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Аллея семи котов Печать
09.03.2017 08:56

Житель Дубны стал инициатором открытия в Ялте Аллеи семи котов  и памятника собаке-экскурсоводу в Ласточкином гнезде. Первый из проекта – памятник коту Сосискину – будет установлен на днях. Какие еще коты украсят набережную Ялты,  расскажет  автор идеи  Игорь Вяземский.

– Как вам  пришла идея  обустроить Аллею котов в Ялте?

– Я люблю котов и люблю Ялту, люблю там отдыхать. А  начиналось все  с памятника Владимиру Высоцкому. Я поспособствовал его установке на аллее Высоцкого около Дома культуры «Мир» и  постепенно  понял, что это для меня  настоящее хобби. Это оказалось очень интересно – придумывать, находить для этого финансовые средства, искать подходящих скульпторов и так далее.  А  Аллея котов в Ялте станет новым экскурсионным маршрутом:  персонажи будут разбросаны по всему городу.  Мне кажется, это будет вносить много позитива.  Может быть,  со временем даже сложатся  какие-нибудь обычаи, приметы, с ними связанные.

– Первый экспонат – кот Сосискин – уже пристроен. Какова  его история?

– Оказывается, после войны в Ялте жил  кот, который таскал сосиски у соседей – высокопоставленных  военных  чинов.  Я сначала просто придумал кота, дал ему фамилию   Сосискин,  а потом услышал эту историю от ялтинских старожилов.  Сейчас  работа над этой скульптурой завершается   в мастерской в Ростове-на-Дону, и уже в марте  она будет установлена в Ялте. Этим будет заниматься ялтинский мясоперерабатывающий завод. Я даже слоган  им придумал – «Наши сосиски едят даже коты!», потому что обычно именно на домашних котах хозяйки проверяют качество мясных продуктов.

– На ваш взгляд,  для кого  в первую очередь предназначены ваши скульптуры?

– Это  скульптуры  для больших и маленьких детей. Про маленьких сразу  понятно. Они наших котов полюбят сразу и  будут лазить по ним, верхом садиться, гладить. А взрослые в душе – тоже дети. И здесь  не надо ничего  объяснять, надо на душу воздействовать:  чтобы  человек подошел, улыбнулся, сфотографировался, и на  душе у него потеплело. Подобных малых архитектурных форм довольно много в европейских городах.  Хотелось бы, чтобы и в моей любимой Ялте, и в моей любимой Дубне они тоже были. Не должен быть город украшен лишь мемориалами, обязательны  в нем и  домашние, теплые, уютные скульптуры. Нам их не хватает, не хватает улыбок и позитива.

– Трудно было реализовать такую идею?

– Очень многое зависит от позиции руководства города. В Ялте я  получил активный отклик  у главы города. А дальше – дело техники:  найти скульпторов, литейщиков и так далее.  Финансовые средства, как   оказалось, тоже получить  нетрудно. Первого кота – Сосискина – взял на себя мясокомбинат. Вторым будет кот Рыбкин.  Планирую поискать в Мурманске рыбное производство, руководители которого согласились бы подарить южному  городу  такую скульптуру. Все коты на этом проекте будут из бронзы  размером чуть больше настоящих.  По сути,  я являюсь координатором проекта. Нахожусь в Дубне и контролирую все процессы – отливку, лепку, установку, подготовку. Современные средства связи позволяют  это делать. А через несколько дней  вылетаю в Ялту – там будет устанавливаться первая скульптура.

– Какие еще коты заселят набережную Ялты?

– На набережной поселятся   коты  Рыбкин, Матроскин,  Гарфилд,  Боцман.  Появился  желающий  – японский ресторатор – установить скульптуру кота Бегемота.  Создание каждого образа идет поэтапно.   Все вместе ищем варианты – знакомые художники, скульпторы, те, кто берет очередного кота под опеку и оплачивает его изготовление. Учитывается мнение всех заинтересованных лиц,  в  том числе и моё. Мне нравится моё хобби, я чувствую душой, как должен выглядеть какой кот, где его нужно установить, где он придется к месту. Я уже  поставил скульптуру кота Учёного в Российском университете дружбы народов, и  он сразу стал всеобщим любимцем, символом вуза и знаменитостью.

– Насколько мне известно, на котах вы останавливаться не собираетесь. Есть задумка сделать памятник собаке в Ласточкином гнезде.

– Мне стало известно, что в Ласточкином гнезде в Ялте 10 лет жила собака, которая встречала и сопровождала все экскурсионные группы:  дежурила на нижней площадке, где  останавливались  теплоходы,  и сопровождала экскурсантов  вверх по 400 ступеням и на протяжении всего маршрута. Это была  довольно крупная дворняжка,  все её обожали. А когда она умерла, местные жители подбросили мне идею увековечить в  бронзе не только котов, но и этого замечательного четвероногого экскурсовода.

– Как вы думаете, а Дубне  нужны такие малые формы?

– Конечно, нужны. Я  уже обращался к руководству одного из торговых комплексов. Предложил у входа установить на постаменте золотую рыбку, которая  исполняет желания:  потрогал рыбку за плавничок и купил то, о чем давно мечталось. Должны быть в нашем городе подобные малые архитектурные формы – позитивные и искренние скульптуры. Они сделают Дубну еще более уютным и приятным для работы и отдыха местом.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА

 

 
 

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