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Мелодии "Метелицы" Печать
16.03.2017 08:30

Весна уже наступила, но  погода нас не балует – за окном серо, скучно, сыро.  А в уютном зале  Дубненской городской библиотеки семейного чтения  на Большой Волге  звучит музыка души: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет…» Это ансамбль «Метелица» дарит своей  публике  весеннюю радость. 

У этого ансамбля Дома культуры «Мир» при  ОИЯИ есть свои слушатели,  которым  плохая погода не помеха. И  4 марта  коллектив «Метелицы» не разочаровал своих поклонников – все получили заряд бодрости и хорошего настроения от достойного исполнения песенной программы.

Состав ансамбля несколько обновился. Красивые одухотворенные лица на сцене, артистизм, улыбки, блеск в глазах участников создают определенный кураж, а звонкие молодые голоса с удовольствием воспринимаются слушателями.

В этот день ансамбль подарил  слушателям  предвкушение  лета. «Сибирский ленок», «Сенокосные луга», «Какая песня без баяна», попурри на лирическую тему: «Ой, цветет калина», «Уральская рябина», «Отчего у нас в поселке» и др. настроили публику на лирический лад. Некоторые из них  сопровождались зажигательной, искрометной подтанцовкой Любови Никулиной, которая буквально зажигала зал, и это, несомненно,  стало  украшением концерта. Неподражаемой была Раиса Манянцева, которая солировала в песне «Ой, мамочка!», очаровав  своей шутливой задорностью исполнения и сорвав  заслуженные аплодисменты публики.

Песни  «На тот большак»,  «Ты говоришь мне о любви», «Выйду ночью в поле  с конем», «То не вечер», «Проснись и пой», «Ах, этот вечер», звучавшие то задорно, сочно, смело, то нежно, раздумчиво, лирически  задушевно,   безусловно, фишка этого   концерта.

Зимнее попурри песен «Метелицы» буквально зажгло публику. Так и хочется пуститься в пляс,  когда льются разудалые  песни «Вдоль по улице», «Белым снегом», «Зимняя метель», «Потолок ледяной». Ну, а исполненная на бис песня «My way» («Мой путь»), написанная когда-то  для Фрэнка Синатры, только добавила  баллов  песенному успеху ансамбля  «Метелица».

Хочется пожелать исполнителям этого творческого коллектива  во главе с руководителем ансамбля Владимиром Николаевичем Немцевым здоровья, новых творческих  удач  и находок. И … до новых встреч!

А.В. Коршунова

 
 

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