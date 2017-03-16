Повышение температуры воздуха создает условия для интенсивного таяния льда. Когда среднесуточная температура превышает 0°C, прочность льда снижается.

Кроме того, на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью. Провалиться под лед может каждый, особенно дети, оставленные без присмотра взрослых.

«Слабый» лед имеет характерные признаки: серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый. Такой лед очень опасен, так как может обрушиться и без предупреждающего потрескивания. Непрочен лед и около стока вод, на глубоких и открытых для ветра местах, у болотистых берегов, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса вод промышленных и коммунальных предприятий.

При установившейся оттепели во избежание происшествий и несчастных случаев спасатели ДТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают: выходить на лед в такую пору не просто опасно, а категорически запрещено.

Наибольшую опасность лед при оттепели представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, они играют на обрывистых берегах водоемов или катаются со снежных горок на ледянках. Такая беспечность порой заканчивается трагически, поэтому взрослым необходимо усилить контроль за местами игр детей.

Если лед под вами проломился, очень важно постараться выбраться из воды, пока одежда полностью не намокла и не стала тяжелой. Следует опереться локтями о лед и перевести тело в горизонтальное положение, при этом ноги должны находиться у поверхности воды. Потом нужно осторожно вытащить на лед ногу, расположенную ближе к кромке, наклониться в ту же сторону, поворотом корпуса вытащить из воды вторую ногу и сразу же выкатиться на лед, а затем, не вставая, без резких движений отползти как можно дальше от опасного места.

Если пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, ему нужно оказать срочную помощь:

* бросьте тонущему веревку, шарф, подайте длинную палку, доску, лестницу;

* сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

* возьмите длинный шест за оба конца, сориентировав его середину над пострадавшим, и вытащите его из воды;

* для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги;

* для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, щит;

* действовать нужно решительно и быстро, поскольку пострадавший с каждой минутой теряет силы, замерзает.

Обо всех несчастных случаях срочно сообщите по телефонам «112», «101», «01» для экстренного реагирования профессиональных спасателей и вызова «скорой помощи»!

Ю. Корольков, начальник ВСС ДТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»