Жители многоквартирных домов Дубны испытали шок, получив новые квитанции оплаты жилищно-коммунальных услуг. После корректировки платежа за отопление он вырос на 50-90 процентов, а это – до 10000 рублей. Горожане недоумевают: откуда взялись эти цифры и как проверить их справедливость? На эти вопросы отвечает депутат городского совета Марк Ширченко. – Кто должен заниматься просветительской работой и своевременно информировать жителей о грядущих корректировках платежей? – На мой взгляд, просветительской работой в сфере ЖКХ должны заниматься все: и депутаты, и отдел ЖКХ администрации, и управляющие компании, тем более что пояснения по этому вопросу являются их прямой обязанностью. Но специалисты компаний не всегда могут понятно объяснить, поскольку сами очень глубоко «увязли» в этих терминах. Они отработали, вывесили объявления на дверях подъездов. Я читал их. Но даже будучи участником депутатской комиссии по ЖКХ, не сразу все понял. – Всегда ли суммы в квитанциях справедливые? – Начал я собирать информацию с жильцов. Обращался за сведениями к энергетикам и в управляющие компании. То есть поговорил со всеми тремя заинтересованными сторонами. Выяснилось, что суммы бывают и справедливыми, и несправедливыми. Причем суммы – гигантские, сравнимые с самой квартплатой. Ко мне как к депутату обратился человек, у которого за трехкомнатную квартиру ежемесячная плата составляет около 9 тысяч рублей, а сумма корректировки в этом году – 9200 рублей. В основном начисления правильные. Но есть и подтасовки, и неточности, и ошибки. Например, компания «Финсервис» произвела неправильное начисление. Этот случай уже опротестован в суде, и управляющая компания вернула 5 тысяч рублей человеку, которому были сделаны некорректные начисления. Другой случай – в доме №6 на улице Московской. Там был сломан общедомовой прибор учета. Жильцы платили не за фактическое потребление, а по нормативам, поэтому корректировки пришли гигантские. Установили новый счетчик. Я сейчас разбираюсь в этом конкретном случае. – Как проверить – реальная сумма в квитанции или нет? – В первую очередь нужно вычислить отношение площади собственной квартиры к общей площади дома. Причем речь идет не только о жилой, а обо всей, поскольку отапливается вся площадь дома. Площадь вашей квартиры известна, цифра есть в квитанции. Общую площадь дома можно узнать в Совете дома, если таковой имеется, в офисе управляющей компании, ИРЦ или у энергетиков. Затем нужно узнать ту сумму, которую вам выставляет за отопление управляющая компания. Это такая усредненная цифра, которая высчитана на основании предыдущих лет, примерно. Она есть в квитанции. Ежемесячную сумму за отопление умножаем на 12. Получается сумма за год для одной квартиры. Метраж известен. Вычислить, сколько заплатил за год весь дом, несложно. По итогам этого года энергоснабжающая организация имеет уже данные о фактическом потреблении гигакалорий для всего дома. Их можно узнать у энергетиков. Сравниваете две последние получившиеся цифры и разницу нормируете для конкретной квартиры в зависимости от её площади. Получается реальная цифра корректировки. Если она совпадает с той, что начислила управляющая компания, надо платить. А бывают и обратные корректировки, когда управляющая компания возвращает средства владельцу квартиры. – 10 тысяч рублей заплатить одновременно не каждый сможет. Есть ли возможность разделить сумму корректировки на несколько платежей? – Когда это действительно требуется, можно. Нужно обратиться в управляющую компанию, они помогут сделать рассрочку. Кроме того, существуют еще и льготы. Например, у ветеранов труда есть 50-процентная льгота на оплату коммунальных услуг. Она распространяется и на членов их семей, проживающих вместе с ними. Для тех, у кого льготы есть, сумма корректировки также уменьшится. – Как избежать корректировок? – Самым эффективным шагом является оплата подачи тепла по факту. Я говорю о том, чтобы не довольствоваться примерными цифрами, которые управляющая компания выставляет в платежке, а ежемесячно снимать показания с общедомового счетчика, распределять их по всем квартирам в зависимости от метража и оплачивать. Тогда не будет никаких корректировок – ни «в плюс», ни «в минус». Но для этого нужно тщательно следить за тем, чтобы не тратить тепло понапрасну. Утеплять дом ежегодно перед началом отопительного сезона – обязанность управляющей компании, но контролировать этот процесс должны жильцы. Управляющая компания – всего лишь нанятые для обслуживания специалисты. Они по большому счету в экономии не особенно заинтересованы. Часто отапливается улица. Я знаю немало случаев, когда дубненцы хвастались, что зимой спят с открытым балконом, поскольку в квартире жарко. А весной они же удивляются корректировкам. Нужны счетчики, их наладка и регулировка, утепление дома. В квартирах будет комфортная температура, все двери в подъезде закрыты и утеплены, стекла вставлены, трубы отопления – с теплоизоляцией, только если у дома появится хозяин. Нужно создавать Советы домов и брать контроль в свои руки. Ольга ГРИГОРЬЕВА