Завершились публичные слушания по комплексному благоустройству дворов. В этом году они прошли в необычном формате – на месте будущих работ. Какими хотят видеть свои дворы жители наукограда – зафиксировано в протоколах. Одним необходима детская игровая площадка, другие жалуются на плохое освещение, третьим важно видеть свой двор зеленым, а кому-то просто необходима парковка для автомобилей. Старые деревья в этом дворе – болезненный вопрос. Это проблема не только эстетики, но и комфортности проживания. Вековые липы вопреки всяким нормам растут очень близко от дома, где живет Валентина Фарисеева. Когда распускается листва, в окно ее квартиры свет почти не попадает. Кроме того, огромные деревья способствуют разрушению здания. «Они такие большие, что ветки лежат на крыше, – поясняет Валентина Фарисеева. – С них течет вода, кровля гниёт, а корни деревьев разрушают фундамент». Общественные слушания предваряют работы по комплексному благоустройству дворов. Оно будет проводиться в рамках губернаторской программы, которая предусматривает софинансирование. Часть средств из местного бюджета, остальное – по статье ремонт и содержание, которую оплачивают собственники квартир. Этими суммами распоряжается управляющая компания, направляя их на решение текущих проблем. «Мы готовы направить эти средства на благоустройство, если жители этого потребуют, – говорит генеральный директор УК «Сириус-О» Антон Бойко. – Но придется выбирать – или одно, или другое». Придется расставить приоритеты. Трудно выбирать между организацией нормального освещения у входа в подъезд и, например, текущим ремонтом. Жители дома № 4 на улице Курчатова готовы даже на дополнительные вложения, если суммы будут вменяемыми. Теперь нужно решить, что в первую очередь требуется каждому из 15-ти дворов, в которых запланировано благоустройство в этом году. Определиться помогают общественники «Как правило, в каждом дворе есть инициативная группа, которая хочет что-то сделать, но не знает как, – рассказывает представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Раиса Гуляева. – Для этого мы и пришли во дворы – сказать, как это сделать, выслушать мнения. В первую очередь нужно советоваться с жителями. Это их среда, и она должна быть комфортной». В рамках губернаторской программы благоустройство дворов включает шесть пунктов: детская игровая площадка, освещение, озеленение, контейнерная площадка, парковка и наличие информационного стенда. Общественные слушания закончены. Они состоялись во всех 15 дворах. Все, кто хотел, высказали свои мнения. На основе полученной информации к концу февраля муниципалитет и управляющие компании определят объём работ для каждого двора. Будут составлены сметы. На начало апреля запланированы общие собрания жильцов. На них будут одобрены, скорректированы или отвергнуты планы. «После определения объёма работ, предоставления смет жителям, станет понятно, что средства, которые предлагается использовать управляющей компании, составляют определенную сумму, – поясняет заместитель начальник управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. – Если эта сумма сильно ущемляет статью содержания и ремонта, тогда УК будет предлагать жителям какой-то объём средств собрать дополнительно». Если сумма не устроит, можно отказаться, тогда двор будет исключен из программы благоустройства. Все останется как было. Для остальных работы планируется начать в мае и завершить до конца лета. Впервые оценивать качество – подписывать акты приемки – будут сами дубненцы. Эту обязанность взяли на себя представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Ольга ГРИГОРЬЕВА