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Для безопасности горожан Печать
27.02.2017 08:18

Первые недели февраля стали для  наукограда  трагическими. В огне пожаров погибли три человека. Причины всех случаев схожи. Как пожарные планируют переломить ситуацию,  рассказывает  начальник отдела надзорной деятельности по городу Дубна МЧС России по Московской области Алексей Павлов. 

– Три смерти на пожаре за две недели в самом начале года – ситуация для наукограда складывается исключительная.

– Для Дубны  совершенно   не  характерная. Последний рост пожаров и гибели людей был зафиксирован в 2002 и 2005 годах. В каждом из них погибло по 6 человек. Судя по тому, как текущий год начался, можно предположить, что цифра еще вырастет, поскольку по статистике наибольшее число случаев гибели людей на пожаре фиксируется в январе и ноябре. Первый   мы уже пережили, второй  –  еще предстоит.  Разумеется, мы надеемся, что подобные случаи не повторятся. В прошлом году, например, за аналогичный период погиб всего один человек. Вообще Дубна в этом отношении на фоне других городов региона выглядит весьма неплохо.   Наукоград   достаточно  молодой,   здесь мало жилого частного сектора, особенно ветхого. А пожары с жертвами, как правило, происходят именно там. Поскольку в Дубне частный сектор – это в основном  недавно построенные дома, оборудованные современными системами сигнализации, пожары происходят довольно редко. В Дубне все эти показатели ниже, чем среднеобластные.     Город  находится в самом конце  списка по числу пожаров, гибели и  травмирования   людей.

– Расскажите о случаях пожаров в Дубне в феврале.  В чем специалисты видят причину?

– Было  два пожара. В одном из них погиб один человек, в другом – двое. Оба возгорания  произошли в ночь с субботы на воскресенье и очень похожи по предполагаемым причинам. Первый  пожар случился  ночью 4 февраля на площади 8 квадратных метров  в трехкомнатной квартире многоэтажного дома. В результате пожара выгорела комната, мебель, находившаяся в ней, погиб человек. Пожарных вызвала соседка снизу:  почувствовала запах дыма из вентиляционного отверстия на кухне. Тело нашли у входной двери: человек пытался выбраться из квартиры.  Причина  пожара, по мнению  специалистов, –  неосторожное обращение с огнем. В данном случае – курение  в комнате в состоянии алкогольного опьянения. Именно это является основной  причиной гибели людей на пожаре.

Курение  стало причиной и второго пожара, который  произошел ровно через неделю – 11 февраля – в частном секторе,  в надворной постройке, которая использовалась в качестве жилья. Там находились двое мужчин, которые курили, не выходя на улицу, и употребляли спиртные напитки. Они даже не предпринимали никаких попыток выбраться из помещения – тела обоих  найдены на кроватях, хотя это и была  небольшая постройка, выйти из которой  не составляло труда.

– Неосторожное обращение с огнём – основная причина пожаров. А есть  ли другие причины, характерные для зимнего времени года?

– Зимой пожары обычно происходят из-за нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов. С наступлением холодов люди часто пользуются для обогрева  жилых помещений  отопительными приборами, в том числе электрическими.  Неправильная эксплуатация нагревательных приборов – это вторая причина,  но она отошла на второй план, поскольку сейчас редко  используют самодельные батареи.  Еще 5-7 лет назад  электрические обогреватели  стоили дорого, и их конструировали самостоятельно. Как раз самодельные  обычно и подводили – происходило замыкание, и в результате –  пожар. Сейчас заводские сертифицированные нагреватели стали доступны. Люди пользуются ими, и число пожаров значительно уменьшилось.

– Пожарные принимают какие-то профилактические меры?

– Профилактическую  работу ведут  все сотрудники МЧС города, не только надзорные органы. В течение  года мы проводим поквартирные обходы, беседы с жителями города. Особое внимание  уделяется  частному сектору и садоводческим товариществам, расположенным на территории Дубны. Наши сотрудники встречаются с людьми, рассказывают о требованиях пожарной безопасности. Хотелось бы, чтобы на таких встречах аудитория была   побольше,  ведь  зачастую  на них приходят два-три человека. Периодически выезжаем в школы и детские сады. Это  приоритетное направление. К детям для большей наглядности приезжает пожарная машина с экипажем. Ребятишек очень увлекает демонстрация наших сил и средств. Часто  принимаем школьников у себя: они приходят организованными группами на экскурсии в пожарную часть.

– Основная причина гибели людей на пожаре – курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.  С этим можно как-то бороться?

– Те, кто склонен к «обильному  возлиянию»,  часто ведут асоциальный образ жизни, поэтому до них бывает трудно достучаться. У сотрудников нашего отдела возникла идея – размещать на алкогольной продукции, которая распространяется на территории нашего города, специальные наклейки. Мы уже заказали пробную партию. На каждой нарисована перечеркнутая сигарета. Надпись гласит «Выпил, прилёг, закурил – не прожигай свою жизнь!»  Если бутылка с такой наклейкой будет стоять на столе у человека, может быть, он затушит сигарету перед тем, как лечь в кровать. Есть  договоренность с рядом предпринимателей, которые пошли нам навстречу: они  будут размещать наклейки на бутылках, которые реализуют в своих торговых точках.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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