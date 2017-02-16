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Очистим дом - в утиль сдадим электролом! Печать
16.02.2017 09:46

Несколько тысяч единиц  устаревший техники отправились на утилизацию. Дубна впервые присоединилась к областной акции «Школа утилизации – электроника». Экологически опасные отходы принимаются бесплатно. Школьники наукограда сдавали мониторы, принтеры, мобильные телефоны. 

Кирилл   Ошкуков из  школы № 1 с одноклассниками воспользовались случаем освободить свои квартиры от старых мониторов и принтеров. Электронные устройства устаревают с невероятной скоростью.  Встает проблема – куда девать уже ненужный ноутбук или мобильный телефон?

«Мы принесли сюда весь этот мусор – радиоприемники, мониторы, компьютеры, потому что их нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, которые стоят у подъезда, они экологически опасные», – говорит Кирилл. Отслужившая свой срок оргтехника наносит окружающей среде непоправимый вред. Десятилетиями она гниет на полигонах и загрязняет атмосферу токсическими соединениями. В школе №1 это знает даже первоклашка. Почти все ученики сразу стали участниками первой областной акции «Школа утилизации – электроника».

Электронные устройства – экологически опасные отходы. За определенную плату их требуется сдавать в специальные пункты приема. Эта акция – благотворительная. Она организована министерством образования и министерством экологии  Московской области. Мониторы и принтеры принимаются бесплатно. За три дня сборщики планируют объехать все дубненские школы. Собранная оргтехника будет отправлена на переработку.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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