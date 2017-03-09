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"Телесеть": ТВ плюс интернет Печать
09.03.2017 09:17

В течение нескольких дней в нашей редакции раздавались звонки по поводу пропажи из сетки телевещания нескольких спортивных каналов. Мы встретились с генеральным директором ООО «Телесеть» Дмитрием Клетовым и руководителем отдела маркетинга Кириллом Жуковым, чтобы прояснить этот вопрос.

– Возможно, не все ваши абоненты знают, когда и как можно обратиться в компанию по поводу разрешения всех возникающих вопросов?

– Мы доступны для наших абонентов круглосуточно 7 дней в неделю. В течение дня с 9:00 до 22:00  звонок по телефону 212-02-08 приходит к операторам call-центра на 18-канальную линию. В остальное время, а также в случае занятости операторов центра  все входящие звонки переходят в службу технической поддержки, которая работает круглосуточно. Можно оставить заявку на нашем сайте и там же воспользоваться услугами онлайн-консультанта. Как правило, заявки  по вопросам качества работы телевидения и проблемам доступа в интернет выполняются в течение суток. Мониторинг подключений сети ведется постоянно, поэтому во время звонка оператор имеет возможность видеть техническую составляющую проблемы.

– Вызов специалиста сервисной службы оплачивает абонент?

– Все технические работы и настройка на стороне абонента проводятся бесплатно вплоть до замены кабеля и пассивного оборудования в квартире во избежание потери качества сигнала. В большинстве случаев так называемая «проблема последней мили» – затухание телевизионного сигнала – происходит из-за неэффективного распределения сетевого оборудования внутри квартиры абонента: большого количества розеток вместо прямого соединения, длины кабеля. Что касается интернета, немаловажным является и место установки в квартире роутера.  Многое зависит и от используемых устройств. При необходимости  специалисты сервисной службы помогают настроить каналы. Наша политика просвещения клиента – бесплатный сервис, он по умолчанию включен в любой тариф.

– Случаются ли перебои в работе, с чем они бывают связаны?

– В целях улучшения качества услуг мы провели полную инвентаризацию сети, исключили слабые места. Бесперебойным электропитанием обеспечены все точки активного оборудования на узлах агрегации. Это важно, так как по многолетней статистике 90% возникающих проблем связаны именно с перебоями электроэнергии. У нас есть переносные источники бесперебойного питания, которые в случае аварии или запланированных ремонтных работ устанавливает сервисная служба. Вторая причина – обрыв кабеля или его кража.

– Каким образом строится сетка телевещания?

– Мы всесторонне изучаем рейтинги популярности каналов федеральных и региональных агентств, стараемся обеспечить разнообразие информационных, познавательных, развлекательных, спортивных, тематических каналов. Наш пакет телевидения включает в себя более  140 каналов (цифровых и аналоговых), из них 20 – в HD-качестве. Есть инфоканал  для самостоятельной настройки. Постоянно работаем с дистрибьюторами, рассматривая их новые предложения.  Технически мы имеем возможность организовать дополнительные платные каналы.

В рамках базового пакета телевидения мы открыли доступ к  онлайн-трансляции   видов города: проспекта Боголюбова, Парка семейного отдыха, р. Волги в районе гостиницы «Гриль», площади Космонавтов, где часто проходят городские мероприятия, и совсем недавно установили видеокамеру на важный объект городского строительства – мост  через Волгу.

– По какой причине ушел телеканал «Евроспорт»?

– С ним несколько лет назад были расторгнуты отношения, для продолжения которых требовалось заключение долгосрочного валютного контракта с ежегодной индексацией, что предполагает большие финансовые риски. Мы пришли к решению заменить «Евроспорт» серией каналов, которые покрывают основной объем спортивных событий в России и в мире.

– Несколько месяцев назад горожане заметили в разных районах города необычные рекламные щиты «Телесети». Что означают загадочные «крестики-нолики»?

– У нас произошел ребрендинг  компании, в связи с этим проведена серьезная работа, развилось множество новых компетенций, мы стали предоставлять услуги интернета. Создали новый логотип, означающий «плюс интернет, плюс телевидение».

Наш коллектив приступил к оценке опыта наиболее успешных коллег со всей России и выработке собственных уникальных решений, которые вскоре сможем предложить жителям нашего города.

Евгения ШТАЙН
 

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