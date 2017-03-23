Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева провела пресс-конференцию в информагентстве «Интерфакс», рассказав журналистам о том, как в подмосковных муниципалитетах велась уборка территорий и очистка кровли от снега и наледи. Не допустили коллапса Витушева отметила, что в большинстве муниципальных образований в деле организации зимней уборки территорий сделан большой шаг вперед. Об этом свидетельствуют не только результаты надзорных мероприятий, но и отклики местных жителей, среди которых есть как жалобы, так и благодарности. Благодаря порталу «Добродел», созданному по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, у жителей региона появилась возможность оперативно сообщать о недостатках и нарушениях – количество обращений жителей региона по сравнению с прошлым зимним сезоном возрасло в 1,7 раз. А своевременное вмешательство Госадмтехнадзора позволило решать проблемы в короткие сроки – в среднем в течение недели. Причем половина обращений жителей Подмосковья, поступивших в Госадмтехнадзор и через портал «Добродел», а их было более 31 тысячи, касалась вопросов зимней уборки. Этот продуктивный диалог позволил выявить и принять меры к ликвидации ряда узких мест в работе муниципалитетов. По информации Татьяны Витушевой, в 60% муниципалитетов отмечалась нехватка уборочной техники у обслуживающих организаций. Особенно наглядно эта проблема проявилась в Пушкинском, Щелковском, Талдомском муниципальных районах, а также в городском округе Дубна. Второй проблемой, вставшей на пути коммунальщиков и подрядных организаций, стала нехватка реагентов. В Сергиево-Посадском и Серпуховском районах в ряде населенных пунктов часть территорий не была охвачена договорами на уборку, в Красноармейске контракты заключались на краткосрочный период, что привело к перебоям в работе, в Балашихе не хватало людей для ручной уборки территорий, а в Наро-Фоминском районе не были заключены контракты на зимнюю уборку школ и детских садов. Вместе с тем были и положительные моменты. Так, за прошедший зимний сезон было выделено достаточное количество территорий для приема снега, и жители, и инспекторы нередко отмечали возросшее качество уборки внутридворовых территорий. Зимний рейтинг муниципалитетов Согласно зимнему рейтингу чистоты, порядка и благоустройства, составленному Госадмтехнадзором по итогам трех зимних месяцев, лучшими стали городские округа Мытищи, Долгопрудный, Шаховская и Электрогорск. А вот среди аутсайдеров оказались Солнечногорский и Ступинский районы, городские округа Электросталь и Черноголовка. Операции «Снегопад» и «Кровля» Главный административно-технический инспектор Подмосковья рассказала, что в эту зиму инспекторами службы проведено более 22,5 тысяч проверок выполнения зимней уборки на объектах внешнего благоустройства Подмосковья. Выявлено более 46 тысяч нарушений. Особое внимание уделялось ликвидации последствий снегопадов, очистке территорий от снега и наледи, очистке кровель жилых домов, зданий детских образовательных учреждений и иных объектов социального направления и массового посещения людей. Чаще всего, по словам Витушевой, фиксировались снежный накат и наледь на дорогах и пешеходных тротуарах, нарушение сроков уборки снежных валов и складированного снега. – В целом за прошедший зимний сезон по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области устранено более 8,5 тысяч системных нарушений. Проведена очистка от снега и наледи более 800 травмоопасных для жителей мест. Очищены и обработаны противогололедными материалами более 3,5 тысяч проездов дворовых территорий, свыше 5 тысяч тротуаров, 450 остановочных пунктов. Удалена наледь с кровель 158 зданий детских образовательных учреждений, лестниц и мостовых переходов на 34 железнодорожных пассажирских платформах. По предписаниям службы из зон жилой застройки вывезено более 8,5 тысяч кубометров снежных масс. – Можно отметить, что благодаря операциям «Снегопад» и «Кровля» этой зимой, по сравнению с прошлым зимним сезоном, на 30% увеличилось количество устраненных нарушений в уборке снега и наледи во дворах, на детских площадках, на дорогах и улицах, на 70% больше устранено нарушений в очистке кровель зданий и сооружений от снега и наледи, – заключила Витушева. Общественные помощники Госадмтехнадзора Она отметила значимый вклад в выявление нарушений правил зимней уборки представителей общественности. Так, в результате совместной работы с торгово-промышленными палатами Подмосковья за два зимних месяца 2017 года предпринимателями без штрафов устранено более 200 серьезных нарушений по зимней уборке. В проведении проверок и профилактике нарушений Госадмтехнадзору также активно помогали представители Подмосковного отделения молодёжного движения «Молодая Гвардия Единой России» – активисты движения провели более 160 рейдов по общественному контролю за зимней уборкой территорий муниципалитетов. Сотрудничали с инспекторами и представители Советов ветеранов. В преддверии Дня защитника Отечества они помогли в проведении проверки содержания мемориалов, памятников и воинских захоронений. Проверено состояние 840 мемориальных объектов, выявлены и устранены нарушения зимней уборки пешеходных тротуаров 126 мемориалов и памятников. Безусловно, новые формы сотрудничества Госадмтехнадзора с жителями и общественными организациями будут использоваться и в дальнейшем. Подготовил Олег КВИТКО