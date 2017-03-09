С момента введения платы за капремонт споры вокруг этой темы не утихают. Граждане возмущаются, депутаты вносят поправки в жилищное законодательство, управляющие компании или правления ТСН, ЖСК пугают санкциями. Только за последние дни ко мне обратились полтора десятка жителей города: многие считают завышенным тариф, кому-то приходит отдельная квитанция, а кому-то насчитали задолженность за полтора года… Давайте разберемся. Кстати, один из позвонивших ссылался на одно из Определений Верховного суда РФ, в котором будто бы разрешено не платить… Итак, поправки в Жилищный кодекс РФ, обязывающие собственников жилья многоквартирных домов участвовать в софинансировании капитального ремонта, приняты в конце 2012 года. За прошедшее время этот вид платы введен в большинстве субъектов РФ. При этом необходимо обратить внимание на размер оплаты: каждый субъект РФ устанавливает его самостоятельно. Например, в Санкт-Петербурге – 2,50 руб./кв. м, в Сочи – 5,3 руб./кв. м, в Мурманске – 6,0 руб./кв. м, в Московской области в настоящее время 8,65 руб./кв. м, в Москве с прошлого года – 15 руб./кв. м. Региональные власти вправе каждый год изменять размер оплаты (в наших платежках мы замечаем, что за три года ее размер трижды – в большую сторону). Правомерность этих сборов активно обсуждалась и обсуждается на разных уровнях и инстанциях. Недавно даже Патриарх Кирилл посетовал: прихожане больше интересуются платежами за ЖКХ, чем говорят о духовных проблемах. Не принимая во внимание то обстоятельство, что в России Церковь отделена от государства, Патриарх обратился в Государственную думу с призывом разобраться в сложившейся ситуации. Кто обязан платить за капремонт? Все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах вне зависимости от года их ввода в эксплуатацию. Даже проживающие или имеющие в собственности помещения в новеньких домах. Правда, нельзя не отметить, что в некоторых субъектах РФ местные органы власти приняли решения о том, чтобы в новых домах не оплачивали капитальный ремонт в течение 3-5 лет… По Закону Московской области такая льгота отсутствует. Кто не должен платить за капремонт? К таким категориям собственников помещений относятся проживающие в аварийных домах, идущих под снос или под реконструкцию, а также в домах, где меньше трех квартир. Конечно, освобождены от такой платы те, кто не приватизировал квартиру, а проживает на основании договора социального найма. Кто имеет право на льготы? Этим правом пользуются граждане, которые имеют право на уменьшение платы за ЖКУ. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, жертвы политических репрессий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и др. Субъекты РФ вправе этот список дополнять. Кроме того, с 1 января 2016 года субъектам РФ предоставлено право вводить дополнительные льготы для одиноких пожилых людей и инвалидов. Граждане старше 80 лет, проживающие одни или в семьях, полностью состоящих из неработающих пенсионеров, полностью освобождаются от оплаты взносов на капремонт. Одиноким гражданам старше 70 лет, а также инвалидам I и II групп, семьям с детьми-инвалидами может предоставляться скидка в размере 50% от размера взноса. Но необходимо учесть и размер жилья собственника: при расчете льгот учитывается социальная норма жилплощади. Для семьи из трех и более человек она составляет 18 кв. м на человека, для семьи из двух человек – 42 кв. м, а для одиноких – 33 кв. м. Отдельные граждане могут уменьшить плату за капремонт К ним относятся малообеспеченные семьи. У них имеется возможность воспользоваться субсидиями от государства. При этом учитывается совокупный доход всех членов семьи. Во всех регионах России плата за ЖКУ не может превышать 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи. В этом случае необходимо предоставить справки о доходах всех членов семьи. Субсидии предоставляются на 6 месяцев, после чего необходимо предоставить новые справки. Куда идут собранные на капремонт денежные средства? Имеется два способа накопления средств на ремонт многоквартирного дома: * Фонды капремонта создаются во всех субъектах РФ. Сроки и очередность ремонта конкретных домов определяют местные органы власти. Денежные средства поступают в так называемый «общий котел», а потом выделяются на конкретный дом при наступлении необходимости в его ремонте. Если деньги перечислялись в «общий котел», то собственники помещений могут перечислить собранные денежные средства в банк на счет своего дома только через два года. * Собственники помещений могут создавать специальный счет в банке и перечислять туда взносы на капремонт своего дома. Но для этого необходимо провести общее собрание собственников помещений, например, в товариществе собственников недвижимости (ТСН) или жилищно-строительного кооператива (ЖСК)… Что входит в капитальный ремонт многоквартирного дома? Обязательно должны быть отремонтированы кровля, фасад, фундамент здания, внутренние инженерные системы (стояки канализации и водоснабжения, отопления, ремонт или замена лифта). Региональная власть может дополнить этот перечень – внести замену окон, утепление фасада). А теперь опровержение слухов, что судебные инстанции принимают решения о том, чтобы граждане не платили за капремонт. Это толкование не соответствует истине. Действительно, 4 июня 2014 года Судебной коллегией по административным делам Верховного суда РФ было вынесено Определение №570АПГ14-2 по заявлению Безуглого Н.В. о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим Закона Белгородской области от 31 января 2013 года «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» по апелляционной жалобе на решение Белгородского областного суда от 10.02.2014 г. Определением Верховного суда РФ жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Белгородского областного суда оставлено в силе. Гражданин Безуглов Н.В. оспаривал не нормы Жилищного кодекса РФ, а Закон Белгородской области. Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что Закон Белгородской области не был признан противоречащим федеральному законодательству, обязанность собственников по оплате взносов на капитальный ремонт не была отменена. Любые комментарии и споры со ссылкой на это Определение Верховного суда не являются основанием для отказа от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Практически подобное решение было вынесено Верховным судом РФ по делу №57-ПАГ14-3 от 04.06.2014 г. Принимая во внимание многочисленные споры по такой проблеме, Конституционный суд РФ 12 апреля 2016 года принял Постановление №10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса РФ в связи с запросами групп депутатов Государственной думы». Текс Постановления большой – 11 страниц убористого текста, поэтому обращу внимание читателей только на выводы: перечисленные статьи не противоречат Конституции РФ, собственники помещений обязаны уплачивать ежемесячные платежи на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах независимо от даты возникновения права собственности на конкретные помещения, основания его приобретения и формы собственности. Обращу внимание читателей также на Закон Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных ломах, расположенных на территории Московской области». P.S. Тот факт, что перед принятием решения о взносах на капитальный ремонт домов Правительство РФ должно было предпринять меры по капитальному ремонту домов и только после этого вводить спорную норму, уже практически не берут во внимание. Анатолий Дудник