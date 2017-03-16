14 марта свой 65-летний юбилей отметил первый генеральный директор ПТО ГХ, заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации Олег Александрович Цыганов – настоящий профессионал, опытный руководитель, внесший большой вклад в развитие городского коммунального хозяйства, мудрый наставник и замечательный человек. Олег Александрович – коренной житель Подмосковья, родился он в селе Внуково Дмитровского района. По окончании школы поступил в индустриальный техникум, а затем заочно закончил инженерно-строительный институт. Выбор профессии определил всю дальнейшую трудовую деятельность, связанную с теплоэнергетической отраслью. После службы в армии он пришел в «Дмитровскую Теплосеть», где сначала работал мастером, затем старшим мастером, позднее был назначен начальником района, заместителем главного инженера, а затем – главным инженером. Помимо Дмитрова, в сферу обслуживания предприятия входили Талдом и Дубна, куда по производственным вопросам приходилось часто выезжать. В середине 80-х Олег Александрович руководил реконструкцией котельной в Дубне. Когда в области начали создавать производственно-технические объединения городских хозяйств, Олегу Цыганову в октябре 1987 года предложили возглавить созданное в Дубне ПТО ГХ, объединившее 19 предприятий и организаций с общей численностью работающих более 700 человек. В качестве отдельных структурных подразделений в него вошли «Электросеть», «Теплосеть», участок водоканала на Большой Волге, комбинат благоустройства, домоуправление, банно-прачечный комбинат, а через несколько лет Дубненский машиностроительный завод передал объекты коммунального назначения, на базе которых был образован Водоканал с двумя участками – водопроводного и канализационного хозяйств. Многоотраслевой профиль предприятия возлагал на руководство высокую ответственность и требовал постоянного контроля за всеми объектами. Значимость этой работы трудно переоценить. Зачастую незаметная в повседневной жизни, она требует максимальной отдачи и немалых усилий. Несмотря на молодость, жизненный и профессиональный опыт у руководителя к тому времени скопился немалый: теплоэнергетическое хозяйство – всегда беспокойное, здесь постоянно случаются сложные ситуации, требующие немедленного разрешения. Во время ликвидации аварий характер закаляется быстро. Олегу Александровичу особенно запомнилась зима 1974 года, когда в длительные 40-градусные морозы в Дмитрове разрывало трубы центрального отопления, а котельные не справлялись с нагрузкой. Период становления нового объединения в Дубне оказался непростым. Сложнее всего было наладить взаимодействие подразделений предприятия – многие из них привыкли к самостоятельной работе и не приветствовали структурные перемены. Авторитет завоевать было непросто, и осваивать пришлось много нового. Постепенно со всеми удалось найти общий язык, а руководство градообразующих предприятий всегда шло навстречу при решении общегородских проблем. Бывало, что производственные отношения перерастали в многолетнюю дружбу. Талант организатора, высокий профессионализм, редкие человеческие качества Олега Александровича помогли сплотить молодой коллектив. Руководителем быть непросто, его слова и поступки всегда в центре внимания. Сотрудники ПТО ГХ до сих пор вспоминают, какая теплая и дружеская атмосфера царила на предприятии – успевали и работать на совесть, и отдыхать вместе: отмечали праздники, выезжали на природу, даже посещали торжественные мероприятия в Государственном Кремлевском дворце, посвященные профессиональным праздникам. Построили новое здание на улице Макаренко, где и сейчас располагается управление ПТО ГХ, расписали стены на 1 этаже, полы выложили мраморной крошкой. Предприятие активно развивалось: закупали новое оборудование, делали ремонт, занимались благоустройством, осуществляли грандиозные замыслы, сохраняя и приумножая достигнутое. Это было время ответственных решений и серьезных испытаний. Олег Александрович вспоминает, как в числе одной из первых занялись проблемой постоянно горящих свалок, в связи с чем город был сильно задымлен. На полигоны стали завозить песок и трамбовать грунт, грамотно организовали работу и уже через год добились решения проблемы. В 2000-м году Олег Цыганов возглавил созданную в городе «Службу заказчика», где