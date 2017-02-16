8 февраля в Универсальной библиотеке имени Д.И. Блохинцева Объединенного института ядерных исследований четвертый год подряд День российской науки отметили интеллектуально-развлекательной игрой. В этот раз каждому участнику предоставили возможность открыть себя заново: измерить уровень своей физичности, определить глубину своей лиричности, определиться с ведущим полушарием головного мозга и в результате понять, кто же он на самом деле – физик или лирик? Традиционное творческое многоборье физиков и лириков началось с формирования команд и вскоре «Мозг», «Желудок», «Печень» и «Мега каша» вступили в захватывающую игру. Ведущая Мария Пилипенко для начала предложила участникам команд окунуться в мир забавных научных достижений, «которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься»… Более того, многие из них удостаиваются особой - Шнобелевской премии. Стоит отметить, что лауреатами этой премии, которая вручается с 1991 года, становились и нобелевские лауреаты. В конкурсные задания вошли исследования российских обладателей премии по литературе, гидродинамике, физике, экономике, психологии и премии мира. Командам предстояло вспомнить результаты, к которым пришли исследователи. Например, при наклоне головы вправо, влево или вниз Эйфелева башня кажется короче? Во что научились превращать взрывчатку инженеры компании SKN под руководством Игоря Петрова: в воду и азот, электроэнергию или алмазы? Какую математическую концепцию в бизнесе предложил использовать. Газпром с рядом других компаний: теории игр, общего равновесия или мнимого числа? А знаете ли вы, на каком шаге при ходьбе у вас в руках обязательно начнет расплескиваться чашка кофе, как бы вы ни следили за колебаниями поверхности напитка из-за неравномерности шагов? Поищите на досуге, к какому выводу пришли Руслан Кречетников со своим коллегой Гансом Майером. Далее командам предстояло найти в стихотворении Александра Пушкина «Зимнее утро» научные законы, объясняющие процессы, происходящие в природе. Одно из самых известных стихотворений поэта очень удачно было выбрано для игры, так оно наполнено и лиризмом, и философией единения всего живого с природой, которые существуют по одним вселенским законам. Победившей в конкурсе команде удалось в течение 5 минут найти 13 таких законов! Непростым оказалось задание, в котором требовалось разгадать известные стихотворения русских поэтов, зашифрованные в числах. В том, что увлекательная наука математика еще и очень поэтичная, игроки смогли убедиться, читая «оцифрованные» лирические строки, а вот отгадать все три стихотворения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Сергея Есенина не удалось ни одной команде. Участникам танцевального конкурса пришлось нелегко. Все па, пируэты, балансе и круазе они изучали исключительно по описанию. Например, одно из движений начинается так: «На «раз» – левый каблук поднимается к правой ноге, слегка касаясь лодыжки, но не заходя за нее. В этой позиции – прыжок на правой ноге для того, чтобы двигаться влево, делая glissade вперед в IV позицию». И такого текста, описывающего схему танца – целая страница мелким шрифтом. В процессе разучивания игроки пытались разгадать, что это за танец (им оказалась полька-тройка), а музыку, под которую его пришлось исполнять, они услышали буквально перед выходом «на паркет». При исполнении традиционно учитывались мастерство и артистизм, а пару победителей определяли сами игроки по аплодисментам. Приз зрительских симпатий достался команде «Желудок». Интеллектуально-творческий процесс продолжился следующим конкурсным заданием, в котором командам после просмотра видеороликов, демонстрирующих последовательное решение бытовых проблем, нужно было угадать, к чему в итоге приведет инженерная мысль, или предложить свое решение. Попутно игрокам пришлось убедиться, что не все в нашей жизни могут заменить гаджеты. Простейшее, на первый взгляд, задание – написать программу для робота по изготовлению бутерброда с маслом и джемом, при ее тестировании выявило неожиданные сложности. То ли «роботы» попадались слишком несмышленые и требовали усовершенствования своего собственного искусственного интеллекта, то ли программисты очень технично подошли к решению проблемы, позабыв о творческой составляющей процесса, но половина команд в результате осталась без бутербродов. В завершение игры ее участникам предстояло написать литературное произведение в любом жанре, максимально используя в тексте предложенные слова: излучение, модель, отражение, отталкивание, падение, преломление, притяжение, рост, свет, сила, трение, температура, тяжесть и энергия. Удивительно, но этот набор слов настолько вдохновил игроков, что из-под их пера вышли как глубоко лирические, так и научно-популярные произведения в стихах и прозе. При подведении итогов каждого конкурса набранные командами баллы делились на физическую и лирическую составляющие, чтобы в дальнейшем определить усредненные командные показатели. Сертификат, подтверждающий этот результат, получил каждый участник игры. Стоит отметить, что в среднем показатели команд не очень отличались друг от друга. По сумме баллов первое место заняла команда «Мозг», участники которой оказались на 36% – лириками и на 64% – физиками! В составе команды играли сотрудники Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Цирков (Лаборатория ядерных проблем) и Игорь Пелеванюк (Лаборатория информационных технологий); Ольга Бушева, переводчик ОКБ «Аэрокосмические системы» (ОЭЗ «Дубна»); Ольга Гапонова, сотрудница библиотеки ОИЯИ. Признаюсь, в этой команде посчастливилось поиграть и мне, так что я в полной мере смогла почувствовать атмосферу творческого многоборья. А Игорь Пелеванюк и Ольга Бушева с удовольствием участвовали во всех четырех играх и почти всегда оказывались в команде победителей. Десятиклассницы из школы №5 Ольга Писарева, Анна Каретникова и Ксения Тихомирова впервые принимали участие в этой популярной игре. Впечатления у них остались самые замечательные, так как было весело, интересно и познавательно. Девушки признались, что знаний школьной программы им вполне хватило для решения конкурсных заданий. А больше всего им понравились не менее интеллектуальные чайные перерывы между конкурсами, где они узнали массу интересных фактов и увлекательных историй из мира науки. И неудивительно, ведь общение с единомышленниками – главное, ради чего приходят в «Блохинку». Теперь девчонкам есть чем поделиться с одноклассниками, которые в следующий раз наверняка решатся участвовать в игре. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА