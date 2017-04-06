Девятого апреля отмечает 90-летний юбилей Владимир Михайлович Башмаров – ветеран с полувековым стажем работы на Дубненском машиностроительном заводе, участвовавший во всех испытаниях летных ракет, которые изготавливались на ДМЗ по проектам МКБ «Радуга». Его жизнь – готовый сценарий захватывающей повести о 16-летнем пареньке, который мечтал о морских странствиях, служил на кораблях Военно-морского флота, а затем, демобилизовавшись с флота, создавал вооружение для защиты рубежей страны. Военная служба Школа юнг. Острова Соловецкие. В них остались мечты наши детские, В них развеялись сладкие сны. А потом – корабельные будни И свинцовые ветры в лицо. Заменяли отцов у орудий И сменяли погибших отцов... Деревенский мальчик, родившийся на Волге, с детства мечтал о путешествиях, о море. Он отлично плавал, с 7 лет управлял лодкой, рыбачил. Много читал. По ночам со свечой зачитывался романом Д. Дефо «Робинзон Крузо». Осуществить мечту помог случай. В начале Великой Отечественной войны отец, кадровый военный, добровольно ушел на фронт, хотя имел броню, работая на заводе в Иваньково. Он воевал под Москвой, был сапером. Получив множество ранений, в том числе тяжелых, долгое время лечился в госпитале. Там познакомился с капитан-лейтенантом Н. Никольченко – командиром батальона с Тихоокеанского флота. После лечения отец с новым другом вернулся домой. Капитан-лейтенант несколько дней гостил у Башмаровых. Володя, узнав, что дядя Коля моряк, подолгу расспрашивал его о морской службе. Вскоре Никольченко направили преподавателем в Соловецкую школу юнг. Парнишка объявил о своем желании ехать с дядей Колей. Отец одобрил выбор сына. Так в 1943 году 16-летний юноша направился в Архангельск, далее – Соловецкие острова, школа ВМФ. После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным. Одной из школ учебного отряда в 1942-1945 годах стала Школа юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики допризывного возраста. Наша справка Юнга – ученик, подросток на судне, готовящийся стать матросом и обучающийся морскому делу. Слово «юнга» пришло к нам из Голландии во времена Петра I. За три выпуска школа подготовила более 4 тысяч рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров (матросов-артиллеристов) и акустиков. Для Володи началось трудное время учебы на артэлектрика. Обучение продолжалось около года. На юнг с момента зачисления в школу полностью распространялся «Дисциплинарный устав ВМФ». Жили в землянках («клоповниках»). Занятия проходили в Соловецком кремле. Не сложны были сами науки, но нелегко было запомнить голландские названия в устройстве кораблей, парусников, шлюпок. По корабельному уставу в субботу – уборка. По трансляции раздается голос вахтенного офицера: «Большая приборка. Палубу скатить и пролопатить. Медь, железо драить…» К концу уборки командир проверяет белой салфеткой результаты работы. И чистота была образцовая, порядок отменный. В Школе юнг юноша вступил в комсомол. Был секретарем комсомольской организации. Соловецкую школу юнг Башмаров закончил с отличием в начале 1944 года. В конце учебы юнги распределялись для дальнейшего прохождения службы на кораблях Военно-морского флота. Юнга Владимир Башмаров был направлен на английский линкор «Ройял Соверен» в Ваенгу (в настоящее время Североморск), на котором нес службу до 1949 года. Корабль из Королевского флота Елизаветы служил в советском ВМФ с 1944 по 1949 год, имея название «Архангельск». Весь личный состав корабля был распределен по своим боевым постам: механики внизу управляли кораблем, наверху – артиллерия (комендоры). Володя служил в зенитном дивизионе вертикальным наводчиком в носовом КДП, самом высоком посту для лучшего просматривания горизонта и обнаружения самолетов. С этого поста командир батареи держал связь с зенитным автоматом, обрабатывающим данные для артиллерийских установок и зенитных орудий. Сбивали немецкие самолеты. Конвоировали транспорт с орудием в Англию, Америку, Канаду и обратно. Стояла задача – не допустить потопления. День Победы встретили в Кольском заливе, вернувшись из похода. Услышали оглушительную стрельбу. Стреляли из всех орудий корабля. Война закончилась! В 18 лет юнге было присвоено звание краснофлотец. Далее – матрос, старший матрос, старшина 2-й статьи. Срочную службу Владимир Башмаров закончил в звании старшины 1-й статьи. В 1949 году был получен приказ сдать корабли. Отряд – три английских противолодочных корабля, три подводных лодки и линкор – направились в Англию. В пути в Северном море