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Подвиг комсомолки Печать
16.02.2017 08:23

В гимназии № 11 собрались учащиеся  шестых классов: на сцене портрет Зои Космодемьянской и  фотодокументы о ее жизни. Встречу открыла директор гимназии А.А. Лихачева, представив почетных гостей – начальника  штаба  Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко, поэта-фронтовика  В.Е. Уралова, скульптора С.С. Сардаряна, члена штаба РСОЗ  А.А. Дудника  и членов Совета ветеранов  Большой  Волги. 

Притихшие дети услышали песню о подвиге Зои в исполнении учащихся 10 «а» класса Полины  Тихоновой  и Егора Аленькова.  А ученики 6 «а»  класса  рассказали о жизни героини, короткой, но героической.

29 ноября 1941 года в селе Петрищеве  была казнена юная партизанка  – московская школьница Зоя  Космодемьянская. О ее подвиге страна узнала из газеты «Правда»  в январе 1942 года, а 16 февраля Зое было  посмертно  присвоено звание Героя Советского Союза. Зоя была первой женщиной, получившей это высокое звание. Многие поколения страны воспитывались на героическом примере жизни Космодемьянской.

Подвиг комсомолки Зои  в том, что она стойко вынесла все пытки, все истязания и в последние минуты жизни нашла душевные силы, чтобы обратиться к жителям деревни, согнанным фашистами к месту казни, со словами: «Боритесь, не бойтесь, бейте фашистов… Все равно победа будет за нами!»

По предложению заместителя директора гимназии В.Е. Распоповой присутствующие минутой молчания почтили память о Зое. Офицеры запаса отметили, как внимательно и взволнованно учащиеся слушали рассказ о Зое, как важно им знать историю страны и помнить о тех, кто отдал свою жизнь  в  великой битве за свободу Родины. О них, о героях, прочитал свои стихи участник Великой Отечественной войны  В.Е. Уралов. Ветераны выразили уверенность, что подвиг Зои Космодемьянской – это пример мужества для многих поколений.

Офицеры поздравили группу старшеклассников 9-10 классов, вступивших в ряды юнармии, и вручили им значки юнармейцев.

Совет ветеранов Б. Волги

 
 

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