Так что же случилось в дубненской школе №5? Первоклассник Сергей Токаренко впервые участвовал в тренировке по эвакуации, но паники не было. Спокойно и быстро первоклашки собрались и парами вышли из класса. «Когда я услышал три звонка, мне немножко стало страшно, – рассказывает Сергей. – Я побежал со своим другом в раздевалку, думал, что школа взорвется, хорошо, что приехала полиция». В пятой школе 4 этажа, всего три выхода и очень маленькая раздевалка. Все 500 человек одновременно в ней не помещаются, поэтому для эвакуации продумана специальная схема. Младшие классы выходят в первую очередь, старшие их пропускают, стоя на лестницах и в рекреациях. «После первых же тренировок мы поняли, что в раздевалке образуется большое скопление детей, – поясняет учитель младших классов Александра Петушкова. – Решили, что каждый класс с каждого этажа будет эвакуироваться один за другим, а не выходить одновременно в коридор. Мы выходим, строимся и идем в раздевалку. Спокойно друг за другом выходим на улицу. Это намного эффективнее и безопаснее». В дубненских школах учения проходят постоянно. Но пятой повезло больше остальных – у нее, единственной в городе, есть опыт настоящей эвакуации. Она уже проводилась несколько лет назад, тоже в учебное время. Специалисты оценили её на пять с плюсом. «Зимой, в минус 25, поступил звонок в МЧС Московской области, что в школе № 5 заложена бомба, – вспоминает заместитель директора школы по безопасности Артем Соколов. – Мы быстро собрали детей, одели, холодно ведь было, и смогли за пять минут эвакуироваться, несмотря на то, что раздевалка небольшая и выходов всего три». По легенде, в рекреации на втором этаже школы в мусорной урне обнаружен подозрительный предмет. Поэтому, кроме полиции, пожарных и медиков, вызвали кинологов с собакой. Она показала, что взрывчатки внутри нет, можно возвращаться в школу. «Учения прошли на хорошем уровне, мы увидели, что педагогический состав готов к действиям в чрезвычайных условиях, – подвел итоги начальник управления безопасности администрации Дубны Владимир Потапенко. – Есть отдельные недостатки, недоработки. Мы их на антитеррористической комиссии разберем, разъясним, как действовать правильно в той или иной ситуации, чтобы в дальнейшем исключить подобные недочеты». Не существует четких нормативов по эвакуации. Максимум на сборы – 10 минут. Главное, чтобы никого не забыли в здании, не было давки и паники, и дети вышли на улицу одетые. Пятая школа в рамки уложилась – собралась за семь минут. Ольга ГРИГОРЬЕВА