В темноте, под моросящим дождем, с компасами, рациями и фонариками около 30 дубненцев тщательно «прочесали» лесопарковую зону в районе улицы Мичурина. В наукограде начались ночные учения волонтеров-поисковиков в рамках подготовки к сезону «Потеряшка -2017».

Впервые в учебе для волонтеров-поисковиков принял участие представитель движения «Гринпис России». Почти шесть часов он беседовал с дубненцами, отвечал на их вопросы об особенностях работы с навигатором, чтении карт, ориентировании на болотистой местности, характерной для севера Подмосковья. «В Дубне, которая граничит с многолесной Тверской областью, тоже много лесов, – говорит волонтёр «Гринпис России» Павел Овчинников. – Для ориентирования это сложные места, но достаточно ценные с экологической точки зрения».

Применить полученные теоретические знания на практике волонтеры-поисковики смогли уже на следующий день. На учениях к дубненскому отряду впервые присоединился Денис Фадеев. Он был участником подобного подразделения в Москве. Сегодня вспоминает, как обращаться с компасом и навигатором, поскольку грамотно построенный по приборам маршрут позволит ускорить поиск и сделать его более эффективным.

«Если человек без сознания, травмирован, то счет идет на минуты, возможна потеря крови, шок, от которого могут быть необратимые последствия, – поясняет Денис. – Если волонтеры просто хаотично передвигаются без компаса, это будет бесполезная работа».

На учениях в парке все приближено к реальным условиям – темнота и моросящий дождь. Около 30 волонтеров растворились среди деревьев. Сегодня среди них большинство новобранцев, воспитанников военно-спортивного клуба «Спарта». Их учили ходить цепью, держаться азимута и пользоваться рацией.

«Если пострадавший находится где-то в траве, кустарнике, то он незаметен, поскольку рыбаки и грибники предпочитают камуфлированную одежду, – говорит координатор ВПСО «Дубна» Алексей Калашник. – Поэтому важно, чтобы цепь точно шла по заданному направлению, азимуту, и четко придерживалась тех параметров, которые установлены, чтобы «прочесать» каждый метр».

К каждой группе волонтеров на учениях присоединился сотрудник «Мособлпожспаса». Как педагог показывал, объяснял, исправлял ошибки новичков. Профессионалы – спасатели – планируют в этом сезоне наладить рабочий контакт с добровольными поисковыми отрядами. Их усилия требуется объединить, поскольку часто группы волонтеров действуют разрозненно.

«Сейчас пока все занимаются своими вопросами, – говорит начальник дубненского управления «Мособлпожспаса» Алексей Бобенко. – «Мособлпожспас» планирует взять на себя координацию действий волонтерских отрядов, вся информация будет стекаться в МЧС, что необходимо для успешного поиска».

Приближается летний сезон. Леса в окрестностях Дубны заполнятся грибниками – потенциальными «потеряшками». Чтобы быть готовыми к поискам, на ближайшее время запланированы еще два масштабных сбора по обучению новобранцев волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна».

Ольга ГРИГОРЬЕВА