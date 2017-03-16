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Дарят дубненцам песни Печать
16.03.2017 08:28

12 марта в ДК «Октябрь» состоялся отчетный концерт эстрадно-вокального коллектива «Зажигай». На этой встрече самым важным, конечно же, было исполнение участниками коллектива песен, дубненцы также узнали об активном участии этого коллектива в различных городских и областных мероприятиях.

Депутат Московской областной думы Марины Шевченко вручила членам этого творческого коллектива дипломы за активное участие в Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина».

«Каждый раз, когда бываешь в ДК «Октябрь» в Дубне, наслаждаешься прекрасной программой. Хорошее настроение гарантировано. Вот и сегодня поздравила талантливую, увлеченную своим любимым делом Наталью Петровну Шурыгину и ее творческий коллектив. Когда-то  в  начале 2000 годов  у Натальи Петровны родилась идея создать вокально-эстрадный коллектив, позже ансамбль получил свое название «Зажигай». Сегодня более 20  участников  от 3 до 45 лет занимаются в этом коллективе  творчеством,  в том числе ученики старших классов и студенты. В репертуаре ансамбля  лучшие песни современных эстрадных исполнителей. В Дубне исполнители заслуженно снискали любовь и уважение, активно участвуют во всех концертных мероприятиях.  Прекрасный концерт! Как говорят, и  большой реке слава до моря!», – отметила Марина Шевченко.
 

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