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День открытых дверей в необычном формате Печать
30.03.2017 10:29

Из почти двух десятков дубненских  управляющих компаний  только две присоединились к общеобластному Дню открытых дверей. Один был проведен в необычном формате. По инициативе жителей дома №15 на  проспекте  Боголюбова состоялся первый в этом сезоне субботник. Параллельно проходил День двора, рядом – встреча жителей дома с инженерами и техниками управляющей компании «РегСтрой-Сервис». 

Двор управляющая компания уже успела убрать,  но жильцам этого дома самим очень хотелось приложить руку к весенней генеральной уборке. Яркое солнце только подогрело их энтузиазм. Сергей Егоров позвал коллегу по работе, который живет в соседнем подъезде. Вместе они решили избавить  двор от почерневших обледенелых островков снега, которые еще остались в теневых местах. «Этот двор – наш, мы должны заботиться о нем, не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой, – уверен Сергей. – Я положительно отношусь к субботникам, они объединяют людей».

Субботник плавно перетек в соседское чаепитие и обсуждение проблем. Их много. Дом построен более 20 лет назад. Жильцов  тоже немало  –  более 500 семей живут в 13-ти подъездах.

«Мы сегодня проводим День двора  – общаемся с людьми, пьем чай с булочками, одновременно имеем возможность узнать потребности жителей дома, а заодно и субботник жители провели», – поясняет руководитель ООО «РегСтрой-Сервис» Алексей Калашник.

Самые  креативные  пришли с готовыми идеями,  например, предложили включиться в губернаторскую программу по ремонту подъездов. Вариант обсудили, решили голосовать на общем собрании. Нашелся среди активистов и ландшафтный дизайнер, который взялся составить проект по озеленению двора. Управляющая компания закупит растения, а сажать будут все вместе. Совместно нашли решение и давней проблемы с вентиляцией в доме. Планируется заключить договор со специализированной организацией, которая будет выезжать по заявкам и устранит неисправности. «Сейчас мы мало общаемся с соседями, обсуждаем проблемы внутри семьи, на кухне, – говорит старшая по подъезду Надежда Середа. –  А нужно говорить  с теми, кто может их решить, то  есть с управляющими компаниями».

В этот день около сотни жителей многоэтажки встретились во дворе. Завершили его уборку. В диалоге с управляющей компанией расставили  приоритеты, обсудили первоочередные планы на летний сезон и долговременные – по капитальному ремонту и дальнейшему благоустройству двора.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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