их застал сильный шторм, но моряки выдержали это испытние. За отличное выполнение правительственного задания в феврале 1949 года Владимир в качестве награды получил возможность сфотографироваться у развернутого знамени корабля, а также 10-дневный отпуск. Владимир Михайлович Башмаров награжден орденом Отечественной войны, медалью Нахимова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Далее принимали в Италии корабль «Джулио Цезаре» и переправляли в Новороссийск (Приказом по черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название «Новороссийск»). Завершил военную службу Башмаров в 1951 году на крейсере «Адмирал Нахимов». Наша справка 24 июля 2004 года Владимир Михайлович Башмаров побывал на Соловках, где принял участие в памятной встрече в честь 60-летия окончания Школы юнг, предоставив информацию Соловецкому музею-заповеднику о годах учебы и службы. Трудовая деятельность Демобилизовавшись с флота, Владимир Михайлович Башмаров вернулся на родину и в 1951 году начал трудовую деятельность на заводе в поселке Иваньково, обучаясь сборке у квалифицированного немецкого специалиста по специальности электрик спецоборудования самолета. Он участвовал в изготовлении двух изделий 140, 150, первой противокорабельной крылатой ракеты наземного базирования КСС. Владимир Михайлович без отрыва от работы закончил вечерний авиационный техникум. Его дипломная работа – катапультное кресло самолета – была использована в производстве. Будучи отличным специалистом, он был привлечен в 1955 году Александром Яковлевичем Березняком на летные испытания изделий в Севастополь. Сначала делали запуски с мыса Фиолент. Затем перешли на корабль – крейсер «Адмирал Нахимов», на котором Владимир Михайлович завершал свою военную службу. Так судьба вновь вернула в его жизнь любимое море. Работа продолжалась около года. Затем Владимир Михайлович Башмаров работал мастером на изделии П15 – противокорабельная крылатая ракета морского базирования. Он участвовал во всех испытаниях летных ракет, которые изготавливались на ДМЗ по проектам МКБ «Радуга». На «прокачку» ракет авиаконструктор А. Я. Березняк выходил на катерах вместе со своими работниками в любой шторм. Был он бесстрашным и честным и в кабинетах большого начальства, и в море. Однажды произошел интересный случай. На одном из испытаний ракеты П-15, которые проходили в степи, как только с ракеты снимали чехол, в небольшие зазоры между обшивкой и сопловым двигателем набивались сверчки и пели. Когда Башмаров с помощью салфетки стал на всякий случай закрывать отверстие, это заметил Березняк и поинтересовался, в чем дело. Башмаров рассказал о сверчках. Потом, уже на заводе, Александр Яковлевич обратился к главному инженеру с такими словами: «По просьбе трудящихся (указал на себя и на Башмарова) заделай отверстие так, чтобы туда ни одна муха не попала». С чувством юмора у авиаконструктора было все в порядке. А потом он признался Башмарову, что сверчки невольно подсказали причину падений ракет на испытаниях. Во время полета испарения подсасывались через «сверчковое» отверстие в хвостовой обтекатель. От нагревающегося двигателя пары взрывались, и в результате ракета падала. За эту подсказку Александр Яковлевич подарил Владимиру Михайловичу копию своего самолета. За все наземные работы на самолете 105 (1965 -1971гг.) Владимир Михайлович награжден Медалью Гагарина. В 1987 году Владимир Михайлович Башмаров был переведен в отдел технического контроля – контролировал изготовление средств наземного оборудования в тюрьмах (Ивановская обл., Эстония). У ветерана стаж работы на Дубненском машиностроительном заводе – более полувека. Работая на заводе, Башмаров принимал активное участие в спортивной жизни, выходя на все лыжные эстафеты. Любовь к лыжам сохранил со времен военной службы (он состоял в лыжной команде эскадры) до 80-летнего возраста. У Владимира Михайловича большая дружная семья: две дочери, два внука, трое правнуков. К сожалению, супруга уже ушла из жизни. 9 апреля Владимир Михайлович Башмаров отмечает 90-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он обладает отличной памятью, приветлив и доброжелателен. Поздравляем ветерана с юбилеем, желаем, чтобы здоровье не подводило, оптимизм и жизнелюбие не иссякали, а близкие люди радовали заботой и вниманием. Девяносто – солидная дата. Это жизни триумф без сомнения. Мир Ваш внутренний, очень богатый, Вызывает у всех уважение. Много лет за плечами достойных: Есть что вспомнить, и есть чем гордиться. Мы желаем Вам море здоровья – Без уколов, микстур и таблеток. Дней чудесных, счастливых, спокойных, Теплотой и заботой согретых.