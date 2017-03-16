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Мошенники грабят пожилых людей Печать
16.03.2017 08:21

На днях в редакцию обратился дубненский пенсионер с просьбой поблагодарить сотрудниц Сбербанка, расположенного в Дубне на пр. Боголюбова, 45  (доп. офис 9040/00425). Благодаря их бдительности и неравнодушию удалось предотвратить мошенничество, в результате которого пенсионер мог лишиться крупной суммы денег.

Эта история  берет начало в 2014 году. Именно тогда, после нескольких  перенесенных операций,  житель нашего города всерьез озаботился состоянием своего здоровья и  стал отслеживать все, что касается медикаментозного лечения.   «Однажды я услышал  сообщение по радио о медицинском центре и уникальных лекарствах, которые там можно приобрести,  и воспользовался предложением, –  вспоминает ветеран. – Сотрудники  медцентра  регулярно звонили,  интересовались результатами лечения их продукцией.  Я прислушивался к своему организму,  однако положительного результата  от лечения не заметил, о чем им и сообщил».

В 2016 году пенсионеру предложили отложить лечение полученными препаратами и перейти на   новые,  более эффективные, заплатив при этом 30 000 рублей, но дубненец отказался. Однако на этом история не закончилась. В феврале 2017 года ему вновь позвонили  из медицинского центра, который якобы курирует деятельность  других  медцентров, и сообщили, что проверяли  медцентр, где пенсионер приобрел лекарства, которые не помогли. «Кураторы» предложили свое чудо-средство, заверив, что лечение будет эффективным, правда, дорогим. Услышав обозначенную сумму, ветеран решил поторговаться, и ему удалось сбить цену примерно в два раза. Договорились, что лекарства доставит курьер, которому  нужно передать  деньги.

А спустя день из медцентра последовало новое заманчивое предложение: провести лечение по более эффективной  и дорогой программе, якобы разработанной  доктором из Израиля Гретой Оттовной. Грета Оттовна (по телефону) проанализировала  состояние здоровья дубненца и высказала свои опасения, в  итоге уговорив его приобрести лекарства, составленные по ее программе,  по  более высокой цене.

Встреча пенсионера с  курьером состоялась в Сбербанке на пр. Боголюбова, 45. Пенсионер  снял  крупную сумму денег с книжки, и  вместе с курьером они присели на диван. Пенсионер передал деньги, расписался в накладных и получил вожделенный пакет с лекарством из Израиля. В пакете находилось 8 баночек, как оказалось, с БАДами. «А где же программа, разработанная  Гретой  Оттовной?», – спросил растерянный   дубненец. Но курьер был невозмутим, мол, вся программа лечения указана на самих баночках.

Видя замешательство пожилого человека, в происходящее вмешались сотрудницы Сбербанка, попросив курьера предъявить документы, а также лицензию на данный продукт. Курьер замешкался, стал нервничать, а затем признался, что лицензии на лекарства нет. Тогда неравнодушные сотрудницы Сбербанка потребовали вернуть ветерану деньги, а курьера передали в руки полиции. Деньги пенсионера благополучно вернулись на сберкнижку, а незадачливого получателя «чудодейственных» лекарств сотрудники банка в целях безопасности отправили домой на такси. Вот так благодаря неравнодушию людей  пенсионеру посчастливилось сберечь от мошенников крупную сумму денег.

Но на этом история не закончилась. Не думайте, что мошенники ушли в тень. В тот же день из  Москвы продолжали поступать звонки из медцентра. Мошенники извинялись, ссылаясь на то, что произошло недоразумение: привезли не тот товар, но пенсионер отказался общаться  с жуликами.

Прошло несколько недель. Неприятная история стала забываться, и тут из Москвы вновь позвонили, теперь уже из страховой компании, сообщив, что начальник медцентра находится под следствием, а пенсионеру, едва не лишившимуся денег, компания готова компенсировать моральный ущерб в размере 92 тыс. рублей, правда, сначала надо обязательно сделать взнос в размере 17,5 тыс. рублей. Но пенсионер на очередную уловку мошенников не поддался. Деньги мошенники не получили. В настоящее время дубненские полицейские занимаются расследованием факта мошенничества, а горожанам следует быть бдительными, ведь подобный  случай – не единичный.

Олег КВИТКО

 
 

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