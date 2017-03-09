В читальном зале библиотеки левобережья состоялась встреча дубненцев с поэтом, членом Союза писателей России, лауреатом российских литературных премий, участником Великой Отечественной войны последнего военного призыва и ветераном боевых действий в горячих точках, человеком интересной судьбы Валентином Елисеевичем Ураловым.

Валентин Елисеевич бодр и молод душой, ведёт активную творческую жизнь: готовит к изданию собрание своих сочинений, встречается с читателями. Всё это нашло своё место в задушевной беседе, где воспоминания в прозе перемежались со стихами. Переходы получались плавными и незаметными, поскольку в душе поэта одно неотделимо от другого и за каждой строкой стоят реальные события.

Как и в жизни, в поэзии Валентина Уралова сочетаются лирика и героическая тема, светлая щемящая грусть и бодрый призыв беречь Россию, вера в молодёжь и будущее нашей страны. В его стихах – преклонение перед великой силой любви и её величеством женщиной, много светлых юношеских воспоминаний. Затаив дыхание, собравшиеся слушали как хорошо знакомые стихи, так и завершавшие вечер короткие четверостишия-катрены.

Не мог обойти вниманием ветеран и военную тему, много рассказывал о своих друзьях-сослуживцах. Будучи человеком высокообразованным, преподававшим когда-то общественные науки, он вспоминал немало статистических цифр и точных дат из военной истории. Как и свидетельства очевидцев тех страшных дней, они позволяют нагляднее увидеть величие русского духа, русского человека, сумевшего победить сильного врага.

Выступая перед школьниками, Валентин Елисеевич снова и снова убеждается, что подобные встречи помогают воспитывать детей патриотами, умеющими противостоять искажениям истории, информационной агрессии против России, её духовных идеалов и ценностей.

Надеемся, что такие тёплые встречи в стенах библиотеки не раз повторятся, и от души желаем Валентину Уралову бодрости духа и осуществления творческих и жизненных планов, здоровья и долголетия. Верим, что он ещё не раз скажет, как и в этот вечер: «Я с вами, друзья!»

Алла Соболева