12 марта в ДК «Октябрь» состоялся отчетный концерт эстрадно-вокального коллектива «Зажигай». На этой встрече самым важным, конечно же, было исполнение участниками коллектива песен, дубненцы также узнали об активном участии этого коллектива в различных городских и областных мероприятиях.

Депутат Московской областной думы Марины Шевченко вручила членам этого творческого коллектива дипломы за активное участие в Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина».

«Каждый раз, когда бываешь в ДК «Октябрь» в Дубне, наслаждаешься прекрасной программой. Хорошее настроение гарантировано. Вот и сегодня поздравила талантливую, увлеченную своим любимым делом Наталью Петровну Шурыгину и ее творческий коллектив. Когда-то в начале 2000 годов у Натальи Петровны родилась идея создать вокально-эстрадный коллектив, позже ансамбль получил свое название «Зажигай». Сегодня более 20 участников от 3 до 45 лет занимаются в этом коллективе творчеством, в том числе ученики старших классов и студенты. В репертуаре ансамбля лучшие песни современных эстрадных исполнителей. В Дубне исполнители заслуженно снискали любовь и уважение, активно участвуют во всех концертных мероприятиях. Прекрасный концерт! Как говорят, и большой реке слава до моря!», – отметила Марина Шевченко.