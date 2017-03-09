День защитника Отечества на кафедре государственного и муниципального управления университета «Дубна» отметили встречей студентов с Владимиром Николаевичем Кондауровым – известным советским летчиком, заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем Советского Союза. Она стала для студентов кафедры интересной школой познания человека, который с детских лет решил стать летчиком, добился этого и всю свою жизнь отдал небу, служению Родине. Это был интересный рассказ о, казалось бы, обыденной жизни пилота, но за ним вырисовывался образ человека, не единожды совершавшего подвиг, давшего путевку в войска не одному десятку военных самолетов, создававшего уникальные методики летного мастерства, позволявшие советским летчикам выполнять свои боевые задачи, а в сложных ситуациях оставаться живыми. Полтора часа заинтересованного разговора пролетели незаметно и позволили юношам и девушкам лучше понять, что значит – служить Отечеству, быть мужественным, носить высокое звание офицера. Н. Прислонов