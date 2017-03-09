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Дубненские "Кудесники" Печать
09.03.2017 07:29

Как-то я прогуливалась  по Большеволжской  улице, которая тянется к лесу, такому спокойному и безмятежному, словно спящему, размышляя над тем, что подарить близким к празднику, чтобы подарок порадовал всех членов большой семьи.  И вдруг совсем неожиданно передо мной вырос «хрустальный дворец» с зеркальными окнами, в которых отражались заиндевевшие деревья – новое здание на перекрестке улиц Энтузиастов и Большеволжской. Захотелось узнать – а что там внутри?

Удивительно, но дворец действительно оказался сказочным – на втором этаже там расположена  творческая мастерская «Кудесники», двери которой открыты для каждого.  Переступаю порог и с головой окунаюсь в самобытную  атмосферу  исконно русских изделий и предметов, сделанных из глины.  Здесь и разнообразная посуда, и птички-свистульки, и дымковские игрушки,  и даже гжель.

Доброжелательная хозяйка мастерской, почувствовав мой интерес, пригласила поучаствовать в непростом художественном ремесле. Тем более что все для работы здесь имеется: глина трех видов, образцы, стеки (основные  инструменты при лепке из глины), дощечки, краски (даже глазурь), фартуки и  самое главное – печь для выжигания, прокаливания.

Ну разве можно устоять перед соблазном приобщиться к мастерству двух молодых увлеченных любимым делом  мастериц Ольги Ивановой и Ольги Солнцевой, взявших на себя задачу возродить ремесло, ставшее искусством, и научить этому дубненцев. И  решила я сделать подарок близким своими руками – подарить им символ года – огненного петуха.  Выбрала  глину, и начался удивительный процесс: лепка, высыхание, обжиг, раскраска, прокаливание…   Все эти непростые «таинства» заняли около недели. Мой петушок получился яркий, разноперый, гордый и очень позитивный. Смотришь на него, и  на душе становится радостно. Родные были в восторге!

А теперь представьте, как несколько молодых парней  и девушек, сидя за рабочим столом, старательно лепят из белой глины  чайные чашки с красивыми ручками-завитками, готовя подарок подруге-имениннице.  Как приятно  будет взять в руки такую сверкающую глазурью чашку, которую придумали и создали твои друзья! Как тепло будет за праздничным  столом  и  каким  вкусным окажется чай!

Кто еще не успел побывать в этой  чудо-мастерской,  обязательно загляните на огонек. И ребятишек  с собой приводите.  Для них это будет не только интересно, но и полезно – подобное творчество не только развивает воображение и моторику,   прививает чувство прекрасного,   но и приучает к  труду.

В творческой мастерской «Кудесники» вы научитесь создавать своими руками красивую керамику – посуду, игрушки, предметы интерьера, уникальные подарки. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально.

Галина Ануфриева
 

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