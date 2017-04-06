В городском управлении народного образования Дубны 28 марта состоялась встреча с депутатом Московской областной думы Александром Орловым.

В ней приняли участие Татьяна Виноградова – начальник управления народного образования, Ольга Зайцева – начальник отдела развития и методического обеспечения образования, Екатерина Рожкова – директор Центра развития образования.

В начале встречи депутат подчеркнул, что 2017 год – Год экологии в России, и поэтому вопросы экологического образования сегодня особенно актуальны.

Главной темой обсуждения стала Общероссийская образовательная акция «Сделаем вместе!» Идея проведения этого мероприятия принадлежит партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Экология России», региональным координатором которого является Александр Орлов. Тысячи школьников из Подмосковья весной примут участие в экоуроке «Сделаем вместе!» – цикле эколого-просветительских мероприятий и конкурсов.

Тема акции 2017 года – обращение с отходами. Школьники узнают об экологических проблемах, связанных с отходами, о жизненном цикле вещей и осознанном потреблении, а также о раздельном сборе и переработке отходов.

С 15 марта по 20 мая по всей России уже проходят уроки экологического просвещения. Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» состоит из нескольких конкурсов, рассчитанных на школьников среднего и старшего звена. В рамках уроков учащиеся 9-11 классов под руководством учителей будут проводить экоуроки для учащихся 5-8 классов. Также состоится ряд конкурсов в номинациях «Эколидер», «Экоплакат», победители которых получат путевки в международный детский лагерь «Артек» или «Орленок».

В свою очередь сотрудники управления народного образования Дубны поделились опытом проведения экологических уроков и рассказали депутату об интересных проектах, которые реализуются в школах наукограда. Депутат предложил рассказать об экологических проектах городских школ на одной из площадок международного молодежного экологического форума «СтЭКОвка», который пройдет в Дубне с 19 по 21 мая. Его организаторами выступают Комитет по экологии и природопользованию Мособлдумы, Московское областное региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России» и Государственный университет» Дубна».

Анастасия ГРИГОРЕНКО