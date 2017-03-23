Припадая к чистому роднику, чувствуешь истинный вкус воды, без которой нет жизни. Так и в культуре, если душа и разум насыщаются высокой духовной пищей, они будут сильны и здоровы. Напомнить об этом и указать достойные ориентиры в мире современной литературы призван День православной книги.

Праздник встречи с духовным родником живительного Слова состоялся 14 марта в читальном зале библиотеки левобережья. Многолетнее сотрудничество с настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери отцом Виталием (Шумиловым), с творческими людьми города Дубны помогает сделать православную книгу ближе и доступнее. Среди собравшихся были постоянные гости вечеров в библиотеке и прихожане храма. Их внимание привлекла выставка православной литературы, представленная в библиотеке.

Учреждённый в 2009 году Указом Священного синода Русской православной церкви, этот знаменательный день призван напомнить о первой русской печатной книге «Апостол» и значении книги в XXI веке для каждого из нас.

Библиотекарь храма Смоленской иконы Божией Матери Екатерина Григорьева представила библиотеке сборники произведений православных писателей, публицистов О. Николаевой и А. Ткачёва. Оба автора знакомы дубненцам, поскольку участвовали в фестиваль православной песни и поэзии «Серебряная псалтирь». Екатерина поделилась своими впечатлениями от встречи с этими интересными, образованными и глубокими людьми. Участники встречи смогли познакомиться с книгами их рассказов, эссе, проповедей.

Член Союза писателей России Олеся Николаева умеет за деталями быта и современной жизни видеть духовную глубину и промысел Божий, убедительно и ярко донести их до читателя.

Проповедь священника Андрея Ткачёва «Не сего, но Варраву» из сборника «Великий пост» напомнила, как легко порой под влиянием навязываемых идеологических установок наши современники мысленно становятся соучастниками распятия Христа. К сожалению, в массовой культуре часто оправдывается, даже популяризируется грех, жестокость, а Истина попирается.

В песнях дружной семьи Некрасовых и детского ансамбля под руководством В.В. Некрасова раскрылась вся глубина души, высокие устремления и любовь к родной земле. Также прозвучали композиции на стихи В. Высоцкого и Б. Окуджавы. С большим воодушевлением читали свои стихи дубненские поэты. Философская и духовная лирика Валентины Комаровой, Александра Исаева, Александра Алпацкого о вечных истинах, о значении Промысла Божия в нашей жизни. Песни и стихи сопровождались аплодисментами зрителей. Гости высказывались на темы культуры, говорили о духовных идеалах в обществе и по завершении вечера задавали вопросы отцу Виталию.

Безусловно, такие мероприятия нужны как глоток свежего воздуха. Ведь православная литература дарит утешение и силу противостоять бездуховности, чтобы в каждой душе зажглось и не погасло волшебное светило, отражающее Свет Истины.

Алла Соболева