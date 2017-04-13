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Проверили кладбища Печать
13.04.2017 08:25

В городском округе Дубна инспекторы Госадмтехнадзора совместно с активистами молодёжного движения «Молодая Гвардия Единой России» проверили содержание дубненских кладбищ накануне православных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи и  Радоницы. 

Целью совместного рейда стала проверка обеспечения надлежащей чистоты и порядка. Особое внимание участники рейда уделили состоянию подъездных путей.

Так, на территории Большеволжского  кладбища административно-технические инспекторы выявили нарушения в содержании пешеходных зон, подтопление территории, а также факты несанкционированного складирования снега и нуждающиеся в ремонте малые архитектурные формы.

– За допущенные нарушения в отношении ответственного муниципального учреждения возбуждены административные дела. Вместе с тем, представителям обслуживающей организации даны особые рекомендации по наведению порядка на дренажных канавах, которые к моменту проверки заросли кустарником и заилены. Также необходимо убрать  мусор по периметру забора кладбища, – рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ

 
 

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