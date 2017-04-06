Вы замечали, как хорошеют люди во время праздников, особенно женщины? Еще бы, ведь в этот день к нашим ногам цветы, подарки, теплые слова… По себе знаю, как приятно поздравление от души, даже самое неприхотливое. 10 марта приехали из Москвы родственники. Первым подбежал внучатый племянник 8-летний Федя, протянул букетик только что купленных им в «Пятерочке» чахлых, видимо, невостребованных в прошедшие праздники тюльпанов, и прокричал радостно: «С прошлогодним праздником 8 Марта, бабушка!» Ошибочка получилась: хотел сказать «с прошедшим праздником», спутал слова мальчуган, но приподнятое настроение от искренней тирады, в которой так удачно сочетались произнесенные слова и вид полуживых цветочков, не ушло до сих пор. Кстати, замученные цветы через пару дней от всеобщего любования и заботы превратились в горделивых сиреневых красавцев. Цветы, как и женщины, расцветают от внимания и заботы. Ох, уж этот «красный день» календаря. Сейчас мы его отмечаем как просто женский праздник, все реже и реже вспоминая про политическое «прошлое» из 19 и 20-х веков во главе с текстильщицами Америки и Кларой Цеткин с Розой Люксембург из Германии. А корни этого праздника, убеждены историки, уходят еще глубже, в Древний Рим. В этот мартовский день даже рабынь освобождали от своих прямых обязанностей, и они могли делать все, что им пожелается. Надев красивые наряды, многие женщины отправлялись в храм Богини Весты – хранительницы семейного очага… Через века мы «приняли эту эстафету» и считаем, что нет ничего надежнее семьи и домашних традиций, но и общественные дела у нас не на последнем месте. В этом году на празднование 8 Марта выпал всего один день, но мы, старшее поколение, не обремененное выходом на работу, смогли насладиться праздничными мероприятиями и в стенах Дома ветеранов, и в других культурных учреждениях города. 9 марта ветераны ОИЯИ собрались в Клубе общения. В красиво оформленном зале Дома ветеранов за столиками, накрытыми для вкусного чаепития, нашлось место и представителям государственных и общественных организаций, и просто милым нарядным женщинам, ветеранам Института, уже ушедшим на заслуженный отдых. Вечер вела заслуженный ветеран ОИЯИ Л.С. Стальцова. Под громкие аплодисменты от дирекции ОИЯИ главный ученый секретарь ОИЯИ Н.А. Русакович вручил знаки «Ветеран атомной энергетики и промышленности» нашим подругам – И.А. Золиной, В.Н. Капустиной и В.П. Карповой. Как вы думаете, без чего женщинам невозможно и дня прожить? Конечно, без песни. Вот тут-то, на этой встрече, они и зазвучали под аккомпанемент замечательного баяниста С.В. Кучеренко. А мы не могли не петь, так как любили их с детства и юности. Песни Новеллы Матвеевой, Юрия Визбора проникновенно исполнила под гитару Л.В. Карнаушенко и мы вместе с ней. Еще две чаровницы – В.К. Мажулина и А.В. Коршунова – заворожили всех песнями Александра Морозова, и мы с ними. А когда на авансцену вышла В.П. Кашатова да запела красивым, задушевным голосом про «горькую ягоду, что рвала одна», пришлось присоединиться и к ней. Не обошлось на вечере и без поэзии. З.П. Якутина читала стихи своего мужа – поэта Леонида Якутина. Стихи Валентина Уралова, еще одного хорошо известного в Дубне поэта, прозвучали в исполнении Р.А. Морозовой. Творческий вечер завершили гостьи из левобережья Т.М. Скрибцова и О.А. Елецкая, подарив слушателям очарование русских романсов. В общем, нынешнее 8 Марта запомнится всем надолго – романтичное, наполненное нежностью, теплотой, воспоминаниями. Рядом с нами в этот день были и студенты факультета социальных и гуманитарных наук университета «Дубна», которые помогали угощать гостей чаем. Спасибо всем, кто пришел вместе с нами встретить весну! Пусть будет этот день весенний Для вас особенно чудесным И полным ясной глубины И пряных запахов древесных. Пусть алый цвет и бирюза Рождают праздничность и песни, Пусть будут яркими глаза И будут радостными вести. Я. Вешнякова (Совет ветеранов АЭП ОИЯИ)