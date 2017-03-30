Статья 153 Жилищного кодекса РФ предписывает каждому россиянину своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако в настоящее время долги граждан (да и юридических лиц) перед ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями составляют не один миллиард рублей… Неплательщики были и раньше, но с наступлением экономического кризиса их число постоянно растет – доходы многих граждан серьезно снизились: кому-то срезали зарплату, кому-то ее не выплачивают длительное время, кто-то потерял работу, а у кого-то и бизнес «лопнул». При этом положение поставщиков ресурсов и управляющих организаций также ухудшилось, что заставляет их активизировать работу по взысканию денег с должников. Не буду делиться впечатлениями, как происходит судебная тяжба между юридическими лицами. Поговорим о должниках – собственниках помещений многоквартирных домов. На сайте двух управляющих организаций я увидел, до чего жители города «докатились»: ООО «Городская единая управляющая компания» (генеральный директор И.С. Чихалов) – общая задолженность по состоянию на 1 февраля 2017 г. составляет 48 050 916,07 рублей. Выделю несколько многоквартирных домов с самой значительной суммой долгов: ул. К. Маркса, д. 18 – 2 085 353,54 руб.; ул. К. Маркса, д. 29 – 1 001 867,05 руб.; ул. Кирова, д. 5 – 1 180 330,33 руб.; ул. Октябрьская, д. 13 – 1 005 379,94 руб.; ул. Понтекорво, д. 5 – 1 249 851,59 руб.; ул. Понтекорво, д. 9 – 1 213 355,85 руб.; ул. Правды, д. 21 – 1 122 615,63 руб.; ул. Правды, д. 25 – 1 103 688,14 руб.; ул. Тверская, д. 9 – 1 835 369,46 руб.; ул. Центральная, д. 21а – 1 048 100,02 руб.; ул. Энтузиастов, д. 19, корпус 1 – 2 091 589,91 руб. Остальную сумму составляют долги еще 110 многоквартирных домов… Средний размер задолженности по управляющей организации – 397 115,00 рублей! Управляющая компания «УПРАВДОМ «ДУБНА» (генеральный директор Д.И. Чихалов) – общая задолженность по 47 многоквартирным домам на 1 февраля 2017 г. составляет 36 209 936,03 руб. Выделю несколько многоквартирных домом со значительной задолженностью: ул. 9 Мая, д.8 – 1 170 449,88 руб.; Хлебозаводской пер., д. 24 – 2 399 962,86 руб.; ул. Школьная, д. 10 – 1 578 543,64 руб.; ул. Энтузиастов, д. 11а- 2 996 397,97 руб.; ул. Энтузиастов, д. 11, корпус 3 – 1 849 039,91 руб.; ул. Энтузиастов, д. 11, корпус 4 – 3 069 970,10 руб.; ул. Энтузиастов, д. 11, корпус 5 – 1 022 582,47 руб.; ул. Энтузиастов, д. 3 – 1 715 088,65 руб.; ул. Энтузиастов, д. 3 б – 2 789 933,82 руб.; ул. Энтузиастов, д. 5а – 1 123 402,03 руб…. Средний размер задолженности по 47 домам составляет 770 424,17 рубля! Конечно, есть не такие большие суммы долгов – по 9, 12, 18, 22, 30, 40 тыс. рублей, но их меньшинство. Сведения по другим управляющим организациям не нашел в сети. В Дубне почти ежемесячно стали вывешивать на подъездах листки со списками должников – с номерами квартир и суммой долга… Мол, пусть должникам перед соседями будет стыдно. Если сумма долга незначительная, эта мера иногда помогает, но в основном размеры долгов растут… В каждом таком листке-объявлении содержатся предупреждения: отключим электроэнергию, горячую воду… Во Владивостоке однажды применили такой способ воздействия: через канализационный стояк с помощью придуманного устройства закрыли выход из унитаза… Конечно, на такое «действо» возмущенно возроптал весь подъезд: кому охота дышать таким «одеколоном»? Но и с отключением горячей воды в квартире должника не так просто, ведь с такими устройствами подводки трубопровода необходимо пройти в эту квартиру. И тут возникает проблема: хозяева либо отсутствуют, либо просто просто не впускают (моя квартира – моя крепость). Впечатлительные граждане после таких предупреждений изыскивают деньги кто где может, а те, у кого нервы покрепче, спокойно складывают квитанции в стопку: «Пугают. Ничего они мне не сделают». Но нет смысла рассчитывать на прощение. Есть иные способы воздействия. Назову только три из них. 1. Запрет на выезд за пределы РФ. Должнику захотелось съездить за пределы Российской Федерации, а тут бац – в аэропорту или в поезде на границе с соседним государством загорелся «красный свет»… Таможенники не пропустили ни в самолет, ни через границу, поскольку он оказался в списках должников (правда, если долг более 10 000 рублей). И не надейтесь, что можно быстро съездить домой, выплатить долг и полететь… Дело в том, что необходимо дождаться, когда платеж пройдет на счет получателя, потом дойдет сообщение до таможенников, а на это уйдет около 10 дней, а может, и больше… 2. Взыскание долгов через суд. С 1 июля 2016 года действует новый порядок – при задолженности до 500 000 рублей истец вправе обратиться к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа. Если сумма больше – только в городской суд. Истец должен уплатить 50% размера государственной пошлины по таким искам (эта сумма тоже будет взыскана с ответчика). Копию судебного приказа мировой судья направляет должнику, чтобы тот в течение 10 дней решил: признать исковое требование или требовать судебного разбирательства. Когда установленный срок на обжалование пройдет, истец вправе передать судебный приказ судебному приставу или руководителю предприятия, в котором работает должник, или в Управление Пенсионного фонда для снятия долга с пенсии, или в банк для снятия денег со счета или банковской карточки должника… Не хватает снять за один раз? Будут отчислять до 50% ежемесячно. Конечно, судебная тяжба занимает продолжительное время – то ответчик не явится, то необходимо уточнить исковые требования, то с учетом большой загруженности судья перенесет заседание и т.д. Единственное, что, кроме погашения долга, может немного смягчить ответственность должника, – это пропуск срока исковой давности. Помнится, с одной семьи было взыскано более 600 000 рублей за долги в течение 10 лет. А почему? А потому что в суд никто из сестёр и братьев не пришел и не заявил, что взыскать можно только за три последних года. 3. Выселение из занимаемого жилого помещения решением суда. Если должник не платит более шести месяцев подряд, власти могут выселить его (и его семью) в другое жилое помещение по норме жилой площади для общежитий – 6 кв. м на человека. Но есть ограничение – если у должника-собственника это помещения единственное, то вопрос о его выселении при значительной сумме задолженности сейчас решается в Государственной думе. Факты или прецеденты подобных действий в России уже имеют место. P.S. Известно, что среди должников – граждане, которые проживают в жилых помещениях муниципального жилого фонда. Тогда возникает вопрос к местному органу самоуправления – почему наймодатель не обращает внимание на расторжение договора найма жилого помещения? Правда, известно, когда руководителю управляющей организации советуют: иди в суд с иском, а администрация города будет третьим лицом… Почему администрация сама не обращается в суд с иском к должнику? Негоже чужими руками «жар разгребать»… Обращаюсь к должникам: вам стоит задуматься – не всегда риск является благородным делом. Анатолий Дудник