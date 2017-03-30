Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
У "Дюймовочки" - праздник! Печать
30.03.2017 09:19

Со знаменательным событием – 55-летием – коллектив  детского сада № 17 «Дюймовочка» поздравил депутат Московской областной думы Александр Орлов. 

 

Что такое 55 лет для человека? Эта красивая дата говорит о зрелости, богатстве опыта, приобретенной жизненной мудрости, о свершившихся достижениях, о состоявшемся профессионализме, об уважении окружающих, о семье и сложившемся круге близких и верных друзей. Что такое 55 лет для детского сада? Это мудрость, профессионализм и опыт разных поколений педагогов, это достижения в воспитании детей, это коллектив сотрудников, который стал для каждого работающего в детском саду почти второй семьей, это широкий круг педагогов, детей и их родителей, которые уважительно и дружески относятся друг к другу. И для человека, и для детского сада возраст 55 лет – это возраст расцвета.

И действительно, с каждым годом этот детский сад становится все краше. Надо слышать, с какой любовью говорят о нем ребятишки. Совершив экскурсию по  этому детскому дошкольному  учреждению  вместе с воспитателями, они показали депутату просторные светлые игровые  комнаты  и зал, где проводятся праздники, свои игрушки и пособия для обучения, а также ухоженную территорию с красочно оформленными верандами, домиками и фигурками сказочных персонажей.

Педагоги  этого детского сада  отличаются творческим потенциалом, любовью к своей работе, стремлением к постоянному совершенствованию  профессиональных  знаний и навыков. Учитывая возрастающие требования к воспитательно-образовательному процессу, коллектив не останавливается на достигнутом и постоянно находится в творческом поиске.

Александр Орлов  поздравил руководителя детского сада «Дюймовочка»  Наталью Павловну Панкову и ее сплоченный коллектив и   вручил благодарственные письма от Московской областной думы.

Депутат отметил, что коллектив детсада создал в нем  добрую, почти семейную атмосферу для своих воспитанников.

«Благодарю за уют и теплую атмосферу, созданную в этих стенах. Пусть всегда дети спешат в этот сад, наполненные чувством радости. С юбилеем!  Желаю вам успехов и процветания!», – сказал Александр Орлов.

Р.S. Благодаря усилиям Александра Орлова  для детского сада «Дюймовочка» будет выделено финансирование от Московской областной думы. Уже в этом году запланировано приобретение и установка игрового оборудования в виде игровой площадки на территории сада.

Анастасия ГРИГОРЕНКО
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Марта 2017 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 30 Марта (cbr.ru)
byrBYR30.36(-0.04)
usdUSD57.02(+0.09)
eurEUR61.53(-0.28)
uah10 UAH21.09(+0.11)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо