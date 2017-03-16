Весна уже наступила, но погода нас не балует – за окном серо, скучно, сыро. А в уютном зале Дубненской городской библиотеки семейного чтения на Большой Волге звучит музыка души: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет…» Это ансамбль «Метелица» дарит своей публике весеннюю радость.

У этого ансамбля Дома культуры «Мир» при ОИЯИ есть свои слушатели, которым плохая погода не помеха. И 4 марта коллектив «Метелицы» не разочаровал своих поклонников – все получили заряд бодрости и хорошего настроения от достойного исполнения песенной программы.

Состав ансамбля несколько обновился. Красивые одухотворенные лица на сцене, артистизм, улыбки, блеск в глазах участников создают определенный кураж, а звонкие молодые голоса с удовольствием воспринимаются слушателями.

В этот день ансамбль подарил слушателям предвкушение лета. «Сибирский ленок», «Сенокосные луга», «Какая песня без баяна», попурри на лирическую тему: «Ой, цветет калина», «Уральская рябина», «Отчего у нас в поселке» и др. настроили публику на лирический лад. Некоторые из них сопровождались зажигательной, искрометной подтанцовкой Любови Никулиной, которая буквально зажигала зал, и это, несомненно, стало украшением концерта. Неподражаемой была Раиса Манянцева, которая солировала в песне «Ой, мамочка!», очаровав своей шутливой задорностью исполнения и сорвав заслуженные аплодисменты публики.

Песни «На тот большак», «Ты говоришь мне о любви», «Выйду ночью в поле с конем», «То не вечер», «Проснись и пой», «Ах, этот вечер», звучавшие то задорно, сочно, смело, то нежно, раздумчиво, лирически задушевно, безусловно, фишка этого концерта.

Зимнее попурри песен «Метелицы» буквально зажгло публику. Так и хочется пуститься в пляс, когда льются разудалые песни «Вдоль по улице», «Белым снегом», «Зимняя метель», «Потолок ледяной». Ну, а исполненная на бис песня «My way» («Мой путь»), написанная когда-то для Фрэнка Синатры, только добавила баллов песенному успеху ансамбля «Метелица».

Хочется пожелать исполнителям этого творческого коллектива во главе с руководителем ансамбля Владимиром Николаевичем Немцевым здоровья, новых творческих удач и находок. И … до новых встреч!

А.В. Коршунова