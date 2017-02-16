В гимназии № 11 собрались учащиеся шестых классов: на сцене портрет Зои Космодемьянской и фотодокументы о ее жизни. Встречу открыла директор гимназии А.А. Лихачева, представив почетных гостей – начальника штаба Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко, поэта-фронтовика В.Е. Уралова, скульптора С.С. Сардаряна, члена штаба РСОЗ А.А. Дудника и членов Совета ветеранов Большой Волги.

Притихшие дети услышали песню о подвиге Зои в исполнении учащихся 10 «а» класса Полины Тихоновой и Егора Аленькова. А ученики 6 «а» класса рассказали о жизни героини, короткой, но героической.

29 ноября 1941 года в селе Петрищеве была казнена юная партизанка – московская школьница Зоя Космодемьянская. О ее подвиге страна узнала из газеты «Правда» в январе 1942 года, а 16 февраля Зое было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Зоя была первой женщиной, получившей это высокое звание. Многие поколения страны воспитывались на героическом примере жизни Космодемьянской.

Подвиг комсомолки Зои в том, что она стойко вынесла все пытки, все истязания и в последние минуты жизни нашла душевные силы, чтобы обратиться к жителям деревни, согнанным фашистами к месту казни, со словами: «Боритесь, не бойтесь, бейте фашистов… Все равно победа будет за нами!»

По предложению заместителя директора гимназии В.Е. Распоповой присутствующие минутой молчания почтили память о Зое. Офицеры запаса отметили, как внимательно и взволнованно учащиеся слушали рассказ о Зое, как важно им знать историю страны и помнить о тех, кто отдал свою жизнь в великой битве за свободу Родины. О них, о героях, прочитал свои стихи участник Великой Отечественной войны В.Е. Уралов. Ветераны выразили уверенность, что подвиг Зои Космодемьянской – это пример мужества для многих поколений.

Офицеры поздравили группу старшеклассников 9-10 классов, вступивших в ряды юнармии, и вручили им значки юнармейцев.

Совет ветеранов Б. Волги