Первые недели февраля стали для наукограда трагическими. В огне пожаров погибли три человека. Причины всех случаев схожи. Как пожарные планируют переломить ситуацию, рассказывает начальник отдела надзорной деятельности по городу Дубна МЧС России по Московской области Алексей Павлов. – Три смерти на пожаре за две недели в самом начале года – ситуация для наукограда складывается исключительная. – Для Дубны совершенно не характерная. Последний рост пожаров и гибели людей был зафиксирован в 2002 и 2005 годах. В каждом из них погибло по 6 человек. Судя по тому, как текущий год начался, можно предположить, что цифра еще вырастет, поскольку по статистике наибольшее число случаев гибели людей на пожаре фиксируется в январе и ноябре. Первый мы уже пережили, второй – еще предстоит. Разумеется, мы надеемся, что подобные случаи не повторятся. В прошлом году, например, за аналогичный период погиб всего один человек. Вообще Дубна в этом отношении на фоне других городов региона выглядит весьма неплохо. Наукоград достаточно молодой, здесь мало жилого частного сектора, особенно ветхого. А пожары с жертвами, как правило, происходят именно там. Поскольку в Дубне частный сектор – это в основном недавно построенные дома, оборудованные современными системами сигнализации, пожары происходят довольно редко. В Дубне все эти показатели ниже, чем среднеобластные. Город находится в самом конце списка по числу пожаров, гибели и травмирования людей. – Расскажите о случаях пожаров в Дубне в феврале. В чем специалисты видят причину? – Было два пожара. В одном из них погиб один человек, в другом – двое. Оба возгорания произошли в ночь с субботы на воскресенье и очень похожи по предполагаемым причинам. Первый пожар случился ночью 4 февраля на площади 8 квадратных метров в трехкомнатной квартире многоэтажного дома. В результате пожара выгорела комната, мебель, находившаяся в ней, погиб человек. Пожарных вызвала соседка снизу: почувствовала запах дыма из вентиляционного отверстия на кухне. Тело нашли у входной двери: человек пытался выбраться из квартиры. Причина пожара, по мнению специалистов, – неосторожное обращение с огнем. В данном случае – курение в комнате в состоянии алкогольного опьянения. Именно это является основной причиной гибели людей на пожаре. Курение стало причиной и второго пожара, который произошел ровно через неделю – 11 февраля – в частном секторе, в надворной постройке, которая использовалась в качестве жилья. Там находились двое мужчин, которые курили, не выходя на улицу, и употребляли спиртные напитки. Они даже не предпринимали никаких попыток выбраться из помещения – тела обоих найдены на кроватях, хотя это и была небольшая постройка, выйти из которой не составляло труда. – Неосторожное обращение с огнём – основная причина пожаров. А есть ли другие причины, характерные для зимнего времени года? – Зимой пожары обычно происходят из-за нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов. С наступлением холодов люди часто пользуются для обогрева жилых помещений отопительными приборами, в том числе электрическими. Неправильная эксплуатация нагревательных приборов – это вторая причина, но она отошла на второй план, поскольку сейчас редко используют самодельные батареи. Еще 5-7 лет назад электрические обогреватели стоили дорого, и их конструировали самостоятельно. Как раз самодельные обычно и подводили – происходило замыкание, и в результате – пожар. Сейчас заводские сертифицированные нагреватели стали доступны. Люди пользуются ими, и число пожаров значительно уменьшилось. – Пожарные принимают какие-то профилактические меры? – Профилактическую работу ведут все сотрудники МЧС города, не только надзорные органы. В течение года мы проводим поквартирные обходы, беседы с жителями города. Особое внимание уделяется частному сектору и садоводческим товариществам, расположенным на территории Дубны. Наши сотрудники встречаются с людьми, рассказывают о требованиях пожарной безопасности. Хотелось бы, чтобы на таких встречах аудитория была побольше, ведь зачастую на них приходят два-три человека. Периодически выезжаем в школы и детские сады. Это приоритетное направление. К детям для большей наглядности приезжает пожарная машина с экипажем. Ребятишек очень увлекает демонстрация наших сил и средств. Часто принимаем школьников у себя: они приходят организованными группами на экскурсии в пожарную часть. – Основная причина гибели людей на пожаре – курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. С этим можно как-то бороться? – Те, кто склонен к «обильному возлиянию», часто ведут асоциальный образ жизни, поэтому до них бывает трудно достучаться. У сотрудников нашего отдела возникла идея – размещать на алкогольной продукции, которая распространяется на территории нашего города, специальные наклейки. Мы уже заказали пробную партию. На каждой нарисована перечеркнутая сигарета. Надпись гласит «Выпил, прилёг, закурил – не прожигай свою жизнь!» Если бутылка с такой наклейкой будет стоять на столе у человека, может быть, он затушит сигарету перед тем, как лечь в кровать. Есть договоренность с рядом предпринимателей, которые пошли нам навстречу: они будут размещать наклейки на бутылках, которые реализуют в своих торговых точках. Ольга ГРИГОРЬЕВА