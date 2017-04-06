Круглый стол, тема которого – детский дорожно-транспортный травматизм, состоялся в ОГИБДД Дубны.

В совещании приняли участие начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна Ю.В. Петрушенко, активисты Дубненско-Талдомского отделения «Молодой Гвардии Единой России», методист центра развития образования Л.А. Черняева, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Дубны С.В. Бугринов и консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Дубны М.Ю. Белякова.

Начальник ОГИБДД привел статистику дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Дубне. За сухими строчками цифр – жизни и здоровье людей, которые погибли или пострадали в результате ДТП. Несмотря на разностороннюю профилактическую работу, которую проводят сотрудники ОГИБДД на предприятиях, в детских садах и школах, а также непосредственно на улицах Дубны, дорожно-транспортных происшествий не становится меньше – люди порой ведут себя на дорогах беспечно, не соблюдая правил дорожного движения.

Юрий Вячеславович уделил особое внимание вопросам перевозки детей и необходимости использования детских удерживающих устройств, поскольку они значительно снижают риск для жизни и здоровья несовершеннолетних пассажиров.

Начальник ОГИБДД акцентировал внимание участников круглого стола на перевозке групп детей автобусами. Согласно Приказу МВД России № 941 от 30 декабря 2016 года (требования Приказа вступают в силу с 1 апреля 2017 года), теперь необходимо подавать заявку на сопровождение экипажем ДПС за 10 дней до выезда, так как необходимо осуществить проверку транспорта, на котором будет осуществляться перевозка детей, организации, которая предоставляет транспортное средство. Кроме того, проверяются сведения об отсутствии у водителя административных правонарушений в области дорожного движения.

От лица сотрудников ГИБДД были высказаны слова благодарности молодогвардейцам за их активное участие в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

С.В. Бугринов и М.Ю. Белякова разъяснили административную ответственность родителей согласно статье 5.35 КРФоАП, к которой они могут быть привлечены, если их несовершеннолетний ребенок управляет скутером без средств защиты.

Л.А. Черняева рассказала о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах и детских садах с детьми и их родителями. В частности, во всех образовательных и дошкольных учреждениях имеются уголки безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД, а также воспитатели и педагоги проводят родительские собрания и беседы с детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Кирилл Орлов