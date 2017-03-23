18 марта Дубненский центр занятости населения провел ярмарку вакансий для выпускников Аграрно-технологического техникума «Дубна», посвященную Празднику труда. Ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 200 человек, в том числе старшеклассники дубненских школ, была приурочена ко дню открытых дверей в АТТ «Дубна». Праздничное мероприятие, посвященное Празднику труда, торжественно открыл директор АТТ «Дубна» О.Н. Иванов. Олег Николаевич рассказал о целях и задачах данного мероприятия, в том числе о возможностях поступления и обучения в техникуме, о перспективах трудоустройства либо поступления в образовательные учреждения высшего профессионального звена по окончании учебы в техникуме. Он рекомендовал ребятам посетить ярмарку вакансий по окончании торжественного заседания и получить полезную информацию о перспективах временного и постоянного трудоустройства как от специалистов городской службы занятости населения, так и от работодателей. Заместитель директора АТТ «Дубна» М.И. Соломатин рассказал о специальностях, по которым обучают в техникуме, и о возможности участия студентов в открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и других различного уровня конкурсах. В качестве примера Михаил Иванович привел результаты участия студентов АТТ «Дубна» в проходившем в Подмосковье с 27 февраля по 3 марта чемпионате «Молодые профессионалы», в котором приняли участие четырнадцать регионов Российской Федерации и Казахстана. В копилке дубненского техникума 7 призовых мест в номинациях: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (1-е и 2-е места), «Выпечка осетинских пирогов», «Кондитерское дело», «Геномная инженерия» (три вторых места), «Поварское дело», «Кузовной ремонт» (два третьих места). «Это отличные результаты, это победа студентов и их наставников, это победа всего коллектива техникума, – отметил М.И. Соломатин. – Поступив в АТТ «Дубна», студентам предоставляется возможность полноценного обучения, интересной практики, участия в конкурсах и стопроцентное трудоустройство по специальности, имея за плечами наработанные навыки мастерства». Заместитель директора Дубненского центра занятости населения Н.Ю. Попова отметила важную роль таких мероприятий, как дни открытых дверей и ярмарки вакансий, в деле ознакомления школьников с профессиями, в том числе рабочими профессиями, по которым ведется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в стенах Аграрно-технологического техникума «Дубна». Надежда Юрьевна подчеркнула, что Дубненскому центру занятости населения в этом году исполняется 26 лет, причем 21 год ЦЗН сотрудничает с техникумом, который когда-то именовался государственным профессиональным лицеем № 95, по вопросам профессионального обучения безработных граждан, временному трудоустройству несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и выпускников техникума от 18 до 20 лет по программе их временного трудоустройства. Н.Ю. Попова сообщила, что в рамках ярмарки вакансий для выпускников техникума каждый желающий может пройти собеседование по вакансиям со специалистами Центра занятости населения и представителями работодателей, в частности, с представителями ООО «Макдоналдс». А старшеклассникам городских школ и студентам техникума Надежда Юрьевна предложила пройти профессиональное тестирование, проводимое специалистом-психологом Дубненского ЦЗН, результаты которого после обработки получит каждый из протестированных. Директор ресторана ООО «Макдоналдс» О.В. Куницына представила презентацию своей организации, рассказав об имеющихся вакансиях, возможности трудоустройства молодежи после окончания обучения в АТТ «Дубна», а также о временном трудоустройстве в свободное от учебы время. Она отметила, что на протяжении нескольких лет ООО «Макдоналдс» сотрудничает с Дубненским ЦЗН и техникумом по временному трудоустройству старшекурсников техникума, а также трудоустройству его выпускников. По окончании торжественной части в актовом зале собравшиеся смогли получить консультации по трудоустройству не только у представителей работодателей (Автосервис «Поворот»; кафе-бар «Солянка»; ООО «Лофт-бар»; ООО «Макдоналдс» и т.д.), но и у специалистов Центра занятости населения, узнать о вакансиях, о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, выпускников АТТ «Дубна» от 18 до 20 лет. В одном из учебных классов техникума Центром занятости населения было организовано профессиональное тестирование старшеклассников и старшекурсников техникума. Специалистом (психологом) ЦЗН протестировано 33 человека, в том числе трое студентов. Дубненские старшеклассники - потенциальные студенты Аграрно-технологического техникума «Дубна», желающие поближе познакомиться с техникумом, приняли участие в экскурсии по производственным мастерским, где обучают ремеслу обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, поварскому и кондитерскому делу. Что приятно удивило экскурсантов, так это лакомства – ватрушки, корзиночки с кремом, булочки с яблоками, песочные коржики и безе, которыми не только можно было полюбоваться, но и попробовать на вкус. Эти вкусные кондитерские изделия мастерски изготовили студенты-старшекурсники техникума по рабочей профессии, которая звучит гордо – «Повар-кондитер». Н.Ю. Попова, заместитель директора ГКУ МО «Дубненский ЦЗН»