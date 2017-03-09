Как-то я прогуливалась по Большеволжской улице, которая тянется к лесу, такому спокойному и безмятежному, словно спящему, размышляя над тем, что подарить близким к празднику, чтобы подарок порадовал всех членов большой семьи. И вдруг совсем неожиданно передо мной вырос «хрустальный дворец» с зеркальными окнами, в которых отражались заиндевевшие деревья – новое здание на перекрестке улиц Энтузиастов и Большеволжской. Захотелось узнать – а что там внутри? Удивительно, но дворец действительно оказался сказочным – на втором этаже там расположена творческая мастерская «Кудесники», двери которой открыты для каждого. Переступаю порог и с головой окунаюсь в самобытную атмосферу исконно русских изделий и предметов, сделанных из глины. Здесь и разнообразная посуда, и птички-свистульки, и дымковские игрушки, и даже гжель. Доброжелательная хозяйка мастерской, почувствовав мой интерес, пригласила поучаствовать в непростом художественном ремесле. Тем более что все для работы здесь имеется: глина трех видов, образцы, стеки (основные инструменты при лепке из глины), дощечки, краски (даже глазурь), фартуки и самое главное – печь для выжигания, прокаливания. Ну разве можно устоять перед соблазном приобщиться к мастерству двух молодых увлеченных любимым делом мастериц Ольги Ивановой и Ольги Солнцевой, взявших на себя задачу возродить ремесло, ставшее искусством, и научить этому дубненцев. И решила я сделать подарок близким своими руками – подарить им символ года – огненного петуха. Выбрала глину, и начался удивительный процесс: лепка, высыхание, обжиг, раскраска, прокаливание… Все эти непростые «таинства» заняли около недели. Мой петушок получился яркий, разноперый, гордый и очень позитивный. Смотришь на него, и на душе становится радостно. Родные были в восторге! А теперь представьте, как несколько молодых парней и девушек, сидя за рабочим столом, старательно лепят из белой глины чайные чашки с красивыми ручками-завитками, готовя подарок подруге-имениннице. Как приятно будет взять в руки такую сверкающую глазурью чашку, которую придумали и создали твои друзья! Как тепло будет за праздничным столом и каким вкусным окажется чай! Кто еще не успел побывать в этой чудо-мастерской, обязательно загляните на огонек. И ребятишек с собой приводите. Для них это будет не только интересно, но и полезно – подобное творчество не только развивает воображение и моторику, прививает чувство прекрасного, но и приучает к труду. В творческой мастерской «Кудесники» вы научитесь создавать своими руками красивую керамику – посуду, игрушки, предметы интерьера, уникальные подарки. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Галина Ануфриева