Сегодня многие российские товары успешно конкурируют с импортной продукцией. Подтверждением этому могут служить и медицинские изделия, выпускаемые компанией «МЛТ». Резидент ОЭЗ «Дубна» поставляет свою инновационную продукцию по всей России, в ближайшей перспективе планирует сертификацию в ЕС и экспорт в Европу. Но не менее важной задачей здесь считают обеспечение современными медизделиями жителей Подмосковья.

На территории Особой экономической зоны «Дубна» компания «МЛТ» ведет свою деятельность четвертый год. Резидент специализируется на разработке и производстве медицинских изделий и приборов для клинической лабораторной диагностики. На сегодняшний день инвестор зарегистрировал и запустил в производство три вида приборов (7 моделей). Высокая конкурентоспособность данной продукции обусловлена инновационными техническими решениями и низкой ценой.

«У нас два основных направления, связанных с производством приборов и реагентов для клинической диагностики, – рассказывает генеральный директор ООО «МЛТ» Александр Безруков. – Первое – приборы для исследования системы гемостаза. Гемостаз – это комплекс реакций организма, регулирующих «свертываемость крови» для предупреждения и остановки кровотечений. Второе направление – разработка и производство приборов и реагентов для окраски микроскопических препаратов. Сегодня мы поставляем свою инновационную продукцию по всей России, а в ближайшей перспективе планируем сертификацию в ЕС и экспорт в Европу. Не менее важной задачей на данный момент является обеспечение новейшими приборами и реагентами жителей Подмосковья. И хотя компания предполагает выход на внешний рынок, её основной потребитель должен быть в России и прежде всего в нашем регионе».

Для анализа системы гемостаза применяют специальные анализаторы – коагулометры. По программе «Здоровье» в 2007 году отечественные лаборатории уже оснащались подобными приборами компании «МЛТ». Большинство из них работают до сих пор, но по истечении столь длительного времени, конечно, требуют замены. Учитывая это, руководство компании «МЛТ» предложило правительству Московской области осуществить программу обновления и расширения парка коагулометров.

Как отметил заместитель председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев, приборы производства дубненского резидента, предлагаемые для поставки в ЛПУ Подмосковья – это современное поколение анализаторов с встроенной системой контроля качества.

«Данные меры защиты позволяют своевременно выявить ошибочные измерения и предотвратить возможность негативных клинических последствий. Преимущества усовершенствованных приборов очевидны: технические характеристики отечественных изделий не уступают зарубежным аналогам, а цена – в разы ниже. И эту продукцию уже выпускают в Подмосковье, – отметил Денис Буцаев. – Это дает двойной положительный эффект: развитие местной промышленности и сохранность здоровья и жизни жителей региона».

Запуск программы цитологического скрининга на основе продукции «МЛТ» может принести дополнительные средства в бюджет Московской области в виде налогов, улучшит занятость населения.

«Льготы, государственные преференции, которые предоставляются в особых экономических зонах, играют значительную роль в развитии компаний и самих инновационных территорий. Но главный механизм, который может обеспечить развитие производства и региона, – это стимулирование спроса на наукоемкую современную продукцию», – отметил Александр Безруков.