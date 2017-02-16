Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
На пути к спасению окружающей среды Печать
16.02.2017 09:48

Почему тема мусора в последнее время стала так актуальна? Страшно представить, что будет с окружающим миром через 100 лет, если отходы на свалку будут поступать с такой же интенсивностью, как это происходит сейчас. Ведь практически каждая вещь рано или поздно становится отходами.  Сократить негативное воздействие мусора и отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды можно правильно сортируя мусор и бытовые отходы, многие из которых можно использовать для переработки или получения энергии. 

В Подмосковье  стартовала  так называемая «Мусорная реформа». Как известно, Дубна названа в числе 13-ти городов Московской области, в которых реализовываются  пилотные  проекты. Наукоград  не случайно попал в список пилотных проектов, ведь для жителей города это сложившаяся система, а для оператора – обычная планомерная работа.

На территории  Дубны проект «Раздельный сбор отходов» уже существует благодаря мусоросортировочному комплексу – первому подобному предприятию в России, построенному российско-финской компанией «Экосистема» (создана финским концерном L&T).

Член Комитета экологии и природопользования Мособлдумы Александр Орлов встретился с руководством компании для обсуждения сотрудничества и дальнейшего взаимодействия. Генеральный директор ООО «L&T» Кирилл Дзюба  провел экскурсию  по предприятию и рассказал депутату  о возможностях завода, продемонстрировав всю технологическую цепочку, позволяющую превратить груду мусора в аккуратно спрессованные блоки картона, пластика или бумаги.

Комплексный подход в обращении с отходами в «L&T» базируется на собственной модели, в которой сбор, транспортировка, переработка отходов и современные полигоны ТБО объединены в единую рентабельную инфраструктуру, целью которой является оптимизация логистики потоков отходов и повышение уровня их утилизации. Уже сейчас контейнеры для сбора мусора в городе двух цветов: серые –  для  биоразлагающихся  отходов;  синие  – для сухого мусора, который можно   переработать: макулатуры, картона, стекла, текстиля, металла, пластика. Отходы из серых контейнеров отправляются отдельными маршрутами для размещения на полигонах, а отходы из синих контейнеров поступают  на мусоросортировочный комплекс для дополнительной сортировки отходов на фракции, прессования вторсырья в брикеты и дальнейшей отправки его на перерабатывающие предприятия.

Главная задача пилотных  проектов по раздельному сбору мусора в Подмосковье – снизить к 2023 году захоронение мусора с 95 до 50% (сейчас лишь 5% отходов идут на переработку). Сделать еще один шаг  на пути к спасению окружающей среды можно,  используя продукты, которые возможно переработать и тем самым сократить появление неразлагающихся или долго разлагающихся отходов.

Анастасия ГРИГОРЕНКО

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Февраля 2017 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 17 Февраля (cbr.ru)
byrBYR30.63(+0.12)
usdUSD57.15(+0.38)
eurEUR60.65(+0.63)
uah10 UAH21.18(+0.15)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо