20 марта в Государственной думе состоялся круглый стол на тему «Правовые и организационные проблемы рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде».

Проблему накопленного экологического ущерба на протяжении многих лет пытаются решить как представители науки, так и органы государственной власти. В настоящее время существенно различаются теоретические подходы к пониманию сущности и специфики отношений в области возмещения накопленного экологического вреда, а также используемая терминология.

Проблема обнаружения и устранения накопленного экологического ущерба стоит на повестке дня длительное время, в то же время в течение двух последних десятилетий проблемы прошлого экологического ущерба резко возросли в связи с массовым и зачастую неконтролируемым закрытием предприятий, военных и других объектов.

О трудностях, которые возникают при ликвидации тяжелого экологического наследия, и говорили на круглом столе в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Его участники обсудили ряд вопросов, касающихся территориальных схем регионов, механизмов включения в государственную программу рекультивации, экологического общественного контроля, а также правовых пробелов по классификации критериев объектов накопленного вреда.

Важно отметить, что решение проблемы оценки и ликвидации экологического ущерба – это долгосрочный процесс, требующий политической воли и связанный со значительными расходами на это государства.

Проблема обращения с ТБО обостряется с каждым годом. До сих пор почти все подобные отходы вывозятся на полигоны или сжигаются, и лишь незначительный процент ТБО поступает в качестве вторсырья на переработку, хотя большинство из подобных материалов представляют собой ценное вторичное сырье.

Отсутствие мер государственного регулирования в области обращения с отходами, которые необходимо использовать в качестве вторсырья, наносит ощутимый экологический и экономический ущерб. Оптимальное решение проблемы бытовых отходов – строительство комбинированных мусороперерабатывающих заводов, обеспечивающих в процессе переработки отходов их предварительную механическую сортировку.

Участник круглого стола член Комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Александр Орлов подчеркнул: «Необходимо выработать механизм ликвидации накопленного экологического ущерба и создать государственный реестр софинансирования всех объектов накопленного вреда окружающей среде».

Следует отметить, что только одним изменением законодательства невозможно решить эту проблему. Необходима последовательная и совместная работа в этом направлении органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, заинтересованность инвестора и природопользователя. Следует вводить программы, стимулирующие проекты очистки и повторного использования загрязнённых территорий, способные привлекать частных инвесторов и партнеров.

Накопленный экологический ущерб в виде мусорных полигонов трудно ликвидировать. Московская область одна из первых утвердила территориальную схему, и уже в этом году в Государственную программу включены мероприятия по рекультивации трех полигонов ТБО: «Быково» (Павлово-Посадский район), «Каширский» и «Электросталь». Общая сумма средств из федерального, регионального и местных бюджетов составит более 1,8 млрд рублей.

Анастасия Григоренко