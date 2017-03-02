Серия праздничных мероприятий, посвященных юбилейному дню рождения детского сада, состоялась в дошкольном образовательном учреждении №21 «Теремок», который 19 февраля 1967 года принял своих первых воспитанников. Нам удалось побывать на праздничном вечере, посвященном ветеранам, внесшим огромный вклад в зарождение и развитие добрых традиций детского сада. Заведующая детским садом Нина Аркадьевна Колесова отметила: «Мы приумножаем заложенные нашими ветеранами традиции, главная из которых – любовь к детям. Мы стараемся работать так, чтобы ребята выросли добрыми, любознательными, любящими своих близких, родину, готовыми к жизни в современном обществе». В честь юбилея в дошкольном учреждении издали книгу, в которую вошли страницы истории детского сада. В этой летописи много добрых слов посвящено ветеранам. За многолетнюю историю детского сада в нем сменилось всего несколько руководителей. В 1967 году первой его возглавила Прасковья Дмитриевна Фуреева. В то время «Теремок» находился в ведомстве Дубненского машиностроительного завода. Через два года заведующей была назначена Галина Ивановна Белова, которая проработала в этой должности почти четверть века. С 1993 года детский сад возглавила Ирина Игоревна Рассудовская, а с 2005 года профессиональным коллективом единомышленников руководит Нина Аркадьевна Колесова. 80% работающих здесь педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. О достижениях педагогического коллектива говорят успехи в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах. Сотрудники дошкольного учреждения неоднократно становились победителями и лауреатами международной педагогической олимпиады, а в 2013 году детский сад стал победителем областного конкурса, посвященного разработке и внедрению в практику современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг – семейных групп и групп кратковременного пребывания детей. ДОУ №21 присвоен статус Региональной инновационной площадки Московской области. Оздоровлению детей здесь уделяют особое внимание: ежегодно проводят «Дни здоровья», реализуют долгосрочный проект «Дубна – Жемчужина Подмосковья» с образовательными прогулками-походами по родному городу. Воспитанники детского сада вместе с родителями успешно участвуют в городских праздниках «Всей семьей – на старт!». Опыт работы по этому направлению представлен педагогами на всероссийских конкурсах «Восемь жемчужин дошкольного образования» в 2015 и 2016 гг. А в 2014 году коллектив стал победителем городского конкурса проектов по оздоровлению воспитанников дошкольных учреждений. Профессиональное мастерство педагогов отмечено победами в городских конкурсах «Воспитатель года», «Юный исследователь», «Зеленый огонек», «Лучший кабинет педагога-психолога», «Памятка по адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада». На сегодняшний день «Теремок» – второй дом для 245 ребят, многие из которых – дети и даже внуки выпускников детского сада. Педагоги отдают опыт и тепло своих сердец воспитанию маленьких дубненцев, у которых впереди – большое будущее. Одним из приоритетных направлений в своей работе они считают художественно-эстетическое развитие детей посредством изобразительной деятельности. В разные годы ребята становились призерами региональных творческих конкурсов, межзонального интеллектуального турнира «Росток», международной педагогической олимпиады. В «Теремке» реализуются программы дополнительного образования «Игровой английский», «Скоро в школу», «Песочная фантазия». В ежегодной акции «Я помню, я горжусь!» принимают участие педагоги, дети и их семьи. Ребята своими руками мастерят открытки для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, готовят праздничный концерт, участвуют в возложении цветов к Мемориалу павшим в боях за Родину, вместе с родителями участвуют в проектной деятельности «Война в памяти моей семьи». Многолетней традицией стало проведение Дня открытых дверей, которые проходят два раза в год – весной и осенью, Дня матери, где чествуют мам и бабушек, задорного Дня смеха и колядок… Добрые слова поздравлений и пожеланий прозвучали от присутствующих на юбилейном празднике гостей. Заместитель руководителя администрации города Николай Юрьевич Мадфес рассказал о принятом совместно с горуно решении провести в 2017 году в дошкольном учреждении ремонт. Грамотами главы города были награждены воспитатели детского сада Тулешова Татьяна Юрьевна, Беспалова Екатерина Дмитриевна, Власова Татьяна Андреевна, Кулагина Мария Евгеньевна, Швец Светлана Ивановна и младший воспитатель Лебедева Надежда Николаевна. В своем поздравлении руководство горуно Татьяна Константиновна Виноградова и Надежда Анатольевна Смирнова отметили, что юбилей детского сада – это общий праздник не только для его коллектива, детей и родителей, но и для всего города. Те, кто работает в дошкольном учреждении, всегда молод душой. В то же время детский сад – это не только воспитатели, но и те, кто готовит малышам вкусный обед, стирает белье, наводит чистоту, оберегает их и помогает во всем. Грамоты Городского управления народного образования были вручены повару Мартыновой Татьяне Васильевне, младшим воспитателям Световой Надежде Ивановне и Корсаковой Марии Викторовне, кладовщику Сахиповой Елене Евгеньевне и сторожу Жукову Владимиру Николаевичу. Грамотами Министерства образования Московской области награждены педагоги Александрова Елена Александровна, Власова Наталья Юрьевна и Самсонова Наталья Вячеславовна. Памятные сувениры от Московской областной Думы за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста депутат Александр Владимирович Орлов вручил сотрудникам ДОУ №21 «Теремок», посвятившим ему более 30 лет своей трудовой деятельности: Ефремовой Любови Марковне, проработавшей в детском саду 42 года, Новожиловой Софье Николаевне (36 лет), Охотиной Светлане Александровне (35 лет) и Кириковой Татьяне Михайловне (33 года). Надежда Мефедова и Марина Егорова от лица всех родителей поблагодарили сотрудников детского сада за их огромный самоотверженный труд, душевную щедрость и теплоту сердец, которые они дарят детям, раскрывая и развивая их таланты. Одна из мам – выпускница детского сада, а вторая именно в этом дошкольном учреждении начинала свой трудовой путь. В подарок родители передали дружной семье «Теремка» огромный торт. Очень трогательно было смотреть на выступления малышей, которые подготовили концертную программу; выступлениями порадовали и выпускники детского сада в составе творческих коллективов «Смородина» и «Талисман»… Нельзя не согласиться с Оскаром Уайлдом, который считает, что «лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым». Для ребенка очень важно, чтобы каждый свой день он проживал в мире красоты, искусства, фантазии, сказок, музыки, танцев, творчества. Для этого в «Теремке» делает все возможное замечательная команда педагогов. Детский сад остается для ребят территорией радости, колыбелью знаний и неиссякаемым источником доброты. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА