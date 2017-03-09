Житель Дубны стал инициатором открытия в Ялте Аллеи семи котов и памятника собаке-экскурсоводу в Ласточкином гнезде. Первый из проекта – памятник коту Сосискину – будет установлен на днях. Какие еще коты украсят набережную Ялты, расскажет автор идеи Игорь Вяземский. – Как вам пришла идея обустроить Аллею котов в Ялте? – Я люблю котов и люблю Ялту, люблю там отдыхать. А начиналось все с памятника Владимиру Высоцкому. Я поспособствовал его установке на аллее Высоцкого около Дома культуры «Мир» и постепенно понял, что это для меня настоящее хобби. Это оказалось очень интересно – придумывать, находить для этого финансовые средства, искать подходящих скульпторов и так далее. А Аллея котов в Ялте станет новым экскурсионным маршрутом: персонажи будут разбросаны по всему городу. Мне кажется, это будет вносить много позитива. Может быть, со временем даже сложатся какие-нибудь обычаи, приметы, с ними связанные. – Первый экспонат – кот Сосискин – уже пристроен. Какова его история? – Оказывается, после войны в Ялте жил кот, который таскал сосиски у соседей – высокопоставленных военных чинов. Я сначала просто придумал кота, дал ему фамилию Сосискин, а потом услышал эту историю от ялтинских старожилов. Сейчас работа над этой скульптурой завершается в мастерской в Ростове-на-Дону, и уже в марте она будет установлена в Ялте. Этим будет заниматься ялтинский мясоперерабатывающий завод. Я даже слоган им придумал – «Наши сосиски едят даже коты!», потому что обычно именно на домашних котах хозяйки проверяют качество мясных продуктов. – На ваш взгляд, для кого в первую очередь предназначены ваши скульптуры? – Это скульптуры для больших и маленьких детей. Про маленьких сразу понятно. Они наших котов полюбят сразу и будут лазить по ним, верхом садиться, гладить. А взрослые в душе – тоже дети. И здесь не надо ничего объяснять, надо на душу воздействовать: чтобы человек подошел, улыбнулся, сфотографировался, и на душе у него потеплело. Подобных малых архитектурных форм довольно много в европейских городах. Хотелось бы, чтобы и в моей любимой Ялте, и в моей любимой Дубне они тоже были. Не должен быть город украшен лишь мемориалами, обязательны в нем и домашние, теплые, уютные скульптуры. Нам их не хватает, не хватает улыбок и позитива. – Трудно было реализовать такую идею? – Очень многое зависит от позиции руководства города. В Ялте я получил активный отклик у главы города. А дальше – дело техники: найти скульпторов, литейщиков и так далее. Финансовые средства, как оказалось, тоже получить нетрудно. Первого кота – Сосискина – взял на себя мясокомбинат. Вторым будет кот Рыбкин. Планирую поискать в Мурманске рыбное производство, руководители которого согласились бы подарить южному городу такую скульптуру. Все коты на этом проекте будут из бронзы размером чуть больше настоящих. По сути, я являюсь координатором проекта. Нахожусь в Дубне и контролирую все процессы – отливку, лепку, установку, подготовку. Современные средства связи позволяют это делать. А через несколько дней вылетаю в Ялту – там будет устанавливаться первая скульптура. – Какие еще коты заселят набережную Ялты? – На набережной поселятся коты Рыбкин, Матроскин, Гарфилд, Боцман. Появился желающий – японский ресторатор – установить скульптуру кота Бегемота. Создание каждого образа идет поэтапно. Все вместе ищем варианты – знакомые художники, скульпторы, те, кто берет очередного кота под опеку и оплачивает его изготовление. Учитывается мнение всех заинтересованных лиц, в том числе и моё. Мне нравится моё хобби, я чувствую душой, как должен выглядеть какой кот, где его нужно установить, где он придется к месту. Я уже поставил скульптуру кота Учёного в Российском университете дружбы народов, и он сразу стал всеобщим любимцем, символом вуза и знаменитостью. – Насколько мне известно, на котах вы останавливаться не собираетесь. Есть задумка сделать памятник собаке в Ласточкином гнезде. – Мне стало известно, что в Ласточкином гнезде в Ялте 10 лет жила собака, которая встречала и сопровождала все экскурсионные группы: дежурила на нижней площадке, где останавливались теплоходы, и сопровождала экскурсантов вверх по 400 ступеням и на протяжении всего маршрута. Это была довольно крупная дворняжка, все её обожали. А когда она умерла, местные жители подбросили мне идею увековечить в бронзе не только котов, но и этого замечательного четвероногого экскурсовода. – Как вы думаете, а Дубне нужны такие малые формы? – Конечно, нужны. Я уже обращался к руководству одного из торговых комплексов. Предложил у входа установить на постаменте золотую рыбку, которая исполняет желания: потрогал рыбку за плавничок и купил то, о чем давно мечталось. Должны быть в нашем городе подобные малые архитектурные формы – позитивные и искренние скульптуры. Они сделают Дубну еще более уютным и приятным для работы и отдыха местом. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА