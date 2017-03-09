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Встреча с героем Печать
09.03.2017 08:08

День защитника Отечества на кафедре государственного и муниципального управления университета «Дубна» отметили встречей студентов с Владимиром Николаевичем Кондауровым – известным советским летчиком, заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем Советского Союза.

Она стала для студентов кафедры интересной школой познания человека, который с детских лет решил стать летчиком, добился этого  и всю свою жизнь отдал небу, служению Родине. Это был интересный рассказ о, казалось бы, обыденной жизни пилота, но за ним вырисовывался образ человека, не единожды  совершавшего  подвиг, давшего путевку в войска не одному десятку военных самолетов, создававшего уникальные методики летного мастерства, позволявшие советским летчикам выполнять свои боевые задачи, а в сложных ситуациях оставаться живыми. Полтора часа  заинтересованного разговора пролетели незаметно и позволили юношам и девушкам лучше понять,  что значит – служить Отечеству, быть мужественным, носить высокое звание офицера.

Н. Прислонов

 
 

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