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Медицинский препарат высокого качества Печать
02.03.2017 10:13

В подмосковных аптеках появилась первая партия инновационного медицинского препарата, выпущенного на новом опытном производстве резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Дубна-Биофарм». Глазные капли «Оквис» помогут сотням пациентов с проблемами по зрению.

«Чистые комнаты» для организации на территории Особой экономической зоны «Дубна» опытного производства медицинских изделий были сданы компанией «Дубна-Биофарм»  в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Для того, чтобы начать здесь производство глазных капель  «Оквис» (отечественный протектор тканей глаза), резидентом была  проведена большая подготовительная работа. Надо было полностью переоборудовать помещение: подвести  в  нужные места  водо- и электроснабжение, наладить систему вентиляции, установить новые потолки со специальными светильниками. Помощь в организации «чистых комнат» оказала Управляющая компания ОЭЗ. После монтажа, наладки  и испытаний оборудования специалисты компании   начали выпуск препарата. А на днях отсюда была вывезена первая партия готовой продукции, которая уже поступила в подмосковные аптеки.

– Этот препарат ни в чем не уступает зарубежным аналогам, – говорит заместитель генерального директора ООО «Дубна-Биофарм» Николай Белоусов. – Он обладает уникальными свойствами. Вязкоэластичный раствор после нанесения буквально обволакивает слизистые оболочки глаза и его роговицу. Одни компоненты лекарственного препарата способствуют снятию отеков и воспалений, другие – защищают глаза от механических повреждений и иных неблагоприятных факторов. Поэтому офтальмологи рекомендуют капли для быстрого заживления после хирургических вмешательств, при синдроме «сухого глаза», зрительном переутомлении и в ряде других случаев.

Стоит отметить, что проект компании «Дубна-Биофарм» объединяет ведущих отечественных  разработчиков в сфере офтальмологии. Это группа компаний «Ксентек» и широко известный в России и за рубежом Глазной центр «Восток-Прозрение», основным приоритетом которых  являются  инновационные разработки, позволяющие добиваться высочайшего уровня качества продукции.

- В ОЭЗ «Дубна»  резидент планирует не только наладить выпуск лекарственных средств, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Здесь, уже в новом строящемся сейчас корпусе, компания намерена  осуществлять разработку и опытное производство новых материалов, технологий и методик лечения в офтальмологии, которые будут соответствовать мировым стандартам GMP.

Протектор тканей глаза «Оквис» разработки дубненского резидента давно и успешно подтвердил свою эффективность и безопасность в клинической практике, налажено его поступление в аптеки и  клиники России, а также стран содружества. Но потребность в глазных каплях остается высокой.  Современная автоматизированная линия на территории ОЭЗ позволяет за одну смену выпускать  2000 флаконов препарата,  но этого явно недостаточно. Поэтому в настоящее время  на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» компания «Дубна-Биофарм» строит собственный лабораторно-производственный корпус. Новое здание предполагают сдать в эксплуатацию в  III квартале  2018 года.

Светлана ЖУКОВА
 

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