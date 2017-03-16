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АО "ПТО ГХ" готовится к запуску нового водовода Печать
16.03.2017 09:05

К очередному этапу реализации инвестиционной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения приступили в производственно-техническом объединении городского хозяйства. О мероприятиях, запланированных на ближайшее время, рассказал главный инженер АО «ПТО ГХ» Павел Гришин (на фото).

Долгосрочная инвестиционная программа на предприятии разработана и принята в 2014 году и рассчитана на период до 2023 года. В рамках ее реализации в  ПТО ГХ  уже многое сделано. К примеру, осуществлен переход обеззараживания питьевой воды и очищения стоков с жидкого хлора на новые технологии, исключающие использование высокотоксичного вещества. На городских очистных сооружениях введена в эксплуатацию механическая решетка, обеспечивающая эффективную очистку сточной воды, проведена реконструкция аэрационной системы подачи и распределения воздуха на трех блоках аэротенков,  что также позволило улучшить качество очистки воды. Большой объем работ проведен по прокладке новых водопроводных сетей и сетей канализации с применением полиэтиленовых труб. Здесь  широко применяются бестраншейные технологии при строительстве и ремонте трубопроводов, что позволило значительно снизить аварийность на сетях и достигнуть показателей европейского уровня.

– Павел Сергеевич, на какие цели в этом году принято решение направить средства инвестиционной программы?

– В первую очередь  с целью повышения качества воды и повышения надежности предоставляемых коммунальных услуг на насосно-фильтровальной станции запланирована замена водовода и запорной арматуры. Станция была построена еще  в 1969 году, с тех пор участок водовода, по которому непосредственно и происходит водоснабжение городских объектов,  частично ремонтировался. Состояние его удовлетворительное, но пришло время  замены. Водопроводное хозяйство ПТО ГХ – важный объект обеспечения жизнедеятельности населения, предприятий и организаций города,  поэтому мы обязаны позаботиться о его надежности. На первом этапе проведения мероприятий были осуществлены закупки оборудования – приобретены задвижки и затворы высокого качества, уже в феврале оборудование поступило на склад предприятия. На сегодняшний день проходит второй этап конкурсных процедур по закупке трубопровода, отводов и фланцев, по завершении которого будет объявлен конкурс на выполнение работ. Мы надеемся, что уже в апреле будет выбран подрядчик, а часть работ ПТО ГХ  проводит своими силами – демонтаж оборудования, подготовительные работы.

– Какая сумма предусмотрена на проведение этих мероприятий?

– На реализацию программы предприятием будет затрачено 3 миллиона 100 тысяч рублей.  Мы выбираем  качественный товар по оптимальной цене, поэтому, в случае возникшей экономии в связи с проведением конкурсных процедур, будут проведены дополнительные работы или приобретено дополнительное оборудование с целью полного освоения выделенных средств.

– В какие сроки планируется завершить все намеченные мероприятия?

– Разработана подробная дорожная карта проведения этих работ. В настоящий момент мероприятия проходят в соответствии с намеченным графиком, закончить их мы планируем в конце второго –  начале третьего квартала. Сразу после замены водовода в рамках капитального ремонта будет проведена замена запорной арматуры поочередно на четырех железобетонных резервуарах с чистой водой, которые обеспечивают аварийный запас хозяйственно-питьевой воды.

– Ожидают ли потребителей воды плановые отключения в связи с проведением замены водовода?

Остановка подачи воды будет кратковременной – на несколько часов в ночное время: именно столько достаточно, чтобы провести оперативное переключение подачи воды со старого водовода  на  новый.

– Приближается паводковый период. Проводятся ли дополнительные меры по контролю  за  качеством воды?

– Конечно, в этот период предусмотрен особый контроль. Анализы воды мы еженедельно представляем в Роспотребнадзор.  Следует отметить, что вода, поступающая из Волги, у нас проходит ежечасный контроль. На первой насосной и фильтровальной станциях вода проходит двухступенчатую обработку – осветление и фильтрацию. В случае ухудшения ее органолептических свойств (появление запаха, привкуса, мутности и др.)  подключаются дополнительные углевальные  установки, обеспечивающие надежную очистку воды.

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

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