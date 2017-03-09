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Имущество ОЭЗ передано в собственность УК Печать
09.03.2017 09:52

1 марта  подписаны официальные документы о передаче  от АО «ОЭЗ» имущества, расположенного на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна», в собственность ее Управляющей компании. 

Движимое и недвижимое имущество, расположенное на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубне Московской области, передано в собственность ее Управляющей компании. Свои подписи под договором о купле-продаже акций и актами приема-передачи имущества поставили генеральный  директор АО «ОЭЗ» Виталий Милявский и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

– Для нашей Управляющей компании это очень важное событие, – комментирует Антон Афанасьев. – В уставный капитал, в собственность  АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» переданы здания, сооружения, дороги, другие  инфраструктурные объекты, расположенные непосредственно на нашей и прилегающей к ОЭЗ территории. Это дает акционерному обществу определенные права. Мы самостоятельно будем владеть, пользоваться и распоряжаться всем имуществом, например, как собственники можем сдавать помещения в аренду. В наших ближайших планах – расширить перечень предлагаемых резидентам услуг, продумать новые направления деятельности, которые будем предлагать инвесторам.  Конечно, одновременно на Управляющую компанию накладываются и очень серьезные обязанности. Теперь мы должны качественно, на высоком уровне  содержать и эксплуатировать инженерные сети и огромное хозяйство, состоящее из множества инфраструктурных объектов.

До подписания официальных документов была проведена большая организационная работа, обсуждались этапы передачи имущества, была составлена  «дорожная карта» действий.  Члены специальной комиссии, в состав которой входили представители двух  региональных  министерств – министерства инвестиций и инноваций, министерства имущественных отношений, а также представители АО «ОЭЗ», АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и  администрации наукограда,  провели фактический осмотр всех объектов недвижимости.

– Мы постарались, чтобы процесс передачи имущества не затягивался и все этапы были проведены оперативно, – подчеркнул  заместитель председателя правительства  Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. –  Передача имущества в собственность Управляющей компании должна стать отправной точкой в новом этапе развития Особой экономической зоны «Дубна». Это открывает для подмосковной территории возможности более широкой и оперативной деятельности  как в плане привлечения инвесторов, так и в создании для них более комфортных условий работы.

Светлана ЖУКОВА
 

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