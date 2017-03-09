Заместитель директора Департамента регионального развития Минэкономразвития России Эльмира Ахмеева посетила ОЭЗ «Дубна» с целью проверки реализации Соглашения об управлении инновационной территорией.

Заместитель директора Департамента регионального развития Минэкономразвития России Эльмира Ахмеева и начальник отдела земельно-имущественных отношений и архитектурной политики департамента Виталий Алтабаев на левобережном участке осмотрели строительство котельной, очистных сооружений №1, насосной станции и объектов таможни, корпусов компаний «Промтех-Дубна», «РЭМОС» и уже возведенных объектов «Акванова Рус», «Эйлитон» и «Прмтех-Дубна». На правобережной площадке члены проверяющей комиссии смогли увидеть этапы строительства объектов компаний-резидентов «МЛТ», «Паскаль Медикал», «ОЦЭТ», «Формат» и «Фрерус».

Затем в Конгресс-центре состоялось рабочее совещание с представителями Управляющей компании ОЭЗ «Дубна», на котором основное внимание было уделено ходу реализации проекта, развитию территории. Участники совещания обсудили текущие этапы строительства инфраструктурных объектов, говорили о соблюдении графика их ввода в эксплуатацию, возможностях Управляющей компании при решении проблемных вопросов.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев проинформировал членов проверяющей комиссии о реализации Соглашения об управлении особой экономической зоной. Он подробно рассказал о создании Управляющей компанией необходимых условий для строительства инвесторами собственных корпусов, о финансировании федеральным центром и регионом инфраструктурных объектов особой экономической зоны. Антон Афанасьев отметил, что только в 2017 году продолжат и начнут возведение заводов, научно-производственных комплексов порядка 25 резидентов, а для того, чтобы компании, получив этот статус, сразу могли приступать к организации производства, на двух участках запланировано строительство производственно-лабораторных корпусов.

В завершение встречи в ОЭЗ «Дубна» Эльмира Ахмеева отметила комплексный подход к осуществлению проекта на всех уровнях – отделов Управляющей компании, руководства компаний-резидентов, вышестоящих структур. Она сделала акцент на необходимости дальнейшей слаженной работы, которая ускоряет развитие подмосковной территории.

Светлана ЖУКОВА