В городском округе Дубна инспекторы Госадмтехнадзора совместно с активистами молодёжного движения «Молодая Гвардия Единой России» проверили содержание дубненских кладбищ накануне православных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи и Радоницы.

Целью совместного рейда стала проверка обеспечения надлежащей чистоты и порядка. Особое внимание участники рейда уделили состоянию подъездных путей.

Так, на территории Большеволжского кладбища административно-технические инспекторы выявили нарушения в содержании пешеходных зон, подтопление территории, а также факты несанкционированного складирования снега и нуждающиеся в ремонте малые архитектурные формы.

– За допущенные нарушения в отношении ответственного муниципального учреждения возбуждены административные дела. Вместе с тем, представителям обслуживающей организации даны особые рекомендации по наведению порядка на дренажных канавах, которые к моменту проверки заросли кустарником и заилены. Также необходимо убрать мусор по периметру забора кладбища, – рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