проработал в течение 15 лет, оставаясь верным своей профессиональной деятельности. Ровно 30 лет назад Олег Александрович окончательно связал свою судьбу с Дубной. «Этот город стал для меня родным, – признается юбиляр. – Он постоянно меняется, хорошеет с каждым днем. Радует большое количество парковых зон, красивые набережные. Очень преобразила наукоград особая экономическая зона, началось долгожданное строительство моста. Дубна, несомненно, самый красивый город в Подмосковье. А существующие проблемы, думаю, обязательно будут решены». У Олега Александровича с супругой двое сыновей. Оба выросли, выучились, живут и работают в Дубне, подрастает любимая внучка. Уйдя на заслуженный отдых, юбиляр больше времени посвящает семье, мечтает реализовать задуманные планы. Он давно занимается фотографией и любит путешествовать. Бывая в других странах, профессиональным взглядом оценивает хорошую работу зарубежных коллег. Постоянно в курсе планов благоустройства и развития жилищно-коммунального хозяйства региона и рад, что стали больше внимания уделять вопросам экологии. В этом году АО «ПТО ГХ» тоже готовится отпраздновать свой 30-летний юбилей. А в приближающиеся выходные Олег Александрович вместе с сотрудниками этого предприятия и других, деятельность которых связана со сферой жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, отметит общий профессиональный праздник. Вячеслав Борисович Мухин, глава Дубны: – Для меня Олег Александрович всегда был и остается человеком, с которым связана очередная веха моей биографии. Именно он принимал меня на работу в ПТО ГХ, и именно у него я перенимал опыт управленческой деятельности в этой сфере. Точнее, даже не опыт, а жизненные уроки. Я считаю, что если бы в Дубне появился такой представительный орган, как Совет старейшин, Олег Александрович по праву занял бы там одно из почётных мест. Это талантливый руководитель, прекрасный организатор и человек, обладающий огромным наработанным запасом жизненной мудрости. Тимур Витальевич Карягин, генеральный директор АО «ПТО ГХ»: – Олегу Александровичу нужно отдать должное – предприятие выстояло даже в трудные 90-е годы, предоставляя качественные услуги и жителям города, и предприятиям. Здесь все сделано благодаря его упорству, его умению, таланту работать с людьми. Сотрудники, работавшие с ним, вспоминают те годы как счастливое время: был молодой дружный коллектив, вместе выезжали и в театр, и за грибами. ПТО ГХ – кузница административного резерва. Глава города Вячеслав Мухин много лет проработал в «ПТО ГХ», был руководителем. Тогда работали за идею, хотели всего достичь, осуществить задуманное. За счет таких энтузиастов город и поднимался. Николай Васильевич Панасенко, председатель профсоюзного комитета АО «ПТО ГХ»: – Олег Александрович возглавил ПТО ГХ, когда ему было всего 35 лет. Директор владел полной информацией: что происходит в каждом подразделении предприятия, какие есть вопросы и как их решать. Вспоминается несколько моментов, характеризующих Олега Александровича как грамотного специалиста, крепкого хозяйственника, хорошо знающего производство. Еще будучи заместителем главного инженера «Дмитровской Теплосети», он возглавил строительство второй очереди котельной на ул. Тверской с установкой двух котлов КВГМ-30. Заканчивал это строительство он уже на посту директора предприятия. Также ему удалось получить финансирование и начать реконструкцию административного здания на ул. Макаренко, жилого дома для сотрудников предприятия на ул. Карла Маркса, заложить строительство производственной базы в районе городских очистных сооружений. Он всегда был с коллективом, какие бы задачи ни приходилось решать. Вспоминается крупная авария на канализационном коллекторе, случившаяся в 90-е годы перед новогодними праздниками. Ситуация была серьезная. Своей техники не хватало. Пришлось из Талдома пригнать бульдозеры, экскаваторы. Копали котлован около семи метров глубиной, прерывать работы нельзя было ни на час. Рабочие бригады сменяли одна другую несколько дней подряд, и практически все это время Олег Александрович был на месте лично. На время устранения аварии он организовал пункт обогрева и обеспечил рабочих горячим питанием. Этот и другие подобные случаи – яркий пример ответственности руководителя перед жителями города, а также заботы и уважения к собственному коллективу. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА