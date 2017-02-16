Почему тема мусора в последнее время стала так актуальна? Страшно представить, что будет с окружающим миром через 100 лет, если отходы на свалку будут поступать с такой же интенсивностью, как это происходит сейчас. Ведь практически каждая вещь рано или поздно становится отходами. Сократить негативное воздействие мусора и отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды можно правильно сортируя мусор и бытовые отходы, многие из которых можно использовать для переработки или получения энергии.

В Подмосковье стартовала так называемая «Мусорная реформа». Как известно, Дубна названа в числе 13-ти городов Московской области, в которых реализовываются пилотные проекты. Наукоград не случайно попал в список пилотных проектов, ведь для жителей города это сложившаяся система, а для оператора – обычная планомерная работа.

На территории Дубны проект «Раздельный сбор отходов» уже существует благодаря мусоросортировочному комплексу – первому подобному предприятию в России, построенному российско-финской компанией «Экосистема» (создана финским концерном L&T).

Член Комитета экологии и природопользования Мособлдумы Александр Орлов встретился с руководством компании для обсуждения сотрудничества и дальнейшего взаимодействия. Генеральный директор ООО «L&T» Кирилл Дзюба провел экскурсию по предприятию и рассказал депутату о возможностях завода, продемонстрировав всю технологическую цепочку, позволяющую превратить груду мусора в аккуратно спрессованные блоки картона, пластика или бумаги.

Комплексный подход в обращении с отходами в «L&T» базируется на собственной модели, в которой сбор, транспортировка, переработка отходов и современные полигоны ТБО объединены в единую рентабельную инфраструктуру, целью которой является оптимизация логистики потоков отходов и повышение уровня их утилизации. Уже сейчас контейнеры для сбора мусора в городе двух цветов: серые – для биоразлагающихся отходов; синие – для сухого мусора, который можно переработать: макулатуры, картона, стекла, текстиля, металла, пластика. Отходы из серых контейнеров отправляются отдельными маршрутами для размещения на полигонах, а отходы из синих контейнеров поступают на мусоросортировочный комплекс для дополнительной сортировки отходов на фракции, прессования вторсырья в брикеты и дальнейшей отправки его на перерабатывающие предприятия.

Главная задача пилотных проектов по раздельному сбору мусора в Подмосковье – снизить к 2023 году захоронение мусора с 95 до 50% (сейчас лишь 5% отходов идут на переработку). Сделать еще один шаг на пути к спасению окружающей среды можно, используя продукты, которые возможно переработать и тем самым сократить появление неразлагающихся или долго разлагающихся отходов.

Анастасия ГРИГОРЕНКО