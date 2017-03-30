Со знаменательным событием – 55-летием – коллектив детского сада № 17 «Дюймовочка» поздравил депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Что такое 55 лет для человека? Эта красивая дата говорит о зрелости, богатстве опыта, приобретенной жизненной мудрости, о свершившихся достижениях, о состоявшемся профессионализме, об уважении окружающих, о семье и сложившемся круге близких и верных друзей. Что такое 55 лет для детского сада? Это мудрость, профессионализм и опыт разных поколений педагогов, это достижения в воспитании детей, это коллектив сотрудников, который стал для каждого работающего в детском саду почти второй семьей, это широкий круг педагогов, детей и их родителей, которые уважительно и дружески относятся друг к другу. И для человека, и для детского сада возраст 55 лет – это возраст расцвета.

И действительно, с каждым годом этот детский сад становится все краше. Надо слышать, с какой любовью говорят о нем ребятишки. Совершив экскурсию по этому детскому дошкольному учреждению вместе с воспитателями, они показали депутату просторные светлые игровые комнаты и зал, где проводятся праздники, свои игрушки и пособия для обучения, а также ухоженную территорию с красочно оформленными верандами, домиками и фигурками сказочных персонажей.

Педагоги этого детского сада отличаются творческим потенциалом, любовью к своей работе, стремлением к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и навыков. Учитывая возрастающие требования к воспитательно-образовательному процессу, коллектив не останавливается на достигнутом и постоянно находится в творческом поиске.

Александр Орлов поздравил руководителя детского сада «Дюймовочка» Наталью Павловну Панкову и ее сплоченный коллектив и вручил благодарственные письма от Московской областной думы.

Депутат отметил, что коллектив детсада создал в нем добрую, почти семейную атмосферу для своих воспитанников.

«Благодарю за уют и теплую атмосферу, созданную в этих стенах. Пусть всегда дети спешат в этот сад, наполненные чувством радости. С юбилеем! Желаю вам успехов и процветания!», – сказал Александр Орлов.

Р.S. Благодаря усилиям Александра Орлова для детского сада «Дюймовочка» будет выделено финансирование от Московской областной думы. Уже в этом году запланировано приобретение и установка игрового оборудования в виде игровой площадки на территории сада.

Анастасия ГРИГОРЕНКО