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Детство отняла война Печать
16.02.2017 08:26

16 февраля  исполняется 80 лет  Евгении Александровне Савельевой.  Этого активного неравнодушного человека хорошо знают и  уважают не только ветераны района Большая Волга, но и многие горожане. Более 30 лет она на  службе ветеранского движения.  Именно столько лет Евгения Александровна  проработала (и продолжает работать) членом Совета ветеранов, из которых 10 лет  возглавляла большеволжский  Совет  ветеранов и вывела его в передовые. У юбиляра множество наград – медали, юбилейные  значки, дипломы, грамоты. Кроме того, она относится к славной когорте  – дети войны.  Её воспоминания о военном детстве, уверены, будут интересны горожанам.

«Перед войной мы жили в посёлке Иваньково. В семье были папа, мама, двухлетняя сестра и я. Папа по здоровью и по брони на фронт не был призван – работал слесарем в центральной лаборатории завода (почтовый ящик №6). Мама не работала, ухаживала за детьми.  Когда началась война, завод эвакуировали. Рабочие с семьями были в спешном порядке отправлены по Волге в сторону города Горький. Шёл целый караван. Впереди теплоход, на котором размещались семьи, и много барж с заводским оборудованием. На пути  немецкая авиация часто совершала налёты, но нас эта беда миновала. Шел ноябрь. Волга стала замерзать. Караван причалил к берегу, не добравшись  до Горького. Остановились перед железнодорожным мостом через Волгу, который фашисты постоянно бомбили, часто осколки бомб сыпались на нас. Были выбиты все стёкла в теплоходе. Мы прятались на полу.

Наступила зима. Мы находились на теплоходе. Нас, правда, подкармливали – давали какую-то кашу. На теплоходе было  холодно, а укрыться нечем. Помню, папа пошёл на рынок обменять что-то на продукты, но вместо продуктов  принёс кроличью  шубу.  Она спасала нас с сестрой от холода! Вскоре выход был найден: деревенские жители приютили нас,  обогрели, делились продуктами питания.

Когда немцы отступили от Москвы, для нас подогнали железнодорожный состав, погрузили семьи и всё оборудование. Приехали в Москву. Нас расселили по пустующим комнатам коммуналок в Филях. Нам повезло с соседкой по квартире. Это была очень хорошая женщина, старалась помочь,  часто звала нас, детей, покушать.  Мама  возражала, понимая, соседка,  жалея детей, отнимает от  себя,   но  женщина настаивала, и мы часто у неё  кушали. В квартире  было холодно, хотя и была плита, но топить было нечем. Хлеб выдавали по карточкам, но очень мало. Папа работал на заводе. Иногда что-то из продуктов, отнимая от себя, приносил нам, а  сам недоедал так, что даже опухал.

Когда разрешили въезд в Москву, к нам приехала бабушка и привезла продукты. А жила она в деревне Юренево  Конаковского района. Их деревню немцы обошли стороной. Чтобы предотвратить прорыв немецких танков по льду Московского моря, наши инженеры спустили воду, лёд на водохранилище сел,  и танки не смогли по нему двигаться. Тогда немецкая армия двинулась на Клин, а деревни Конаковского района остались в стороне.

Бабушка забрала нас с сестрой  к себе в деревню, хотя и там было не очень сытно.  Приходилось  есть лепёшки из мороженой картошки, лебеду, щавель,  а летом – ягоды и грибы. Бабушка работала в колхозе. Мы помогали ей подносить «бабки» (маленькие снопики льна). В хозяйстве были только куры и собака Буян. С ней – особая история. Собака была очень умная. Однажды нашу собаку  увидели военные,  и  пришёл приказ отдать её для фронта. Когда забирали собаку, бабушка плакала,  и у собаки тоже катились слёзы. Её  обучили,  и она сражалась на фронте. Через некоторое время бабушке пришло письмо из воинской части с благодарностью за такую умную собаку.

Через 1-2 года  к нам приехала мама, Стала работать в колхозе.  Она  была уже в положении, в 1943 году родилась ещё одна сестра. Когда немцев угнали дальше от Москвы, завод и семьи рабочих вернулись обратно домой. Нам дали комнату в бараке (сейчас  улица Свободы).  Младшая сестра  болела рахитом, а у второй был ДЦП: левая рука и нога были малоподвижны. Со временем здоровье их улучшилось. Хлеб давали  по карточкам и чтобы его получить, мы, дети, занимали очередь в 6 часов утра.  Ели и траву. Позже дали участок земли под картошку. Участки находились на берегу Волги, и приходилось очень далеко ходить пешком (там, где сейчас находятся ДК «Октябрь», площадь «Космонавтов», жилые дома, было болото, где мы и собирали ягоды и грибы). Ходили мы по тропинкам к своему участку с улицы Жданова (сейчас – Тверская).

Учиться я пошла в 1944 году, когда мы, дети, ещё жили у бабушки. В школу приходилось ходить через речку. Чтобы сократить путь, мы стали ходить не через мост, а по «кладышкам». Брёвна качались, и  однажды  я провалилась и с трудом выбралась, но вся промокла. В школе учительница меня привела в свою комнату, обогрела и укрыла. После этого бабушка, а она у нас была строгая, приказала ходить только по мосту. В школе писали на газетах. Учебников не хватало – один учебник на 2-3 человека.

Новой одежды и обуви не было, Были какие-то тапочки, но чаще  ходили босиком, поэтому на   ногах   и на руках часто были «цыпки». Зимой ходили в валенках с калошами.  Одежду тётя (папина сестра) для нас перешивала. Даже пальто мне сшила из  папиной куртки. Когда папа узнал, что я тонула, приехал за нами и увёз домой,  в  Иваньково. Учиться начала  в школе №  1. Закончила 7 классов  и стала работать на заводе «Почтовый ящик №6» обойщицей. Мы выпускали детские коляски. Потом уехала  вместе с  20-ю  ребятами и девчатами  на комсомольскую стройку на Урал. Строили жилые дома, школы и т.д. для рабочих алюминиевого завода. Я работала штукатуром, но через два года заболела мама, и я вернулась домой и  работала  опять в «Почтовом ящике №2», который потом был преобразован в №6», а далее стал заводом ДМЗ. После окончания войны к нам привезли эшелон с немецкими специалистами и их семьями. Для них уже  были построены  «финские» и «рижские» домики, а для детей – немецкая  школа (ныне  ул. Тверская, около   военкомата)».
 

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