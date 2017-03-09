Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посетила ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом. Она осмотрела левобережный участок, где резиденты строят свои объекты, побывала на двух предприятиях и встретилась с руководством ОЭЗ и представителями компаний в Конгресс-центре. У макета территории в холле Конгресс-центра генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев рассказал гостье о том, с чего начинался проект, какими достижениями особая экономическая зона может сегодня гордиться, поделился планами по развитию инфраструктуры на ближайшую перспективу. Ирина Роднина живо откликнулась на информацию о начале строительства моста через Волгу, который соединит обе части города и два участка ОЭЗ, разделенных рекой, улучшит транспортную ситуацию: «Во время избирательной кампании жители Дубны задавали много вопросов, и одной из самых острых тем было строительство моста. Эту проблему я озвучивала при встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Сегодня, когда ехали сюда, видела, как активно ведутся работы. Приятно, что как депутат я причастна к тому, что вопрос со строительством мостового перехода решен положительно». На выставке проектов резидентов Ирину Роднину особенно заинтересовали разработки и готовые изделия компаний биомедицинской направленности. Она задержалась у стенда с информацией о продукции резидента «Акванова Рус», отметив, как важно в сегодняшних условиях, когда допинговая тема стала самой обсуждаемой, появление на отечественном рынке качественных препаратов. «Спортсмены, например, часто употребляют пищевые добавки, – сказала Ирина Роднина. – И мы знаем, как много здесь подделок. В Госдуме появилось предложение, чтобы на таких продуктах, как пищевые добавки, медицинские препараты, в которые нет запретных веществ, появился знак 100-процентной гарантии качества. Думаю, производители, в том числе ваши резиденты, поддержат это предложение. Если на такой продукции будет стоять знак ОЭЗ «Дубна», я не стану сомневаться в качестве, и путь к победе для многих наших спортсменов не станет поражением». Основной темой дальнейшей встречи и беседы с сотрудниками Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и представителями компаний-резидентов стали федеральные целевые программы по развитию физкультуры и спорта, здоровье молодого поколения, школьников, роль спорта в профилактике заболеваний и доступность спортзалов. Вопросы участников встречи касались и спортивной карьеры знаменитой фигуристки. В ходе визита Ирина Роднина побывала на двух предприятиях резидентов особой экономической зоны. Во время экскурсий в компании «Промтех-Дубна» и «Эйлитон» депутату рассказали о направлениях работы, современном оборудовании и технологиях производства, преимуществах выпускаемых здесь инновационных изделий. «Я впервые в ОЭЗ и теперь понимаю, что представляет собой подобная территория и какой она должна быть, – резюмировала итоги своего визита депутат Госдумы Ирина Роднина. – Здесь созданы очень хорошие условия для работы и творчества. Я увидела много молодых людей, которые находят применение своим знаниям, идеям, навыкам в наукоемких проектах. Это сегодняшний день, а главное – будущее нашей страны. То, что здесь создается на таком высоком уровне, должно стать ориентиром для остальных. Внимание к подмосковной Особой экономической зоне «Дубна» большое, и я могу только пожелать дальнейших успехов проекту». Светлана ЖУКОВА